Los logros de los Supercarrier y la aviación inteligente se transmitieron en el Foro de Aviación Internacional de North Bund 2022

SHANGHÁI, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 22 de noviembre, China Eastern Air Holding Co., Ltd. (CEAH) and Autoridad Aeroportuaria de Shanghái (Avinex)organizaron conjuntamente elForo de Aviación Internacional de North Bund 2022, con el temaCompartir oportunidades de la economía digital y co-construir una aviación civil verde e inteligente. Es un foro anual que se celebra en Shanghái, el primero se celebró en noviembre de 2021.

El Foro Internacional de Aviación North Bund 2022 (PRNewsfoto/China Eastern Air Holding Co., Ltd.) El Foro Internacional de Aviación North Bund 2022 (PRNewsfoto/China Eastern Air Holding Co., Ltd.)

Alrededor de 150 invitados de empresas de aviación civil nacionales y extranjeras, asociaciones industriales y universidades asistieron al foro en línea o en persona. Compartieron sus conocimientos sobre temas como la transformación digital, la aviación ecológica y la aviación inteligente a través de discursos y mesas redondas.

"La pandemia de COVID-19 ha acelerado la digitalización de la industria aérea. Esto representa una oportunidad para que la industria de la aviación civil haga las cosas mejor, más rápido y de forma más económica. Creo que ese es el desafío, pero también la oportunidad que tiene la industria. Nos enfrentamos a los períodos más emocionantes que la industria jamás haya visto", dijo Willie Walsh, director general de IATA.

"Aprovechar las oportunidades en un entorno cambiante, avanzar en la misma dirección y trabajar juntos en todo el mundo para maximizar los beneficios sociales y económicos de la industria de la aviación", dijo Luis Felipe de Oliveira, director general de ACI.

Li Yangmin, presidente de CEAH, dijo que la industria de la aviación nació de la movilidad, se desarrolla en los intercambios y prospera con la globalización. El Foro de Aviación Internacional de North Bund refleja plenamente la apertura, la innovación y la inclusión de Shanghái. China Eastern Airlines está haciendo todo lo posible para mejorar el foro y convertirlo en una plataforma abierta, inclusiva, unida, cooperativa, pragmática y eficiente. De esta manera, podemos mejorar constantemente el consenso de la industria en intercambios y aprendizaje mutuo, impulsar conjuntamente el desarrollo sustentable de la industria, difundir una voz fuerte al mundo que la industria de la aviación de China busca la unidad y la cooperación, protege firmemente la globalización económica y se esfuerza por buscar nuevas oportunidades de desarrollo y ampliar nuevos espacios de crecimiento.

En el foro se dieron a conocer los principales logros, incluidos "Supercarrier + Aviación Inteligente" de CEAH y "Logros de la construcción digital" de Avinex.

Enlaces de archivos adjuntos de imágenes:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434690

Leyenda: El Foro Internacional de Aviación de North Bund 2022

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434697

Leyenda: El Foro Internacional de Aviación de North Bund 2022

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1954822/1_Forum.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1954821/2_Forum.jpg

FUENTE China Eastern Air Holding Co., Ltd.

SOURCE China Eastern Air Holding Co., Ltd.