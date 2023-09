Tineco stellt auf der IFA 2023 vier neue intelligente Haushaltsgeräte vor

Berlin, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- Tineco , ein führender Innovator im Bereich Haushaltsreinigungslösungen, stellt dieses Jahr drei neue smarte Ergänzungen seiner Produktpalette vor: die PURE ONE STATION, den FLOOR ONE S7 STEAM Akku-Bodenwischer All-in-One und den OVENI ONE. Tineco wird diese und andere Produkte auf der IFA in Halle 4.1 am Stand Nr. H4.1-205 präsentieren.

Tineco PURE ONE STATION

Das 4-in-1-Reinigungswunder

Die PURE ONE STATION ist der Inbegriff von Komfort und vereint gleich vier wichtige Funktionen in einem Gerät. Außerdem reinigt sich der Staubsauger nach jedem Saugvorgang auf seiner Station einfach selbst, lädt sich auf und ist zugleich ordentlich verstaut. Hier die wichtigsten Produktdetails:

60 Tage problemlose Nutzung mit dem 3 -Liter-Eco-Staubbehälter: Der große, wiederverwendbare 3-Liter-Staubbehälter kann Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang aufnehmen, wodurch die Häufigkeit des Entleerens reduziert und die Wartung ein Leichtes wird.

Selbstreinigung von der Bürste bis zum Abfalleimer: Die Station leert den Staubbehälter und reinigt alle Teile automatisch – von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern





Die Station leert den Staubbehälter und reinigt alle Teile automatisch – von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern ZeroTangle™-Bürste verhindert das Verheddern von Haaren: Die speziell entwickelte Bürste der PURE ONE STATION erfasst und fängt Haare effektiv ein – ideal für Haustierbesitzer*innen.

Der Tineco iLOOP™ Smart Sensor sorgt für eine präzise Absaugung: Die akkurate Saugkraftanpassung des Staubsaugers erkennt die Staubmenge und stellt sich dementsprechend um. Die Station optimiert die Selbstreinigungszeit je nach Verschmutzungsgrad für eine tiefe und gründliche Reinigung.

5-stufige Filterung mit H13 HEPA: Frischere und gesündere Luft mit dem fortschrittlichen 5-stufigen HEPA-Filtersystem. Das Filtersystem fängt bis zu 99,99 % der Staubpartikel mit einer Größe von nur 0,3 Mikrometern ab und sorgt so für saubere Luft im ganzen Haus.

„Nach unserem erfolgreichen Launch-Event auf der diesjährigen IFA freuen wir uns darauf, die innovative 4-in-1-Reinigungsstation unseren Kund*innen näherzubringen. Ausgestattet mit fortschrittlichen Funktionen und modernster Technologie, sorgt sie für unvergleichlichen Reinigungskomfort, Effizienz und Effektivität.", sagt Marco Getz, General Manager von Tineco Europe.

Die PURE ONE STATION verfügt über ein modernes LED-Display für eine intuitive Benutzerführung mit einem Gewicht von 2,4 kg für den Staubsauger und weitere 7 kg für die Station. Das Gerät ist für 799 Euro auf der offiziellen Tineco-Webseite und bei Amazon erhältlich. And Amazon as well

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO

Der erste intelligente Mehrzweckreiniger

Vorstellung des Tineco FLOOR ONE S7 COMBO, der ultimativen Reinigungslösung, die sich nahtlos von einem kabellosen Staubsauger zu einem leistungsstarken Bodenwischer in Sekundenschnelle verwandelt und alle Ihre Reinigungsbedürfnisse erfüllt. Das einzigartige Fresh Water Mopping System sorgt dafür, dass schmutziges Wasser durch frisches ersetzt wird und somit zu glänzenden Böden führt. Die ZeroTangle™ Bürste nimmt Haare auf, ohne sich zu verwickeln, perfekt für alle Bodenarten. Der Tineco iLOOP™ Smart Sensor erkennt Verschmutzungen und passt die Saugleistung für effizientes Reinigen an. Das berührungslose Selbstreinigungssystem entfernt Schmutz von Bürste, Schlauch und Bürstenpanel und maximiert die Bequemlichkeit. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Bodenwischer und 65 Minuten für den Smart Vacuum ist eine unterbrechungsfreie Reinigung garantiert. Die doppelseitige Kantenreinigungsfunktion erreicht Wandritzen für gründliche Reinigung. Das SmoothPower™ Selbstfahr-System bewegt die Maschine mühelos. Mit einer Saugleistung von 120 AW bewältigt sie tägliche und anspruchsvolle Aufgaben.

Tineco FLOOR ONE S7 STEAM

Kabelloses 3-IN-1-Gerät zum Saugen, Wischen und Dampfen für eine Tiefenreinigung

Der Tineco FLOOR ONE S7 STEAM vereint die Kraft eines kabellosen Staubsaugers, Wischers und Dampfreinigers in einem Gerät. Die Zeiten mehrerer Schritte und komplizierter Routinen, um einen makellosen Boden zu erreichen, sind damit also vorbei. Mit seinem einzigartigen Design ermöglicht dieser intelligente Dampfwischer, Hartböden gleichzeitig zu reinigen und zu desinfizieren und dabei effektiv die dafür benötigte Reinigungszeit zu halbieren. Verabschieden Sie sich von klebrigen Verschmutzungen und hartnäckigen Flecken, da der bei 140℃ erhitzte Dampf mühelos selbst Fett und Schmutz vom Boden löst.

Tineco OVENI ONE

Der smarte Küchenchef

Mit dem OVENI ONE ergänzt Tineco sein Küchenzubehör-Angebot. Der smarte Ofen arbeitet per integrierter App und intelligenter Temperaturregelung jedem zur Seite steht. Mit dem Tineco OVENI ONE wird Dampfen, Rösten, Grillen, Backen, Frittieren und Garen dank einer Fülle von Funktionen und intelligenter Technologien zum Kinderspiel.

Dank der intelligenten App-Integration werden Hunderte von Rezepten kontinuierlich aktualisiert, um das kulinarische Repertoire jedes Haushalts zu erweitern. Über einen 7,84-Zoll-Touchscreen kann jeder Schritt der Essenszubereitung kontrolliert werden. Ganz nebenbei wartet sich der OVENI ONE eigenständig.

Weitere Informationen über Tineco, wie das Unternehmen Verbraucher*innen hilft, ihr Leben zu vereinfachen, und über das umfassende Angebot an Bodenpflegelösungen – darunter kabellose Staubsauger, Bodenreiniger und Teppichreiniger – finden Sie unter https://de.tineco.com/ .

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

