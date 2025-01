SwitchBot präsentiert neue Roboter- und Smart Home-Produkte auf der CES 2025, darunter den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro und mehr

LAS VEGAS, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ -- SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich Smart Home-Automatisierung und -Nachrüstung, hat heute auf der CES 2025 sein neuestes Sortiment an innovativen Produkten in den Bereichen Robotik und Smart Home vorgestellt. Das Unternehmen, das für seine innovative Technologie und sein Produktdesign bekannt ist, präsentierte nicht nur den bahnbrechenden SwitchBot Multitasking-Haushaltsroboter K20+ Pro, der weltweit erste Multitasking-Haushaltsroboter, sondern auch den neuen SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro sowie weitere mit Spannung erwartete Smart-Home-Geräte, das SwitchBot Lock Ultra und die SwitchBot Videotürklingel.

SwitchBot at CES 2025

Mit der Vision, Heimautomatisierung und intelligentes Wohnen neu zu definieren, verbindet SwitchBot weiterhin elegantes Design mit leistungsstarker Funktionalität und bietet unvergleichliche Lösungen für moderne Haushalte.

SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro: Ein Schritt weiter in der Bodenreinigung

Neben dem weltweit ersten Multitasking-Haushaltsroboter SwitchBot Saugroboter K20+ Pro präsentierte SwitchBot auch seinen Neuzugang in der Serie der Bodenreinigungsroboter, den SwitchBot Bodenreinigungsroboter S20 Pro. Nach dem Erfolg seines Vorgängers S10 definiert der SwitchBot S20 Pro mit seinem einzigartigen Design und seinen leistungsstarken Funktionen die Auto-Bodenreinigung neu.

Der SwitchBot S20 Pro verfügt über ein Dual-ausziehbares Design mit einer ausziehbaren Seitenbürste, um auch die engsten Ecken zu reinigen, und einem ausziehbaren Rollenmopp, der sich perfekt an Wandkanten anpasst und so eine 100-prozentige Abdeckung gewährleistet und tote Bereiche in schwer zugänglichen Ecken beseitigt.

Der S20 Pro ist außerdem mit einem Dual-Anti-Tangle-Design ausgestattet, das eine einseitige Rollenmopp und eine einzigartige zweistreifige Seitenbürste umfasst, um Haarverwicklungen zu vermeiden und eine unterbrechungsfreie Reinigung zu gewährleisten. Darüber hinaus sorgt die viel zitierte Mopp-Selbstreinigung RinseSync™ dafür, dass jeder Wischzug mit einem sauberen Rollenmopp ausgeführt wird. Mit der kraftvollen Saugleistung von 15.000 Pa bietet der SwitchBot S20 Pro eine unvergleichliche Bodenreinigungsleistung.

Dennoch umfasst der S20 Pro eine All-in-One-Basisstation in zwei Konfigurationen, eine mit normalem Wassertank und eine mit dem legendären Auto-Nachfüll- und Ablasssystem. Beide bieten Funktionen wie Tiefenreinigung, Hochtemperatur-Mopp-Trocknung, Auto-Staubabsaugung und Nachfüllen von Reinigungslösung und bieten ein kompromissloses Reinigungserlebnis. Der Roboter ist mit der S10-Wasserstation und dem SwitchBot-Verdunstungsbefeuchter rückwärtskompatibel.

Als wichtiger Teil des SwitchBot-Ökosystems wird der S20 Pro außerdem Matter-zertifiziert sein, ohne dass irgendwelche Hubs benötigt werden, und eine nahtlose Integration mit anderen intelligenten Geräten unterstützen.

Lock Ultra: Das bisher vielseitigste und mieterfreundlichste Smart Lock

Der SwitchBot Lock Ultra baut auf der großen Beliebtheit des SwitchBot Lock Pro aus dem letzten Jahr auf. Er bietet blitzschnelle Entriegelungsgeschwindigkeiten und unterstützt mit seinem FastUnlock™-System bis zu 16 Entriegelungsmethoden, darunter Fingerabdruckerkennung, Smartphone-App-Steuerung, NFC-Karten und Sprachbefehle über Alexa, Google Assistant und Siri. Ein dreifaches Stromversorgungssystem eliminiert das Risiko, dass der Lock Ultra aufgrund von Stromausfall ausgesperrt wird, und sorgt für gleichbleibende Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen.

Darüber hinaus bietet das Lock Ultra eine anpassungsfähige, nachrüstbare Lösung, die sich nahtlos in 99,9 % der vorhandenen Schlösser einbauen lässt, darunter Riegel-, Einsteck- und Jimmy Proof-Schlösser, und ist damit sowohl für Mieter als auch für Hausbesitzer ideal. Für seltene Fälle, in denen eine Standardinstallation nicht möglich ist, sind auch 3D-gedruckte Sonderlösungen erhältlich.

Lock Ultra verfügt außerdem über ein sechsstufiges Schutzsystem mit AES-128-Verschlüsselung, Manipulationswarnungen, Auto-Lock-Funktion usw.. Es lässt sich außerdem nahtlos in das SwitchBot-Ökosystem integrieren und unterstützt Matter(SwitchBot Matter-fähige Hubs erforderlich), wodurch es mit Apple HomeKit und anderen Smart-Home-Plattformen kompatibel ist und ein stärker integriertes Smart-Home-Erlebnis bietet.

SwitchBot Videotürklingel: Eine smartere Lösung für die Türöffnung

Die SwitchBot Video-Türklingel verfügt über ein tragbares 4,3-Zoll-Display, das eine nahtlose Nutzung für Senioren und Kinder gewährleistet, während das Wi-Fi-Relais ein reibungsloses Streaming und unterbrechungsfreie Funktionalität auch bei Netzwerkausfällen garantiert. Die Türklingel verfügt über eine 20-monatige Batterielebensdauer mit stromsparender drahtloser Verbindung zum Monitor, und der Monitor unterstützt bis zu 512 GB lokalen Speicher (separat erhältlich) ohne monatliche Gebühren. Darüber hinaus ist dieses Gerät mit einem eingebauten 100-dB-Gong ausgestattet, der garantiert, dass Sie keinen Besucher verpassen, und dient gleichzeitig als Gateway für SwitchBot-Schließprodukte.

Die SwitchBot Video-Türklingel bietet eine 2K-Ultra-HD-Auflösung, Nachtsicht in Farbe und einen 165°-Weitwinkel, lässt sich mit Alexa integrieren, unterstützt KI-Bewegungserkennung und ermöglicht die Überwachung per App. Die Installation dauert nur 3 Minuten mit Kleber oder Schrauben und erfordert keine Änderungen an der Wand. Der tragbare SwitchBot Monitor kann auf einem Tisch platziert oder an der Wand montiert werden, wo immer eine Steckdose zur Verfügung steht, wodurch eine komplexe Verkabelung entfällt.

Mit fortschrittlicher Robotik und Smart-Home-Produkten macht SwitchBot die Smart-Home-Automatisierung und Nachrüstung einfach. SwitchBot konzentriert sich auf benutzerzentriertes Design und Kompatibilität mit dem Ökosystem und baut nicht nur Geräte, sondern gestaltet die Zukunft moderner Häuser, um das tägliche Leben intelligenter, einfacher und angenehmer zu machen.

