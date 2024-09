Sunshare glänzt auf der IFA 2024 mit der neuen Generation des „Ray Plus" Balkonkraftwerks mit Speicher für modernes Wohnen

BERLIN, 7. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September 2024 fand die offizielle Eröffnung der IFA 2024 in Berlin statt, bei der Sunshare Technology mit seinen innovativen Lösungen glänzte. Als eines von über 2.000 Unternehmen aus aller Welt und mit mehr als 250.000 Besucherinnen und Besuchern trug Sunshare zur Dynamik der globalen nachhaltigen Entwicklung bei.

Innovatives Schaufenster, führend in der Branche

Sunshare booth in IFA

Am Stand von Sunshare Technology herrschte reges Treiben, wobei das Balkon-PV-System der RAY-Serie große Aufmerksamkeit erregte. Die Besucherinnen und Besucher strömten in Scharen herbei, um das System aus erster Hand zu erleben. Die neu eingeführte Smart Home Energy-Lösung, deren Herzstück der RAY PLUS-Energiespeicher ist, verfügt über eine innovative Systemarchitektur, die Speicherbatterien, Energiemanagementsysteme und Mikro-Wechselrichter nahtlos integriert. Dieses Design richtet sich an urbane Nutzerinnen und Nutzer, die auf der Suche nach maximaler Leistung sind. Das System unterstützt Selbsterzeugung und Eigenverbrauch, nutzungsabhängige Stromtarife (Time-of-Use, TOU) und Notstrommodi, um die Energieeffizienz zu optimieren und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern. Sie stellt eine neue Option für den Aufbau anpassungsfähiger, effizienter und zuverlässiger Energiesysteme dar.

Der Stand bot eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Vorverkaufsrabatte und Gaming am Großbildschirm, das interaktive Erlebnisse bot und sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreute. Das professionelle Team von Sunshare Technology war vor Ort, um Produktinformationen und Einblicke in die Branche zu geben und so umfassend über Balkon-PV-Systeme zu informieren. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Tech-Influencer Moritz Janisch eine Live-Übertragung ins Internet gestellt, in der die technischen Vorteile von Balkon-PV-Systemen einem weltweiten Publikum vorgestellt wurden.

Innovationstreiber, Zukunft für alle

Die Balkon-PV-Industrie hat in Europa ein schnelles Wachstum erlebt, das durch technologische Fortschritte und unterstützende regulatorische Vorschriften vorangetrieben wurde. Die einfache Installation und die Plug-and-Play-Fähigkeit haben sie zu einer beliebten Option gemacht. Die Daten zeigen, dass im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland über 213.000 Balkon-PV-Anlagen installiert wurden, was dem Gesamtvolumen des Jahres 2023 entspricht und einen starken Aufwärtstrend zeigt. Mit zunehmender Bautätigkeit wird der Trend zur Verbesserung der Selbsterzeugungs- und Eigenverbrauchsquote durch Energiespeicherung und andere technische Mittel immer deutlicher. Sunshare Technology ist bestrebt, die Industriestandards zu übertreffen und innovative Balkonsolarspeichersysteme zu entwickeln, um den Nutzerinnen und Nutzern ein verbessertes neues Energieerlebnis zu bieten.

Sunshare Technology ist bereit, weiterhin internationale Trends zu erfassen, die Produkttechnologie zu verbessern und sich auf die Perfektionierung von Balkon-PV-Lösungen zu konzentrieren. In Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern strebt Sunshare danach, die Branche zu neuen Höhen zu führen. Ziel ist es, ein beliebtes, netzfreundliches und kostengünstiges Solarspeichersystem für den Balkon zu schaffen, das grünen Strom für ein besseres Leben liefert.

Besucherinnen und Besucher des Sunshare-Standes (H2.2-213, Messe Berlin) auf der IFA 2024 vom 6.–10. September können die neuesten hocheffizienten Produkte kennenlernen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498632/Sunshare_booth_in_IFA.jpg