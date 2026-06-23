SwitchBot bietet zum Prime Day 2026 bis zu 50 % Rabatt

TOKIO, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, bietet zum Prime Day 2026 Rabatte von bis zu 50 % an. Vom 23. bis 26. Juni bietet diese zeitlich begrenzte Aktion eine hervorragende Gelegenheit, den Alltag mit intelligenteren, komfortableren und zuverlässigeren Smart-Home-Geräten zu außergewöhnlichen Preisen aufzuwerten.

Prime-Day-Highlights für Deutschland

SwitchBot Prime Day 2026

1. SwitchBot Lock Ultra Vision/Vision Pro Combo

Die SwitchBot Lock Ultra Vision/Vision Pro Combo bringt schnellen, komfortablen und sicheren Zugang in moderne Haushalte. Das SwitchBot Lock Ultra Vision Combo ermöglicht automatisches Entsperren per Gesichtserkennung, ohne Schlüssel, PIN-Eingabe oder Smartphone in der Hand. Die 3D-Gesichtserkennung arbeitet lokal, sodass biometrische Daten nicht in die Cloud hochgeladen werden.

Für Nutzer, die zusätzliche biometrische Optionen wünschen, erweitert das SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo den Zugang um Handvenenerkennung. Damit eignet sich das System besonders für Familien, Vielnutzer und alle, die beim Nachhausekommen eine möglichst reibungslose, aber dennoch sichere Lösung wünschen. Beide Combos enthalten außerdem einen Matter-kompatiblen Hub Mini, der die Integration in Smart-Home-Plattformen wie Apple Home, Alexa und Google Assistant erleichtert.

Prime-Day-Preis: SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: 219,99 € (27 % Rabatt) SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo: 249,99 € (22 % Rabatt)



Wo erhältlich: SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: Amazon DE / SwitchBot Offiziell SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo: Amazon DE / SwitchBot Offiziell



2. SwitchBot Standventilator mit Luftzirkulation

Für heiße Sommertage und wechselnde Raumklima-Bedingungen bietet SwitchBot eine intelligente Ventilatorlösung für ein angenehmes Raumklima. Der SwitchBot Standventilator mit Luftzirkulation kombiniert starke Luftzirkulation mit einem flexiblen Standdesign. Mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 6,1 m/s, einer Reichweite von bis zu 27 m und einer breiten Oszillation eignet er sich für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Homeoffice und offene Wohnbereiche.

3. SwitchBot KI Art Frame

Der SwitchBot KI Art Frame verbindet digitale Kreativität mit einem papierähnlichen Kunsterlebnis. Nutzer können eigene Fotos, KI-generierte Motive oder wechselnde Kunstwerke auf einem 6-Farben-E-Ink-Display darstellen. Dank E Ink Spectra 6 wirkt die Darstellung natürlich, blendfrei und ohne Blaulicht, wodurch sich der Rahmen besonders für Wohnräume, Schlafzimmer, Schreibtische oder Galeriewände eignet.

Über die SwitchBot App lassen sich Inhalte hochladen, organisieren und zeitgesteuert wechseln. Der integrierte Akku sorgt für kabellose Platzierung und kann bei typischer Nutzung bis zu zwei Jahre halten.

Prime-Day-Preis: SwitchBot KI Art Frame 7,3": 109,99 € (27 % Rabatt) SwitchBot KI Art Frame 13,3": 265,99 € (24 % Rabatt)





Wo erhältlich: SwitchBot KI Art Frame 7,3": Amazon DE / SwitchBot Offiziell SwitchBot KI Art Frame 13,3": Amazon DE / SwitchBot Offiziell



4. SwitchBot Smart Videotürklingel

Die SwitchBot Smart Videotürklingel wurde entwickelt, um den Eingangsbereich übersichtlicher, sicherer und zugänglicher zu machen. Sie bietet 2K-HD-Video, einen 165°-Ultraweitwinkel und Farbnachtsicht, sodass Besucher und Pakete auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut erkennbar bleiben.

Über Zwei-Wege-Audio und Schnellantworten können Nutzer direkt mit Besuchern kommunizieren, auch wenn sie gerade nicht zuhause sind. Die Türklingel verfügt über einen 5000-mAh-Akku und unterstützt lokale Speicherung ohne monatliche Pflichtgebühren. Durch die Verbindung mit dem SwitchBot Ökosystem kann sie außerdem mit weiteren Sicherheits- und Smart-Lock-Lösungen kombiniert werden.

5. SwitchBot Luftreiniger

Der SwitchBot Luftreiniger richtet sich besonders an Haushalte mit Haustieren, Allergien oder erhöhtem Bedarf an sauberer Innenraumluft. Durch 360°-Luftreinigung, einen speziellen Haustierfilter und starke Luftzirkulation entfernt das Gerät Tierhaare besonders effizient und hilft, Gerüche im Alltag zu reduzieren.

Der HEPA-Filter entfernt Feinstaub, Allergene und Bakterien, während der leise Betrieb ab 20 dB den Einsatz im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Homeoffice ermöglicht. Zusätzlich sorgen Haustiermodus, kratzfeste und beißgeschützte Designelemente sowie automatische Luftstromanpassung für eine alltagstaugliche Nutzung.

Verfügbarkeit

Die Prime-Day-Angebote von SwitchBot sind in Deutschland vom 23. bis 26. Juni 2026 verfügbar. Für vollständige Informationen zu den Angeboten besuchen Sie bitte den SwitchBot Amazon Store oder die Angebotsseite auf der offiziellen SwitchBot Website*.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot Website oder auf den Kanälen von SwitchBot auf X, Instagram, Facebook und YouTube.

*Bitte beachten Sie, dass die Rabattbedingungen je nach Land bzw. Region variieren können.

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