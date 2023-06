Intersolar Europa 2023: Sungrow präsentiert Spitzeninnovationen und ebnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft

MÜNCHEN, Deutschland, 27. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichter- und Energiespeichersystemen, stellte auf der Intersolar Europa 2023 in München seine innovativen Lösungen für Solar- und Speichermarkt, sowie das Laden von Elektrofahrzeugen vor. Die neuen Produkte sind darauf ausgerichtet, die steigende Nachfrage nach sauberer Energie und das Ziel der Kohlenstoffneutralität in Europa zu erfüllen.

PowerTitan 2.0: Das neueste flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersystem

Sungrow Booth at Intersolar Europe 2023

Je mehr Projekte für erneuerbare Energien in Betrieb gehen und je mehr Ressourcen dem Energiemix hinzugefügt werden, desto wichtiger ist es, die Netzstabilität zu sichern und die Stromqualität zu verbessern.

Der PowerTitan 2.0 ist die perfekte Integration der Sungrow-Technologie für Leistungselektronik, Elektrochemie und Stromnetzunterstützung. Die neueste Innovation für den öffentlichen Stromspeichermarkt verwendet eine große Batteriezellenkapazität von 314Ah. Sie integriert ein String Power Conversion System (PCS) in den Batteriecontainer, verfügt über Stem Cell Grid Tech und enthält eine systematische flüssigkeitsgekühlte Temperaturkontrolle. Das All-in-One-System erhöht die Leistungsdichte erheblich, so dass der 20-Fuß-Container mit 5MWh-Batterien und 2,5MW-PCS ausgestattet werden kann.

Das System weist einen Wirkungsgrad von 89,5 % auf, und die entladene Energiekapazität des Systems steigt über den gesamten Lebenszyklus um 9 %.

Modularer Wechselrichter 1+X: Mit neuen Funktionen

Sungrow stellte auch seinen modularen Wechselrichter 1+X für PV-Projekte im industriellen Maßstab vor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Innovation, die die Vorteile von String- und Zentralwechselrichtern kombiniert, um eine höhere Verfügbarkeit zu erreichen und die LCOE weiter zu senken. Das Produkt verfügt über eine 1,1-MW-Einzelanlage als Minimum und kann von 1,1MW bis 8,8MW konfiguriert werden, was es für verschiedene Blockgrößen flexibler macht und den Betrieb und die Wartung vor Ort erleichtert. Jedes Modul ist mit einem unabhängigen MPPT ausgestattet, wodurch die Stromerzeugungskapazität des Kraftwerks weiter verbessert wird.

Der modulare Wechselrichter 1+X zeichnet sich außerdem durch seine intelligente Mittelspannungsabschaltung aus, bei der eine intelligente Abschaltvorrichtung in Reihe mit der Kollektorleitung des Sub-Arrays geschaltet ist. Während des nächtlichen Standby-Betriebs schaltet das Gerät die Mittelspannungsstation automatisch ab, wenn der letzte Wechselrichter an der Leitung nicht in Betrieb ist. Diese Funktion gewährleistet, dass während der Bereitschaftszeiten keine Verluste auftreten. So kann eine 1-GW PV-Anlage über die gesamte Lebensdauer des Projekts bis zu 79GWh Strom einsparen.

Neue Hybrid- und Speicherlösung mit höherer Leistung für private Haushalte und kleine Unternehmen

Die neue 3-phasige Lösung umfasst den neuen 3-phasigen Hybrid Wechselrichter SH15/20/25T und die neue Batterieserie SBH100-400 mit grösserer Batteriekapazität, höherer Leistung und höherem Lade- und Entladestrom.

Die neue Batterie von Sungrow ist erneut in modularem Design konfiguriert. Die Batteriemodule haben eine höhere Kapazität von 5kWh pro Modul. Eine Batterie kann zwischen 2 und 8 Module umfassen, welche bei Bedarf auch nachgerüstet werden können. Es können bis zu 4 Batterietürme parallel verwendet werden, was bei einer Anzahl von 8 Modulen pro Batterieturm einer Summe von 160kWh entspricht. Somit kann der Bedarf für Wohngebäude und gewerbliche und kleine industrielle Anwendungen gedeckt werden. Der Lade- und Entladestrom der Batterie beträgt bis 50A und der Hybrid Wechselrichter verfügt über hohe Leistungen von 15kW bis 25kW. Die verbesserte Notstromfunktion des 3-phasigen Hybrids sorgt ausserdem dafür, dass Verbraucher mit einer Dauerleistung von bis 43kVA bei Netzparallelbetrieb - und je nach Modell bis zu 25kVA bei Stromausfall - über die integrierte eingeschränkte Ersatzstromversorgung versorgt werden können.

EV-Ladegeräte: Von voll integrierten Ladelösungen für Privathaushalte bis hin zu öffentlichen Ladestationen

Sungrow präsentierte auch seine neuen EV-Ladelösungen vor - ein 180kW integriertes DC EV-Ladegerät IDC180E und ein 22kW AC Wallbox AC22E-01. Beide Lösungen sind zuverlässig, effizient und benutzerfreundlich. Sie können in PV- und Batteriesysteme integriert werden und ermöglichen es Verbrauchern somit, alle Geräte aus einer Hand, von Sungrow, zu erwerben.

Der IDC180E erreicht einen bemerkenswerten Wirkungsgrad von 96 % beim Laden, was eine optimale Energienutzung ermöglicht und den Energieverbrauch an Ladestationen reduziert. Der AC22E-01 ist mit einer automatischen Phasenumschaltung ausgestattet. Darüber hinaus ist das System mit dynamischem Lastmanagement ausgestattet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ladeleistung so zugewiesen wird, dass die Leistungsgrenze eingehalten wird, während mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden, wodurch der Stromverbrauch maximiert wird.

Cyber-Sicherheit: Das weltweit erste ETSI EN 303 645-Zertifikat in der Branche der erneuerbaren Energien von DEKRA ausgestellt

Während der Messe erhielt Sungrow das ETSI EN 303 645-Zertifikat für seinen Datenlogger, den Logger3000/4000. Die Produkte sind die ersten in der Branche der erneuerbaren Energien, welche das von der DEKRA ausgestellte Zertifikat erhalten haben. Die Produkte sind somit bereit für die strengen Anforderungen an die Cybersicherheit gemäß Grid Code G99 für UK und CE Radio Equipment Directive (RED) in EU.

Weitere Highlights sind die C&I PV-Wechselrichter SG50/125CX-P2 und der C&I flüssigkeitsgekühlte ESS PowerStack - ein Finalist des ees AWARD 2023. Außerdem stelle Sungrow seine Leistungsoptimierer SP600S vor. Diese werden in Zukunft sowohl mit den Residential als auch mit den Commercial Wechselrichtern von Sungrow kompatibel sein. Die Leistungsoptimierer sind extrem leicht und schnell zu installieren und bieten eine Leistungssteigerung von bis zu 30%, da jedes Modul individuell reguliert und optimiert werden kann. Ein weiteres Highlight der Optimierer ist die gesteigerte Sicherheit. Im Falle des Auftretens eines Lichtbogens wird das System innerhalb von 20 Sekunden abgeschaltet und die Spannung pro Modul auf 1V herunterreguliert.

Die neuen Lösungen von Sungrow können über die kostenlose iSolarCloud-Plattform von Sungrow verwaltet werden. Die Plattform bietet Echtzeit- und detaillierte Anlagen-Updates, eine flexible Überwachung des Energieflusses und des Eigenverbrauchs sowie eine vereinfachte Kontrolle der Anlagen für erneuerbare Energien. Die neueste Version der iSolarCloud App zeichnet sich durch ein schlankeres Design und intelligentere Analysefunktionen aus, die einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung gewährleisten und in Kürze auch in Europa verfügbar sein werden.

Seit 16 Jahren unterstützt Sungrow seine Kunden in Europa mit seiner globalen Präsenz und seiner lokalen Expertise in den Bereichen Vertrieb, technischer Support und After-Sales-Service. Sungrow legt großen Wert auf technische Innovation und hat daher über die letzten Jahre zwei Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa aufgebaut.

Das Unternehmen hält eine führende Position in den Segmenten Energieversorgung und dezentrale Erzeugung. Im Bereich der Energiespeicherung zeichnet sich das erfahrene Team von Sungrow auf dem europäischen ESS-Markt durch bedeutende Projekte aus, wie z.B. eine 825MWh-Kooperation mit Constantine Energy Storage und eine 300MWh-Partnerschaft mit SSE Solar and Battery.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 340 GW weltweit installierter Leistung (Stand Dezember 2022) der führende Wechselrichterhersteller. Sungrow wurde 1997 von Professor Cao Renxian gegründet und ist wegweisend in Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das grösste Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit einer 26-jährigen Erfolgsgeschichte in der PV-Branche versorgen die Produkte von Sungrow über 150 Länder weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.ger.sungrowpower.com.

