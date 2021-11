A Tomorrow Mobility irá apresentar novos veículos urbanos, revolucionários e sustentáveis

BARCELONA, 13 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Como nos deslocaremos nas cidades do futuro? Que formas de transporte irão redefinir a paisagem urbana? De 16 a 18 de novembro, as respostas a estas perguntas poderão ser encontradas nas zonas de inovação e demonstração da edição-piloto do Tomorrow Mobility World Congress (TMWC). Os novos veículos urbanos em exibição no evento incluirão um robô para a entrega de compras em lojas locais, um micro-autocarro autónomo movido a hidrogénio e uma câmara com radar para melhorar a segurança dos ciclistas.