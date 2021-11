Tomorrow Mobility wird neue innovative und nachhaltige Stadtfahrzeuge vorstellen

BARCELONA, 13. November 2021 /PRNewswire/ -- Wie werden wir uns in den Städten der Zukunft fortbewegen? Welche Verkehrsmittel werden das Stadtbild neu definieren? Vom 16. bis 18. November werden die Antworten auf diese Fragen in den Innovations- und Demonstrationszonen der Pilotausgabe des Tomorrow Mobility World Congress (TMWC) zu finden sein. Zu den neuen Stadtfahrzeugen, die auf der Veranstaltung gezeigt werden, gehören ein Roboter für die Auslieferung von Einkäufen in lokalen Geschäften, ein autonomes wasserstoffbetriebenes Mikro-Shuttle und eine Kamera mit Radar zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern.