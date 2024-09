SwitchBot stellt seine innovative Wallet Finder Card für müheloses Aufspüren mit Smart Home-Integration vor

TOKIO, 2. Sept. 2024 /PRNewswire/ – SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der Nachrüstung und Automatisierung von intelligenten Heimen, stellt stolz seine neueste Innovation vor, die Wallet Finder Card, die das perfekte Find My-Gerät für eine Brieftasche ist Dieser dünnste und vielseitigste Smart Tracker wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen sicher und griffbereit zu halten und die Überwachung Ihrer Besitztümer durch Smart Home Integration zu revolutionieren.

Ultraflaches Design, perfekt für die Brieftasche

SwitchBot Wallet Finder Card

Die SwitchBot Wallet Finder Card ist unglaublich schlank und misst nur 2,5 mm in der Dicke, genau wie eine Münze. Im Vergleich zu anderen Tracking-Geräten wie dem AirTag ist er besser für Brieftaschen und Kartentaschen geeignet und lässt sich leicht an Gepäckstücken und Rucksäcken befestigen. Sein schlankes und kompaktes Design macht ihn zur idealen Wahl für alle, die den Überblick über ihre Wertsachen behalten wollen, ohne dabei viel Platz einzunehmen.

Erweiterte Find My Tracking-Funktionen

Die Wallet Finder Card unterstützt das Apple-eigene Find My Network und die Nutzer können davon profitieren:

Keine zusätzliche App erforderlich: Bietet globale, präzise Positionsbestimmung, ohne dass zusätzliche Apps heruntergeladen werden müssen.

Bietet globale, präzise Positionsbestimmung, ohne dass zusätzliche Apps heruntergeladen werden müssen. 78 dB lautstarke Warnungen: Finden Sie verlorene Gegenstände mit Routenführung und akustischen Warnungen.

Finden Sie verlorene Gegenstände mit Routenführung und akustischen Warnungen. Annäherungserinnerungen: Die Benutzer können über ihr Smartphone sofortige Benachrichtigungen erhalten, wenn ihre Gegenstände ihre Umgebung verlassen.

Die Benutzer können über ihr Smartphone sofortige Benachrichtigungen erhalten, wenn ihre Gegenstände ihre Umgebung verlassen. Gemeinsame Nutzung durch die Familie: Teilen Sie die Tracking-Funktionen mühelos mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und sorgen Sie so für kollektiven Seelenfrieden.

Teilen Sie die Tracking-Funktionen mühelos mit Ihrer Familie und Ihren Freunden und sorgen Sie so für kollektiven Seelenfrieden. Geräteortung: Finden Sie Ihr Smartphone oder Tablet, indem Sie einfach zweimal auf die Kartentaste drücken, damit es einen Ton abgibt.

Smart Home Integration mit hervorragender Vielseitigkeit

Die SwitchBot Wallet Finder Card ist nicht nur zum Aufspüren gedacht. Sie kann auch als Home-Taste dienen und unterstützt die NFC-Kartenfunktionalität, wenn sie mit dem SwitchBot Keypad/Keypad Touch verwendet wird, selbst wenn die Batterie der Wallet Finder Card vollständig entladen ist.

Darüber hinaus kann sie in Verbindung mit einem SwitchBot Hub als Bluetooth-Ortungskarte fungieren und automatisierte Haussteuerungen ermöglichen, z. B. das Einschalten von Licht oder die Einstellung der Klimaanlage, wenn sich der Benutzer dem Haus nähert.

Außergewöhnliche Langlebigkeit und Zweckmäßigkeit

Die SwitchBot Wallet Finder Card ist mit einem 540-mAh-Akku ausgestattet und kann mit einer einzigen Ladung bis zu drei Jahre lang verwendet werden. Bei niedrigem Batteriestand werden die Nutzer daran erinnert, ihre Karte auszutauschen, oder sie können die NFC-Funktionen weiter nutzen, wenn die Batterie vollständig entladen ist. Die Wallet Finder Card ist nach IP67 wasserdicht und kann somit auch bei Regen, Schnee oder in staubiger Umgebung einwandfrei funktionieren. Neben Brieftaschen kann sie auch mit Schlüsselbändern kombiniert werden, die an Gepäckstücken, Rucksäcken und sogar an der Rückseite von Notebooks angebracht werden können.

Verbesserte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen

Die SwitchBot Wallet Finder Card ist mit erstklassigen Datenschutzfunktionen ausgestattet, die sicherstellen, dass die persönlichen Daten der Benutzer sicher bleiben. Sie verwendet eine AES-128-Verschlüsselung zum Schutz der Benutzerdaten, mit Anti-Tracking-Funktionen, um Benutzer vor unbekannten Trackern in der Nähe zu warnen, und einem QR-Code zur einfachen Kontaktaufnahme, falls Ihre Karte von jemand anderem gefunden wird.

Einfache Einrichtung und Nutzung

Die Einrichtung der SwitchBot Wallet Finder Card ist ein Kinderspiel und dauert weniger als 30 Sekunden. Die Karte ist sowohl mit iPhone als auch mit Android-Geräten kompatibel, was ein problemloses Erlebnis für alle Benutzer gewährleistet. Informationen zur Kompatibilität finden Sie auf der offiziellen Website von SwitchBot.

Preise und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Wallet Finder Card wird ab September im offiziellen SwitchBot-Webseite-Store und in den Amazon Stores ab 24,99 € / £24,99 € / $24,99 erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf SwitchBots offizieller Website oder folgen Sie SwitchBot auf Twitter, Instagram und Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493234/Banner_4x__3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2478094/SwitchBot_LOGO.jpg