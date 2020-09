TBD Media Group: Climate Leader als treibende Kraft für die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

Paolo Emilio Zanini, CEO der TBD Media Group , erklärt: „Die Unternehmen, die an der „50 Sustainability & Climate Leaders"-Kampagne beteiligt sind, sind Meister darin, Pläne in die Tat umzusetzen, sinnvolle Partnerschaften zu bilden und die Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen."

„Wir berichten von Unternehmen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, und von etablierten Firmen, die ihre traditionellen Produkte und Dienstleistungen auf neue Art und Weise produzieren. Fachleute aus der Industrie erforschen logistische Möglichkeiten zur Reduzierung unserer Kohlendioxidbelastung, während Consultingfirmen und Finanzdienstleister dafür sorgen, dass die Unternehmen das Wissen und die Investitionen erhalten, die sie benötigen, um einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit zu realisieren."

Unternehmen, die in der Kampagne begleitet werden:

Aktia Asset Management , Amann Group , Archroma , Bombyx , Carmignac , Corticeira Amorim , Engel Austria GmbH , Ericsson , Groupe Rocher , Heidelberg Zement , Hero Gruppe , John Deere , KBI Global Investors , MANN+HUMMEL , Mirabaud , Novartis , Prysmian Group , REHAU Gruppe , SSI SCHÄFER , Statkraft , Suntory Holdings Limited , TIER , Wilo Gruppe .

Bei dieser neuen Kampagne über Unternehmen, die sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung orientieren, werden auf Bloomberg die CEOs von 50 Climate Leadern präsentiert. Sie berichten darüber, wie größere Nachhaltigkeit durch Lösungen erzielt werden kann, welche die neuesten Technologien und Denkansätze zur Gewinnmaximierung nutzen.

Mit dem 50 Sustainability Climate Leaders -Projekt reagiert die internationale Business-Community auf den Klimawandel. Sie gibt damit ihrem Wunsch und ihrem Willen Ausdruck, durch wirksame Gegenmaßnahmen eine Führungsrolle einzunehmen. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an [email protected] . Weitere Informationen, einschließlich Tagesordnung, bestätigten Referenten und Delegierten bei einem 50 Climate Leader-Event finden Sie unter www.tbdmediagroup.com/50ClimateLeaders .

Über TBD Media Group

TBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln.

