Tan Xuguang: Strategische Zusammenarbeit mit Weltklasse-Unternehmen der Branche aktiv fördern!

MUNICH, 24. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Vom 22. bis 23. Mai 2024 Ortszeit in Deutschland führte Tan Xuguang ein Team in München an, um mit der TÜV Süddeutsche Gruppe, der FEV Group GmbH und der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen A.G., einen Erkundungsbesuch durchzuführen, um gemeinsam die Herausforderungen des neuen Technologiezeitalters zu meistern. Die globale Zusammenarbeit rund um das Systemlayout hat eine Reihe von strategischen Kooperationsvereinbarungen getroffen.

Am 23. Mai 2024, Ortszeit in Deutschland, besuchte Tan Xuguang mit einem Team die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft des Traton-Konzerns unter der Volkswagen A.G., und traf sich mit Christian Levin, dem Vorsitzenden und CEO des Traton Group unter der Volkswagen A.G., sowie dem Präsidenten und CEO der Scania Deutschland GmbH zu einem ausführlichen Gespräch über die künftige Wettbewerbssituation und die technologische Entwicklung der globalen Nutzfahrzeugindustrie.

Christian Levin sagte, dass die Managementteams beider Seiten seit dem letzten Jahr mehrere Runden effizienter und pragmatischer gegenseitiger Besuche und Austausche durchgeführt haben, wodurch die kooperativen Beziehungen zwischen beiden Seiten auf eine neue Ebene gehoben wurden. Ich bewundere die Erfolge von Sinotruk auf dem globalen Markt für schwere Lkw in den letzten Jahren. Die Industrieketten beider Seiten sind in hohem Maße kompatibel, und der Raum für eine strategische Zusammenarbeit ist sehr groß. Es ist zu hoffen, dass der Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich der neuen Wissenschaft und Technologie weiter vertieft werden, um eine Win-Win-Entwicklung zu erreichen.

Tan Xuguang sagte, dass die Traton Group unter der Volkswagen A.G. für uns immer der Maßstab gewesen sei, von dem wir lernen konnten. Sinotruk blickt auf eine 15-jährige gute Zusammenarbeit mit MAN Truck & Bus Deutschland GmbH zurück. Ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, wir sind alle enge strategische Freunde! Wir sind gewillt, die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten im gesamten Bereich der "traditionellen Energie + neuen Energie" und der dualen Industriekette weiter auszubauen, um eine Win-Win-Situation in der globalen Zusammenarbeit und im Wettbewerb zu erreichen.

Tan Xuguang und sein Team besuchten das Werk für intelligente schwere Lkw der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Alexander Vlaskamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, begleitete den Besuch und die Gespräche.

Am 22. Mai 2024 Ortszeit in Deutschland leitete Tan Xuguang ein strategisches Technologieseminar zwischen Weichai und der FEV Group GmbH in München. Technische Experten der FEV Group GmbH und der Weichai-Zentrale tauschten sich eingehend über Produktverbesserungen, konkurrierende Produktbenchmarks und Zukunftsplanung aus.

