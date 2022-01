TAKUMI ROAD Exekutivkomitee für Werbeaktivitäten eröffnet Website und lädt Video hoch, um die Welt der Handwerksmeister entlang der TAKUMI ROAD zu zeigen

TSUBAME, Japan, 24. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Das Exekutivkomitee für die Werbeaktivitäten der TAKUMI ROAD eröffnete am 21. Januar eine Website und lud ein Video hoch, um Städte entlang der TAKUMI ROAD vorzustellen, in denen traditionelles japanisches Kunsthandwerk Wurzeln geschlagen hat.

Über die Website und das Video können die Zuschauer eine virtuelle Reise nach Tsubame und Sanjo in der Präfektur Niigata, Takaoka in der Präfektur Toyama und Echizen in der Präfektur Fukui unternehmen. Die Besucher können Werkstätten besichtigen, in denen Handwerksmeister hochwertige, künstlerische Produkte herstellen, die es wert sind, ein Leben lang in Ehren gehalten zu werden, wie z. B. Küchenmesser, die mit der Technik der Herstellung traditioneller japanischer Schwerter gefertigt werden, sowie Utensilien für die Teezeremonie, die jeweils durch die Bearbeitung einer einzigen Kupferplatte entstehen.

YouTube

Reise zur „TAKUMI ROAD" -- Japans Straße der Meisterhandwerker -- Hokuriku/

Tsubame, Sanjo, Takaoka, Echizen

https://youtu.be/3aUY79DQSvU

Informationen zur TAKUMI ROAD

Die TAKUMI ROAD erregt in Japan Aufmerksamkeit als neue Reiseroute, die zeigt, wie die japanische Handwerkskunst gepflegt wurde. TAKUMI bedeutet Meister, die über hervorragende Fähigkeiten verfügen. Diese Handwerker arbeiten in ihren Werkstätten entlang einer Route, die sich von der Präfektur Niigata bis zu den Präfekturen Toyama und Fukui in der Region Hokuriku entlang der Küste des Japanischen Meeres von Honshu (Hauptinsel) erstreckt.

Diese Route, die historische Städte verbindet, in denen Handwerksmeister und andere ihre eigene Kultur und traditionelle Industrien gepflegt haben, ist als TAKUMI ROAD bekannt.

Das Komitee hofft, dass viele Menschen eine virtuelle Reise entlang der TAKUMI ROAD unternehmen werden, um die wunderschöne Landschaft und die einzigartige Kultur sowie die Handwerkskunst dieser Meister zu genießen.

Website zum Reisebericht

Unterwegs auf der TAKUMI Road: Eine Reise durch 4 Städte mit den Meisterhandwerkern Japans

Teil 1: Tsubame und Sanjo in der Präfektur Niigata

-Englisch: https://voyapon.com/takumi-road-japanese-craftsmen-tsubame-sanjo/

-Französisch: https://voyapon.com/fr/takumi-road-artisans-tsubame-sanjo/

-Deutsch: https://voyapon.com/de/takumi-road-japanische-handwerkskunst-tsubame-sanjo/

Teil 2: Takaoka in der Präfektur Toyama /Echizen in der Präfektur Fukui

-Englisch: https://voyapon.com/traveling-takumi-road-master-artisans-japan-2-takaoka-echizen/

-Französisch: https://voyapon.com/fr/takumi-road-artisanat-takaoka-echizen/

-Deutsch: https://voyapon.com/de/takumi-road-japanische-handwerkskunst-takaoka-echizen/

SOURCE TAKUMI ROAD promotional activities executive committee