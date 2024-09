SwitchBot stellt auf der IFA 2024 neue Innovationen vor, darunter den SwitchBot Saugroboter K10+ Pro Combo und mehr

TOKYO, 5. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der Nachrüstung und Automatisierung von Smart Home, ist hocherfreut, seine Teilnahme an der IFA 2024 bekannt zu geben, wo das Unternehmen seine neuesten innovativen Produkte vorstellen wird. Zu den Highlights gehört der mit Spannung erwartete SwitchBot Staubsaugerroboter K10+ Pro Combo, der neben dem SwitchBot Luftreiniger und dem SwitchBot Rollo die neue Produktpalette anführt. Diese Produkte können ab sofort vorbestellt werden und werden noch in diesem Jahr offiziell auf den Markt kommen.

Darüber hinaus stellt SwitchBot auch drei kürzlich eingeführte Produkte vor: SwitchBot Wallet Finder Karte, SwitchBot Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung) und SwitchBot Meter Pro & Meter Pro (CO2 Monitor), die das Engagement von SwitchBot demonstrieren, das Smart Home-Erlebnis mit modernster Technologie und benutzerorientiertem Design zu verbessern.

K10+ Pro Combo: Der fortschrittliche 3-in-1-Staubsauger für Zuhause

Der SwitchBot K10+ Pro Combo wurde so konstruiert, dass er die ultimative 3-in-1-Lösung für das Staubsaugen zu Hause bietet. Er kombiniert die Funktionen des kleinsten Staubsaugerroboters der Welt SwitchBot K10+ Pro*, eines leichten kabellosen Staubsaugers und einer doppelten Basisstation mit automatischer Entleerung. Dieses fortschrittliche Staubsaugersystem wurde entwickelt, um jeden Winkel des Hauses zu erreichen, vom Boden bis zur Decke, und sorgt für eine makellose Umgebung bei minimalem Aufwand.

*Die Special Edition des K10+ Pro kann die Basisstation nicht mit dem regulären K10+ Pro teilen.

Die wichtigsten Merkmale von K10+ Pro Combo sind:

Luftreiniger & Luftreinigertisch: Intelligente Verbesserung der Luftqualität für Familie und Haustiere

Diese Kollektion wurde entwickelt, um die Luftqualität für Familien sowie Haustiere auf intelligente Weise zu verbessern und bietet eine hervorragende Luftfilterung sowie Geruchsbeseitigung. Der Luftreiniger beseitigt effizient Tierhaare sowie Allergene und verfügt über eine fortschrittliche Filterung mit Vorfiltern, Aktivkohle- und HEPA-Filtern, die bis zu 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel entfernen, sowie eine hohe CADR von 236 CFM / 400 m³/h zur Reinigung großer Räume. Er ist in das SwitchBot Ecosystem integriert und unterstützt die intelligente Steuerung über die App, Sprachbefehle und Matter-Kompatibilität (später im Jahr über SwitchBot-Matter-kompatible Hubs).

Der Luftreinigertisch kombiniert Luftreinigung mit einem multifunktionalen Design, das als Tisch, kabelloses Ladegerät und Umgebungslichtquelle dient. Damit ist er ideal für die Verwendung als Nachttisch oder Couchtisch geeignet und verfügt über kabelloses Laden nach Qi-Standard für Android und iPhone.

Rollo: Einstellbare intelligente Rollos für alle Fenster

Das Rollo von SwitchBot ist das erste verstellbare und austauschbare intelligente Rollo der Welt. Die Breite lässt sich von 22,8 Zoll bis 72,8 Zoll verstellen und gewährleistet so eine präzise Passform, während der Stoff mühelos ausgetauscht werden kann, um ihn an jedes Dekor anzupassen. Zu den Optionen gehören 100 % Verdunkelung zum Schutz der Privatsphäre, UV-Schutz und Wärmedämmung. Das Rollo kann über die SwitchBot-App, Sprachbefehle oder die Fernbedienung bedient werden, unterstützt Automatisierungsszenen und lässt sich über Matter (über SwitchBot Matter-kompatible Hubs) nahtlos in die wichtigsten Smart-Home-Plattformen integrieren. So bietet es eine intelligente, problemlose Lösung für alle.

Neue Produkte im Vorfeld der IFA auf den Markt gebracht

SwitchBot hat im Vorfeld der IFA weitere neue Produkte auf den Markt gebracht, darunter die Wallet Finder Karte, ein ultraschlanker Tracker für Geldbörsen, der mit Apples Find My Network kompatibel ist, den Verdunstungsluftbefeuchter (automatische Nachfüllung), der mithilfe von Kaltverdunstung die Luftqualität in Innenräumen verbessert und automatisch nachgefüllt wird, sowie Meter Pro und Meter Pro (CO2 Monitor), die eine Echtzeitüberwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Werten ermöglichen.

Informationen zu SwitchBot auf der IFA 2024 und zu allen neuen Produkten finden Sie auf der Veranstaltungsseite von SwitchBot oder am SwitchBot-IFA-Stand H1.2-303.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von SwitchBot oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, Instagram, Facebook und TikTok.

