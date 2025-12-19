Tradewind Finance schließt sein 25. Jubiläumsjahr ab und feiert damit ein Vierteljahrhundert der Unterstützung des globalen Handels

Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet und verfolgt eine klare Mission: Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen helfen und sie mit den Instrumenten auszustatten, die ihnen einen sicheren grenzüberschreitenden Handel ermöglichen. Was mit einer auf Forderungen basierenden Finanzierung für türkische Textillieferanten, die an europäische Importeure verkaufen, begann, hat sich inzwischen zu maßgeschneiderten Handelsfinanzierungsstrukturen für Unternehmen in der ganzen Welt entwickelt, die in mehr als 20 Branchen tätig sind.

Heute kauft Tradewind weiterhin Forderungen an, setzt in Rechnungen gebundene Liquidität frei und unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung verlängerter Zahlungsfristen, während Lieferketten und Handelsumgebungen immer komplexer werden. Im Jahr 2025 verstärkte das Unternehmen seine Präsenz in wichtigen Märkten und baute seine Beziehungen zu Unternehmen aus, die flexible Alternativen zur traditionellen Bankfinanzierung suchen.

Rückblick auf 25 Jahre – und Ausblick auf das, was kommt

In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind seine Präsenz auf vier Kontinenten ausgebaut und damit seinen auf Beziehungen basierenden Ansatz zur Unterstützung von Unternehmen vor Ort bekräftigt. Die Kernaussage bleibt dieselbe: Finanzierung, Kreditschutz sowie Inkasso in einer umfassenden Handelsfinanzierungslösung kombinieren, um das Betriebskapital zu erhöhen, das Risiko zu verringern und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu ermöglichen.

„Das Ende unseres Jubiläumsjahres zum 25-jährigen Bestehen ist ein Meilenstein und ein Moment der Reflexion", sagte Ansgar Hütten, Geschäftsführender Direktor bei Tradewind. „Wir sind unglaublich stolz auf das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen – von schnell wachsenden Exporteuren, die neue Märkte erschließen, bis hin zu Herstellern, die wichtige Güter in die ganze Welt liefern. Ihre Ambitionen haben unsere Entwicklung als Unternehmen geprägt und inspirieren uns auch weiterhin, wenn wir das nächste Kapitel planen."

In Zeiten von Finanzkrisen, COVID-19, geopolitischer Ungewissheit, sich ändernder Handelspolitik und wiederkehrenden Störungen in Lieferketten hat sich Tradewind auf eine Konstante konzentriert: die Bereitstellung zuverlässiger Liquidität, damit seine Kunden ihr Wachstum fortsetzen, ihren Betrieb aufrechterhalten und ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Partnern und Beschäftigten sowohl unter starken als auch unter schwierigen Marktbedingungen erfüllen können.

Unterstützung von Unternehmen, die Handelsfinanzierungen am dringendsten benötigen

Die Wachstumsstrategie von Tradewind konzentriert sich weiterhin auf die Stärkung der Präsenz in Märkten, in denen Unternehmen einen besseren Zugang zu Handelsfinanzierungen suchen, insbesondere in Schwellenländern sowie sich schnell entwickelnden Volkswirtschaften. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für die Unterstützung des nachhaltigen Handels ein und bezieht ESG-Überlegungen in seine Risikobewertung und seine betrieblichen Praktiken ein, wobei es sich mit Kunden zusammenschließt, die widerstandsfähige, zukunftsfähige Lieferketten aufbauen.

„Dank einer sorgfältigen Finanzplanung und Teams, bei denen die Bedürfnisse unserer Kunden im Mittelpunkt stehen, können wir mit Stolz auf 25 Jahre Wirkung zurückblicken", sagte René Pastor, Geschäftsführer für Nord- und Südamerika sowie Europa. „Gleichzeitig sehen wir große Chancen für die Zukunft – von digitalen Tools, die grenzüberschreitende Finanzierungen effizienter machen, bis hin zu neuen Sektoren und Regionen, in denen wir helfen können, die Finanzierungslücke im Handel zu schließen. Unser Ziel ist, in den nächsten 25 Jahren einen positiven Beitrag zu leisten, nicht nur für unsere Kunden und unsere eigene Organisation, sondern für den internationalen Handel insgesamt."

Anlässlich des Jubiläums hat Tradewind auch ein kurzes Video produziert, das die Anfänge des Unternehmens, die Herausforderungen, bei deren Bewältigung es Unternehmen unterstützt, sowie die Rolle beleuchtet, die es heute für einen sicheren internationalen Handel spielt.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres bedankt sich Tradewind ganz besonders bei seinen Kunden: den Unternehmen, die hinter richtungsweisender Kleidung, kritischen Metallen, hochwertigen Getränken, Konsumgütern und vielen anderen Produkten stehen, die den globalen Handel in Schwung halten.

„Es ist uns eine Ehre, unsere Kunden mit maßgeschneiderten Handelsfinanzierungen zu unterstützen, die nicht nur ihre finanzielle Position stärken, sondern ihnen auch helfen, ihr Potenzial als Unternehmen voll auszuschöpfen", fügte Pastor hinzu.

Informationen zu Tradewind Finance

Tradewind Finance wurde im Jahr 2000 gegründet und unterhält neben dem Hauptsitz in Deutschland ein weltweites Netz von Niederlassungen, unter anderem in Bangladesch, Bulgarien, China, Hongkong SAR, Ungarn, Indien, Pakistan, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie den USA. Durch die Kombination von Finanzierung, Kreditschutz und Inkasso in einer einzigen Suite von Handelsfinanzierungsprodukten bietet Tradewind Exporteuren sowie Importeuren auf der ganzen Welt schlanke, flexible und erstklassige Dienstleistungen.

