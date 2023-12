Syntax erhält „GROW with SAP"-Zertifizierung in den USA, Kanada und Deutschland

MONTRÉAL, 13. Dezember 2023 -- Syntax, global agierender IT-Dienstleister und Managed Cloud Provider, hat in den USA, Kanada und Deutschland die „GROW with SAP"-Zertifizierung erhalten. „GROW with SAP" unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Einführung von cloudbasiertem ERP. Das Angebot umfasst Produkte, Best-Practice-Support, Services für eine schnelle Einführung, eine Community und Lerninhalte. Es dient dazu, den Mittelstand bei der Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, zu unterstützen – damit auch diese Unternehmen von Vorteilen wie hoher Geschwindigkeit, klaren Kostenstrukturen und kontinuierlichen Innovationen profitieren können.

Syntax erfüllt die strengen Kriterien von SAP – unter anderem in puncto Go-to-Market-Readiness und Kompetenzstatus – und verdiente sich damit die „GROW with SAP"-Zertifizierung.

„Mit über 20 Jahren SAP-Erfahrung bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen rund um SAP, mit denen sie smarter, schneller und effizienter agieren können", sagt Christian Primeau, Global CEO von Syntax. „Die jüngste Erweiterung unserer SAP-Dienstleistungen durch die Übernahme von Beyond Technologies und die Veröffentlichung einer neuen Anwendung für SAP-Lösungen unterstreicht das kontinuierliche Engagement unseres Teams, Spitzentechnologien zu entwickeln, die den Erfolg unserer Kunden fördern."

Syntax bietet eine Reihe von Lösungen rund um SAP, beispielsweise Upgrades, Cloud-Hosting, Application Managed Services sowie kontinuierliche Unterstützung für mittelständische Unternehmen bei der Migration von SAP ECC auf SAP Suite on SAP HANA und SAP S/4HANA.

Die neueste ab sofort verfügbare Applikation ist Field Data Capture. Diese intuitiv bedienbare mobile Anwendung ermöglicht ein schnelles und genaues Projektreporting, unabhängig vom Verbindungsstatus. Sie ist vollständig integriert in SAP Cloud ERP, einschließlich GROW with SAP, und bietet eine nahtlose Erfahrung in beiden Umgebungen.

GROW with SAP zeichnet sich durch eine planbare, kosteneffiziente und schnelle Implementierung sowie eine zukunftsfähige Skalierbarkeit aus.

Die Applikation Field Data Capture ist ab sofort im SAP Store erhältlich. Weitere Lösungen und Details werden ab 2024 verfügbar sein.

Über Syntax

Syntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services – damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten. Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren – als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft.

Mehr Informationen gibt es unter https://www.syntax.com/de-de/

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern.

Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

