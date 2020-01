TBD Media startet neue Diskussionsplattform für Davos Thought Leaders

LONDON, 19. Januar 2020 /PRNewswire/-- Die TBD Media Group freut sich, in Partnerschaft mit einem weltbekannten Medienverlag den Start ihrer Kampagne für Davos 2020 bekannt zu geben – eine Videoserie, in der die weltweit führenden Unternehmen und Innovatoren vorgestellt werden, die in diesem Jahr an der alljährlichen Konferenz in Davos teilnehmen.

Nach dem Erfolg der letztjährigen Kampagne erweitert TBD Media die diesjährige Ausgabe, um weitere Dutzende prominente Vertreter aus der Unternehmenswelt und der Öffentlichkeit vorzustellen.