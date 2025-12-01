TeamViewer ernennt Finn Faldi zum Executive Vice President Global Inside Sales und stärkt globale Vertriebsorganisation

GÖPPINGEN, Deutschland, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz, ernennt Finn Faldi zum Executive Vice President Global Inside Sales und Mitglied des Senior Leadership Teams. In dieser neu geschaffenen Position werden alle Inside-Sales-Teams in den Regionen Americas (AMS), EMEA und APAC unter Faldis Führung vereint. Damit stärkt TeamViewer den Vertriebskanal, der für den kommerziellen Erfolg des Unternehmens bisher eine zentrale Rolle gespielt hat, so dass er dies auch künftig über alle Produkte und Kundensegmente hinweg tun wird.

Finn Faldi verfügt bereits über langjährige Führungserfahrung bei TeamViewer. Bis 2021 war er als President TeamViewer Americas maßgeblich am Ausbau und Wachstum des US-Geschäfts beteiligt. Seit seinem Ausscheiden blieb er TeamViewer als Senior Advisor eng verbunden und war parallel als Investor und Berater für weitere Wachstumsunternehmen im Software-Bereich tätig. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Schritt, um TeamViewers globale Vertriebsorganisation zu optimieren und das Wachstum in allen Regionen voranzutreiben.

Finn Faldi, neuer Executive Vice President Global Inside Sales, sagt: „In meine neue Rolle kann ich die Erfahrungen aus meinen bisherigen Führungspositionen sowohl bei TeamViewer als auch bei anderen Wachstumsunternehmen einbringen. Mit den jüngsten Produktentwicklungen im Bereich Agentic AI ist TeamViewer hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Die neue globale Organisationsstruktur von Inside Sales unterstreicht unseren Anspruch auf Erfolg in diesem Bereich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team sowie mit bestehenden und künftigen Kunden die Zukunft des digitalen Arbeitsplatzes und den Weg zu autonomer, KI-basierter IT zu gestalten."

Diese Ergänzung des Führungsteams geht mit dem Ausscheiden von Georg Beyschlag einher, aktuell President TeamViewer Americas, der das Unternehmen zum Jahresende nach über sieben erfolgreichen Jahren in verschiedenen Führungspositionen verlassen wird.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass Finn wieder Teil des Teams ist. Seine nachweisliche Expertise im Software-Vertrieb, sein tiefes Verständnis für unser Geschäft und seine Begeisterung für unsere Kunden und die vielfältigen Anwendungsfälle unserer Lösungen machen ihn zur idealen Besetzung für die Leitung und Weiterentwicklung unserer globalen Inside-Sales-Organisation. Rund um unseren Börsengang spielte Finn eine entscheidende Rolle beim Ausbau unseres Americas-Geschäfts und beim Aufbau unserer Inside-Sales-Teams in den USA, was maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen hat. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit unserem CRO Mark Banfield die weltweiten Vertriebskanäle weiter skalieren wird. Gleichzeitig danke ich Georg herzlich für seinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung von TeamViewer in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für seine weitere berufliche Laufbahn alles Gute."

Georg Beyschlag, President TeamViewer Americas, ergänzt: „Ich bin sehr dankbar für das, was wir gemeinsam bei TeamViewer erreicht haben. Meine Zeit hier war geprägt von einem breiten Spektrum an Aufgaben – von Finance, Controlling und der Vorbereitung des Börsengangs bis hin zu Strategie, Partnerschaften, HR und Vertrieb sowie der Verantwortung für die Region Americas. TeamViewer ist ein außergewöhnlicher Arbeitgeber, und ich freue mich sehr, dass Finn zurückkehrt, um die großartige Arbeit fortzuführen, die wir begonnen haben."

TeamViewers Digital-Workplace-Plattform ermöglicht effizientes, digitales Arbeiten durch die Optimierung und Automatisierung von Prozessen.

Was 2005 als Software für den Fernzugriff auf Computer begann, um Dienstreisen zu vermeiden und Produktivität zu steigern, entwickelte sich schnell zum branchenweiten Inbegriff von Fernwartung und IT-Support; und wird von hunderten Millionen Menschen weltweit zur Unterstützung bei IT-Problemen genutzt. Heute vertrauen mehr als 645.000 Kunden weltweit auf TeamViewer – von kleinen und mittelständischen Betrieben bis hin zu großen Konzernen – um digitale Arbeitsplätze für Büroangestellte und Industriefachkräfte effizienter zu gestalten.

Unternehmen aus allen Branchen nutzen die KI-gestützten Lösungen von TeamViewer, um Störungen an digitalen Endgeräten jeder Art zu verhindern und zu beheben, IT-Netzwerke und Industrieanlagen effizient zu verwalten und Prozesse mit Augmented-Reality-Funktionen zu optimieren. Auch dank der Integrationen mit führenden Technologiepartnern hilft TeamViewer seinen Kunden dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, IT-Probleme schneller zu lösen und digitale Arbeitsabläufe zu verbessern. In einer Zeit des globalen Wandels – geprägt von hybriden Arbeitsmodellen, neuen Technologien und Fachkräftemangel – bietet TeamViewer einen klaren Mehrwert: höhere Produktivität, schnellere Einarbeitung neuer Talente und eine gesteigerte Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitenden.

TeamViewer hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund 1.900 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 671 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum MDAX. Mehr Informationen unter www.teamviewer.com.

