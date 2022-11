Super-Carrier- und Smart-Aviation-Errungenschaften auf dem North Bund International Aviation Forum 2022 vorgestellt

SHANGHAI, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- Am 22. November haben die China Eastern Air Holding Co., Ltd. (CEAH) und die Shanghai Airport Authority (Avinex) gemeinsam das North Bund International Aviation Forum 2022 veranstaltet, mit dem Thema „Chancen der digitalen Wirtschaft gemeinsam nutzen und eine grüne und intelligente Zivilluftfahrt mitgestalten". Es ist ein jährlich stattfindendes Forum in Shanghai, das erste fand im November 2021 statt.

Etwa 150 Gäste aus in- und ausländischen Unternehmen der Zivilluftfahrt, Industrieverbänden und Hochschulen nahmen online oder persönlich an dem Forum teil. Sie teilten ihre Erkenntnisse zu Themen wie digitale Transformation, umweltfreundliche und intelligente Luftfahrt in Vorträgen und Rundtischgesprächen mit.

„Die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung der Luftfahrtindustrie beschleunigt. Dies bietet der zivilen Luftfahrtindustrie die Chance für eine bessere, schnellere und kostengünstigere Umsetzung. Und ich denke, das ist die Herausforderung, aber auch die Chance, vor der die Branche steht. Wir stehen vor den aufregendsten Zeiten, die die Branche je erlebt hat", erklärte Willie Walsh, Generaldirektor der IATA.

„Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich in einem sich wandelnden Umfeld bieten, ziehen Sie an einem Strang und arbeiten Sie weltweit zusammen, um den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der Luftfahrtindustrie zu maximieren", erklärte Luis Felipe de Oliveira, Generaldirektor des ACI.

Li Yangmin, President der CEAH, erklärte, die Luftfahrtindustrie sei aus der Mobilität entstanden, entwickle sich im Austausch und gedeihe im Zuge der Globalisierung. Das North Bund International Aviation Forum spiegelt in vollem Umfang die Offenheit, Innovation und Inklusivität Shanghais wider. China Eastern Airlines setzt alles daran, das Forum zu verbessern und es zu einer offenen, integrativen, vereinten, kooperativen, pragmatischen und effizienten Plattform zu machen. Auf diese Weise können wir den Konsens der Branche beim Austausch und gegenseitigen Lernen ständig verbessern, gemeinsam die nachhaltige Entwicklung der Branche vorantreiben und der Welt mit Nachdruck verkünden, dass die chinesische Luftfahrtindustrie Einigkeit und Zusammenarbeit anstrebt, die wirtschaftliche Globalisierung entschlossen verfolgt und danach strebt, neue Entwicklungsmöglichkeiten und Wachstumsräume zu erschließen.

Wichtige Errungenschaften wie „Super Carrier + Smart Aviation" von CEAH und „Digital Construction Achievements" von Avinex wurden auf dem Forum vorgestellt.

