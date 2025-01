Suvoda und Greenphire fusionieren und schaffen eine Technologieplattform, die Prozesse klinischer Studien optimiert und die Patientenversorgung verbessert

CONSHOHOCKEN, Pa. und KING OF PRUSSIA, Pa., 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf Lösungen für Randomisierung, Versorgungsmanagement von Studien, Einwilligungen und die Datenerfassung von Patientenergebnissen für komplexe, lebenserhaltende Studien spezialisiert hat, und Greenphire, ein führender Anbieter von Zahlungs-, Finanzmanagement- und Patientenunterstützungs-Tools für klinische Studien, haben sich auf eine Fusion geeinigt. Durch den Zusammenschluss werden zwei sich ergänzende Technologieführer im Bereich klinischer Studien mit einer gemeinsamen Leidenschaft und einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Schaffung eines nahtloseren klinischen Studienerlebnisses für Patienten, Standorte und Sponsoren vereint.

Durch die Zusammenführung der bewährten, marktführenden Angebote von Suvoda und Greenphire wird eine leistungsstarke End-to-End-Plattform geschaffen, die Patienten bei klinischen Studien unterstützt und dazu beiträgt, Medikamente zu denjenigen zu bringen, die sie am dringendsten benötigen. Darüber hinaus wird das umfassende Produktportfolio patientenorientierte Lösungen bereitstellen, darunter Randomisierung und Management von Studienmaterial, eConsent, eCOA, Patienten- und Fördermittelzahlungen, Studienbudgetierung sowie Reise und Logistik – alles im Rahmen eines einheitlichen digitalen Erlebnisses. Der Zusammenschluss verbessert die Einbindung von Patienten in klinische Studien, macht essenzielle Technologien an Studienstandorten zugänglicher und unterstützt Pharmaunternehmen und CROs dabei, ihre Studienziele einfacher zu realisieren.

Nach Abschluss der Fusion, die nach Erhalt der regulatorischen Genehmigungen im zweiten Quartal 2025 erwartet wird, wird Jagath Wanninayake, Gründer und CEO von Suvoda, als Geschäftsführer des vereinten Unternehmens fungieren. Jim Murphy, CEO von Greenphire, wird Greenphire bis zum Abschluss der Transaktion weiter leiten und dem Unternehmen im Jahr 2025 als Berater zur Seite stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Das Führungsteam wird aus Personen beider Unternehmen bestehen. Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma, wird der führende strategische Investor im zusammengeschlossenen Unternehmen sein, und Bain Capital Tech Opportunities wird nach Abschluss der Transaktion eine bedeutende Minderheitsbeteiligung am fusionierten Unternehmen erwerben.

William Blair & Company, L.L.C. fungiert als Finanzberater und Morgan Lewis als Rechtsberater für Suvoda. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater und Goodwin Procter als Rechtsberater für Greenphire.

„Suvoda und Greenphire sind beide von ihrer Mission geleitete Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, den Aufwand für Sponsoren, Standorte und Patienten bei klinischen Studien zu verringern. Gemeinsam werden wir weiterhin die gleiche hervorragende Leistung und den gleichen Service bieten, den unsere Kunden erwarten, und gleichzeitig das Tempo der Produktinnovation in den kritischsten Momenten der dringlichsten Studien beschleunigen. Ich freue mich, dass Suvoda und Greenphire ihre Kräfte bündeln – gemeinsam begleiten wir die Patienten an entscheidenden Behandlungspunkten und schaffen Lösungen, die Patienten und den Standorten klinischer Studien nachhaltig zugutekommen. Ab jetzt arbeiten wir Hand in Hand." – Jagath Wanninayake, Chief Executive Officer, Suvoda

„Die Fusion stellt den Beginn einer unglaublichen neuen Reise für Greenphire, unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter dar. Durch den Zusammenschluss können wir gemeinsam mit unseren neuen Kollegen die Erfahrung für Prüfzentren und Patienten neu definieren und so allen Beteiligten an klinischen Studien noch besser dienen. Durch den Zusammenschluss dieser beiden Branchenführer kann unsere Organisation Ihnen die einzigartige Möglichkeit bieten, mit einem einzigen Lösungsanbieter zusammenzuarbeiten – von eConsent, Randomisierung und eCOA bis hin zu Budgets, Zahlungen, Reisen und mobilem Zugriff." – Jim Murphy, CEO, Greenphire

„Durch die Zusammenführung von Suvoda und Greenphire, zwei führenden Technologieunternehmen für klinische Studien, entsteht ein neues Unternehmen mit einer bedeutenden Größe, einem einzigartigen Angebot an sich ergänzenden Produkten und einem hochqualifizierten Managementteam mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz und einer Geschichte des starken Wachstums. Wir freuen uns darauf, die nächste Wachstumsphase des neuen Unternehmens zu unterstützen." – Hudson Smith, Partner, Thoma Bravo

„Klinische Studien werden zunehmend komplexer, und Pharmaunternehmen vertrauen auf bewährte Technologiepartner wie Suvoda und Greenphire, um während des gesamten Studienverlaufs zentrale Aufgaben zu übernehmen. Wir freuen uns, dass sich diese beiden sich ergänzenden Branchenführer zusammenschließen, um die Arbeitsabläufe bei klinischen Studien zu vereinfachen und eine nahtlosere Benutzererfahrung für Patienten, Standorte und Sponsoren zu bieten." – Peter Hernandez, Senior Vice President, Thoma Bravo

„Wir freuen uns, die Fusion von Suvoda und Greenphire zu unterstützen. Beide Unternehmen zeichnen sich durch erstklassiges Kundenfeedback aus, das auf ihre modernen, benutzerfreundlichen Produkte und ihren unermüdlichen Fokus auf Kunden- und Patientenergebnisse zurückzuführen ist. Gemeinsam wird das fusionierte Unternehmen in die innovativste Plattform für klinische Studien investieren können, was zu anhaltendem Erfolg für alle Beteiligten im Ökosystem der klinischen Studien führen wird." – Michael Grandfield, Managing Director, Bain Capital Tech Opportunities

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenswichtige Studien in Bereichen wie Onkologie, zentrales Nervensystem (ZNS) und seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet, um Fachleuten in der klinischen Forschung mit innovativen Softwarelösungen auf einer einheitlichen Plattform die Bewältigung entscheidender Momente in wichtigen Studien zu ermöglichen. Suvoda hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Philadelphia und betreibt weitere Niederlassungen in Portland, Oregon, Barcelona, Spanien, Bukarest und Iași, Rumänien, sowie in Tokio, Japan. Der Net Promoter Score (NPS) des Unternehmens liegt durchweg über dem Durchschnitt der Technologiebranche, was dazu beiträgt, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und Auftragsforschungsinstituten ausgewählt wurde, um mehr als 1.500 Studien in 85 Ländern zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

Greenphire ist der Vorreiter im Bereich Finanzmanagement und Patientenunterstützung für globale klinische Studien. Von der Kostenerstattung für Teilnehmer über Reisen und die Einbindung in die Studie bis hin zur Budgetierung und Datenerfassung, Zahlungen an die Prüfzentren und vieles mehr – das Unternehmen vernetzt die unterschiedlichsten Prozesse und Interessengruppen, um Studien schneller durchzuführen. Greenphire wurde 2008 gegründet und setzt sich für die Zufriedenheit von Standorten und Teilnehmern ein. Die erstklassigen Lösungen von Greenphire berücksichtigen regionale Workflow-Präferenzen, bewältigen anspruchsvolle regulatorische Anforderungen und gehen auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten ein. Greenphire unterstützt derzeit mehr als eine Million aktive Studienteilnehmer und mehr als 25.000 Forschungsteams an Standorten in 80 Ländern weltweit. Greenphire steht für GO. Weitere Informationen finden Sie unter greenphire.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

