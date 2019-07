Tencent Cloud verhilft chinesischen Games zum weltweiten Erfolg, bietet Lösungen für Game-Entwicklung und -Betrieb

SHENZHEN, China, 29. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Tencents globale Cloud-Dienste und innovative Technologielösungen haben Games zum internationalen Erfolg verholfen, darunter Youzus Game of Thrones: Winter is Coming (Webversion), U.LUs ARKA und Zilongs Laplace M.

Ressourcen und technischer Support: Gleichbleibende Qualität beim Gaming-Erlebnis

Game of Thrones: Winter is Coming (Webversion), eines der beliebtesten IP, war gleich beim Debut ein Riesen-Hit. Das Benutzeraufkommen stellte die Stabilität von Haupt-Engine, IO, Ressourcenerweiterung und Datenspeicherung vor große Herausforderungen. Tencent Cloud liefert vielfältige Ressourcen für Serverschränke in Nordamerika und Kapazitätserweiterung via Hybrid Cloud. Darüber hinaus ermöglicht die Tencent Hybrid Cloud die Cloud-Skalierung für Game-Server und Anpassung der CVM-Rechenressourcen je nach Geschäftszielen und Strategien für das Game. Hochperformante Datenbanken werden für Funktionen wie automatische Notfalltoleranz, Online-Upgrades und Echtzeit-Backup eingesetzt. Außerdem dient sie der MySQL-Skalierbarkeit im Minutentakt für maximale Flexibilität bei der bedarfsorientierten Konfiguration. Tencent Cloud kann verschiedene BGP-Netzwerke bereitstellen, um die Anforderungen von Benutzern rund um die Welt zu erfüllen. Dadurch wird die Qualität des Netzwerks zwischen Endbenutzern und Servern deutlich verbessert.

Voice-Lösungen: Die wichtige soziale Komponente des Gaming

Neben dem Gaming über soziale Netzwerke boomen die sogenannten MMO-Games (Massively Multiplayer Online). ARKA erfüllt rundum die sozialen Bedürfnisse von Gamern in Südkorea. Dies stellt aber hohe Ansprüche an die vorgesehenen Szenarien und die Qualität der Spracheingabe.

Angesichts der steigenden Zahl von Voice-Lösungen für den Gaming-Sektor bietet Tencent Clouds Gaming Multimedia Engine (GME) Funktionen wie In-Game Sprachchat, Sprachnachrichten, Sprach-zu-Text-Konversion und 3D Positions-Sprachchat, bei dem das interaktive Erlebnis mit immersivem Content personalisiert wird. Tencent Cloud bietet weit reichende Optimierungen für MMO-Szenarien und liefert Lösungen, die eine Vielzahl anspruchsvoller Szenarien abdecken – beispielsweise nationale Kriegsführung mit mehreren hunderttausend gleichzeitigen Online-Nutzern, Team-Sprachchat für 20 Spieler und Sprachnachrichten/Sprach-zu-Text-Konversion. Mit seinem A-bis-Z-Funktionsumfang und seiner niedrigen Zugangsschwelle unterstützt Tencent die Entwicklergemeinde in den vielfältigsten Sprachszenarien – über ein einzelnes SDK und mit Eingabe einiger weniger Codezeilen.

Sicherheitslösungen: Damit Games sicher laufen

Die Game-Branche sieht sich häufigen DDoS-Angriffen durch viele Hacker und Erpressungsversuchen ausgesetzt. Sicherheitsprobleme stellen schon immer ein großes Problem dar.

Tencent liefert ein Rundumpaket an Dayu Cloud Security Services für Laplace Ms Plattform und Server. Es beeinträchtigt in keiner Weise den normalen Betrieb und fängt zuverlässig Angriffe aus den verschiedensten Netzwerken ab und blockiert Traffic-Angriffe durch entsprechende Traffic-Unterdrückungsmechanismen. Tencent Cloud stellt zudem Game Escort Expert Services bereit, um gemeinsam mit Entwicklern von Laplace M die Rationalität und das Risiko der Geschäftsstruktur zu bewerten – damit die Games stabil laufen.

Tencent ist einer der am schnellsten wachsenden chinesischen Cloud-Dienstleister mit globaler Präsenz. Seine erstklassige globale Cloud-Infrastruktur ist derzeit in 53 Gebieten in weltweit 25 Ländern und Regionen verfügbar, darunter Silicon Valley (Westen der USA), Frankfurt (Deutschland), Seoul (Korea), Washington (Osten der USA), Mumbai (Indien), Bangkok (Thailand), Moskau (Russland), Tokio (Japan) usw. Außerhalb dieser Gebiete sind mehr als 1.300 CDN-Beschleunigungsknoten im Einsatz. So wird die internationale Strategie von mehr und mehr Game-Entwicklern durch umfangreiche Ressourcen und technischen Support unterstützt.

