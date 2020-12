SunView Software fügt Asset Management der ChangeGear Plattform hinzu

Der führende Anbieter von Enterprise Software hält sein Versprechen, die nächste Generation von ITSM weiter voran zu treiben und ergänzt die Plattform mit einem vollständigen Asset Management.

TAMPA, Fla., 1. Dezember 2020 SunView Software, führender Anbieter von IT-Service Management Software, hat seine performante ChangeGear Plattform um ein weiteres Modul, Asset Management, ergänzt. Die Einbindung von Asset Management folgt auch hier dem Anspruch, Nutzern eine moderne und innovative „consumer-like experience" zu bieten, die dabei hilft produktiver und effizienter arbeiten zu können.

ChangeGear's Asset Management ermöglicht eine detaillierte Sicht auf alle Vermögenswerte über den gesamten Lifecycle hinweg. IT-Hardware und Software, Smartphones und Tablets aber auch der Unternehmenseigene Fuhrpark können durch ein zentrales Portal verwaltet werden. Eigenschaften wie der Wert der Anlage, die Abschreibung, die Gewährleistungszeit oder Verträge werden ständig aktualisiert und geben eine umfassende Einsicht über den Stand der Anlagegüter.

ChangeGear Asset Management unterstützt dabei, die Leistungsfähigkeit der gesamten Organisation zu erhöhen. Vermögenswerte werden dokumentiert und Finanz- und Anlageinformationen stehen in Echtzeit zentral zur Verfügung. Der Einsatz der modernen Lösung ermöglicht eine akkurate Kontrolle von Assets, Finanzdaten oder Compliance Informationen.

ChangeGear´s Asset Management Funktionalitäten:

Alle Vermögenswerte werden über eine Plattform überwacht

Fehleranfällige „Assets" werden durch Incident- und Service Tickets schnell erkannt

Monitoring der Finanzdaten aller Anlagen in Echtzeit

Tracking von Assets nach frei definierbaren Eigenschaften (bspw. Abteilung, Wert, Alter, etc.)

Dokumentation über den gesamten Lifecycle

„Unser Asset Management, welches den gesamten Lebenszyklus eines Vermögenswertes von der Anschaffung über die Abschreibung bis hin zur Vernichtung dokumentiert, sorgt für eine optimale Nutzung der Vermögenswerte und compliant gerechte Nachverfolgung. Durch die Integration in das IT-Service Management können teure, Fehler produzierende Anlagen schnell erkannt werden und Vertragsbindungen rechtzeitig gekündigt werden. Unsere Kunden profitieren von der stetigen Optimierung unserer ITSM Plattform." sagt Michael Hechler, Senior Vice President, SunView Software.

ChangeGear´s Asset Management ist jetzt erhältlich. Um weitere Informationen zu erhalten, buchen Sie heute noch eine Demo.

