SwitchBot bietet bis zu 40 % Rabatt zum Frühjahrs-Sale 2026

TOKIO, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, der führende Anbieter von KI-gestützten Home-Robotics-Systemen, freut sich, bekannt zu geben, dass es vom 10. bis 16. März 2026 im Rahmen des Frühjahrs-Sales 2026 Rabatte von bis zu 40 % auf zahlreiche Produkte anbietet. Diese zeitlich begrenzte Aktion bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Alltag mit praktischen und zuverlässigen Smart Devices zu verbessern, zu attraktiven Preisen.

Top-Angebote zum Frühjahrs-Sale

SwitchBot Spring Sales 2026

1. SwitchBot KI Art Frame

SwitchBot KI Art Frame kombiniert modernste E Ink Spectra 6-Technologie mit KI-Kreativität, um lebendige, augenschonende digitale Kunst ins Zuhause zu bringen. Angetrieben von NanoBanana* ermöglicht er Nutzern, über Text oder Fotos eigene Kunstwerke zu generieren oder bestehende Bilder in personalisierte Kunstwerke umzuwandeln. Erhältlich in den Größen 7,3 Zoll, 13,3 Zoll und 31,5 Zoll, unterstützt der Rahmen sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Jahren. Mit einem eleganten Rahmen aus hochwertigem Aluminium verbindet der KI Art Frame Smart Living und künstlerischen Ausdruck und verwandelt alltägliche Momente in sich wandelnde digitale Kunstwerke.

*„Powered by NanoBanana" bedeutet, dass SwitchBot über die Google API auf NanoBanana (Gemini 2.5 Flash Image Model) zugreift. Dies stellt keine offizielle Markenkooperation zwischen SwitchBot, NanoBanana oder Google dar.

2. SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo

SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo definiert die Smart-Home-Sicherheit neu als das weltweit erste nachrüstbare smarte Türschloss, das 3D-Gesichtserkennung mit fortschrittlicher Handvenenerkennung kombiniert und so ein noch höheres Schutzniveau bietet. Mit 30.000 Infrarot-Punkten für die Gesichtserkennung sowie einer besonders sicheren Handvenen-Authentifizierung ermöglicht es einen präzisen, kontaktlosen Zugang in weniger als einer Sekunde, mit Verschlüsselung auf Bankniveau und einer Fehlererkennungsrate von unter 0,0001 %. Die Combo umfasst SwitchBot Lock Ultra, Keypad Vision Pro und Hub Mini Matter-fähig, bietet eine nahtlose Smart-Home-Integration und unterstützt 19 Entriegelungsmethoden. Es ist mit 99,9 % aller bestehenden Türschlösser kompatibel, ohne dass eine Modifikation erforderlich ist, verfügt über das FastUnlock™-System, einen um 122,2 % schnelleren Motor bei nur 20 dB und ein 3-stufiges Akkusystem mit bis zu neun Monaten zuverlässiger Laufzeit.

Als alternative Optionen bietet SwitchBot außerdem die Lock Ultra Vision Combo mit fortschrittlicher 3D-Gesichtserkennung sowie die Lock Ultra Touch Combo mit hochpräziser Fingerabdruck-Entriegelung an, um flexible Lösungen für unterschiedliche Sicherheits- und Komfortanforderungen bereitzustellen.

Frühjahrs-Sale Preis : Lock Ultra Vision Pro Combo: 259,99 € (19 % Rabatt) Lock Ultra Vision Combo: 239,99 € (20 % Rabatt) Lock Ultra Schwarz Videotürklingel Touch Combo : 269,99 € (18 % Rabatt)

Erhältlich bei: Lock Ultra Vision Pro Combo: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website Lock Ultra Vision Combo: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website Lock Ultra Schwarz Videotürklingel Touch Combo : SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website



3. SwitchBot Smart Videotürklingel

SwitchBot Smart Videotürklingel verfügt über ein 4,3-Zoll-Ultra-Display für eine einfache Kommunikation auch ohne Smartphone, ergänzt durch ein Dreifach-Gegensprechsystem und einen 100 dB Klingelton. Mit 2K-Auflösung, Farb-Nachtsicht und KI-Erkennung von Personen, Paketen und Fahrzeugen liefert sie jederzeit ein klares Bild und intelligente Benachrichtigungen. Der 5.000 mAh Akku hält bis zu 19 Monate und kann mit einem optionalen Solarpanel verbunden werden. Mit lokalem Speicher von bis zu 512 GB, RTSP-/Home-Assistant-Unterstützung und EdgeLink-Technologie sorgt sie für Datenschutz und eine stabile Verbindung auch ohne WLAN. In das SwitchBot-Ökosystem integriert, fungiert sie zudem als Matter-Gateway. Sie kann mit dem Lock Ultra kombiniert werden. Für entsprechende Bundles siehe die Lock Ultra Schwarz Videotürklingel Touch Combo.

Frühjahrs-Sale Preis : 99,98 € (38 % Rabatt)

99,98 € Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website

4. SwitchBot Curtain 3 Rod (2-Pack) + 1 Remote

SwitchBot Curtain 3 ermöglicht mühelose Automatisierung und eine smarte Steuerung von Vorhängen mit einem Gewicht von bis zu 15 kg. Kompatibel mit Alexa, Google Assistant und Siri lassen sich Vorhänge per Smartphone oder Sprachbefehl öffnen und schließen. Die Installation ist schnell und ohne Werkzeug möglich und unterstützt eine Vielzahl von Vorhangschienen und -stangen. Integrierte Lichtsensoren passen die Vorhänge automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erhöhen so Komfort sowie Energieeinsparungen. In Kombination mit dem SwitchBot Solarpanel (separat erhältlich) ermöglicht Curtain 3 einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb, sodass manuelles Aufladen entfällt.

Frühjahrs-Sale Preis : 139,99 € (22 % Rabatt)

: 139,99 € Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website

5. SwitchBot Luftreiniger-Tisch

SwitchBot Luftreiniger-Tisch wurde speziell entwickelt, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern, insbesondere in Haushalten mit Haustieren. Dank eines maßgeschneiderten, haustierspezifischen Filters und Aktivkohle entfernt er innerhalb von 30 Minuten bis zu 93,45 % schwebender Tierhaare und 98,18 % von Haustiergerüchen. Mit einer HEPA-Filtereffizienz von 99,97 % und einer Keimentfernungsrate von 99,99 % bekämpft er Allergene und Schadstoffe effektiv. Zu den smarten Funktionen gehören Umgebungsbeleuchtung, flüsterleiser Betrieb (ab nur 20 dB) und energiesparende Automatisierung. Zudem dient er als Beistelltisch mit kabellosem Laden und vereint Stil, Nutzen und sauberere Luft in einem Gerät.

Frühjahrs-Sale Preis : 149,99 € (50 % Rabatt)

: 149,99 € Erhältlich bei: SwitchBot Amazon DE / Offizielle Website

Verfügbarkeit

Währenddessen werden auch einige andere SwitchBot-Produkte, wie SwitchBot Hub 3 und Mini Saugroboter K11+, mit attraktiven Rabatten angeboten. Die Angebote zum Frühjahrs-Sale 2026 von SwitchBot gelten vom 10. bis 16. März 2026. Eine vollständige Übersicht aller Angebote finden Sie im SwitchBot Amazon Store oder auf der offiziellen Website*.

Weitere Informationen finden Sie auf der SwitchBot offiziellen Website oder auf den Kanälen von SwitchBot bei Twitter, Instagram und Facebook.

*Bitte beachten Sie, dass die Rabattbedingungen je nach Land oder Region variieren können.

