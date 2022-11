Turn Biotechnologies ernennt Richard Peterson, einen Veteranen der Biotech-Branche mit 25 Jahren Erfahrung, zum Chief Financial Officer

Erfahrene Führungskraft mit erfolgreicher Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit globalen Investoren bei der Beschaffung von Milliarden von Dollars

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 2. November 2022 /PRNewswire/ -- Turn Biotechnologies, ein Unternehmen für Zellverjüngung, das neuartige mRNA-Medikamente zur Heilung unbehandelbarer, altersbedingter Krankheiten entwickelt, gab heute die Ernennung von Richard „Ric" Peterson zum Chief Financial Officer bekannt.

Herr Peterson, der als CFO zahlreicher öffentlicher und privater Biotech- und Pharmaunternehmen tätig war, verfügt über umfassende Erfahrung mit privater Finanzierung, öffentlichen Angeboten und komplexen globalen Transaktionen. Er wird alle finanziellen Funktionen wahrnehmen und die Anstrengungen zur Mittelbeschaffung beaufsichtigen, während Turn Bio sich auf den Beginn seiner klinischen Programme vorbereitet.

„Rics Erfahrung mit Biotech-Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsstadien und seine Erfahrung als Finanz- und Geschäftsleiter werden ein großer Gewinn sein, wenn Turn Bio in die nächsten Wachstumsphasen eintritt", sagte Anja Krammer, CEO des Unternehmens. „Auf dem Weg von Turn Bio in die Klinik wird Ric das Fachwissen unseres Teams erweitern und dazu beitragen, unsere einzigartige Vision für die Behandlung von Alterskrankheiten innerhalb der Investorengemeinschaft zu kommunizieren."

Während seiner 25-jährigen Tätigkeit als Chief Financial Officer hat Peterson traditionelle Mittelbeschaffungsmaßnahmen für präklinische, klinische und kommerzielle Unternehmen geleitet, Börseneinführungen verwaltet sowie Unternehmenskäufe und -verkäufe beaufsichtigt. Er hat mehr als 40 Transaktionen in Milliardenhöhe abgeschlossen.

„Ich freue mich, dem Team von Turn Bio in dieser wichtigen Phase beizutreten, in der das Potenzial des Unternehmens für Wachstum und Wertschöpfung außergewöhnlich ist", sagte Peterson. „Das talentierte Team von Führungskräften und Pionieren der Zellverjüngung hat Turn Bio erfolgreich an diesen Punkt gebracht, Durchbrüche bei der epigenetischen Neuprogrammierung erzielt und ein bahnbrechendes Verabreichungssystem entwickelt, das das größte Hindernis für Zelltherapien überwindet. Ich freue mich darauf, die nächste Phase unseres Wachstums zu steuern."

Peterson hat mit mehreren biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Phase zusammengearbeitet, darunter Clarus Therapeutics, Sienna Biopharmaceuticals, Dermavant Sciences Inc. und Novan Inc. Er war auch CFO von Medicis Pharmaceutical Corporation, einem kommerziellen Pharmaunternehmen. Unter der Leitung von Peterson schlossen Novan und Sienna erfolgreiche IPOs ab. Bei Medicis half Peterson, das Wachstum des Unternehmens zu leiten, was zu dessen Erwerb durch Valeant Pharmaceuticals International für 2,6 Milliarden US-Dollar führte.

Peterson ist als Direktor bei Universal Insurance Holdings tätig, wo er den Vorsitz des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats innehat.

INFORMATIONEN ZU TURN BIOTECHNOLOGIES

Turn Bio ist ein Unternehmen im vorklinischen Stadium, das sich darauf konzentriert, Gewebe auf Zellebene zu reparieren und transformative Arzneimittelverabreichungssysteme zu entwickeln. ERA™, die proprietäre mRNA-Plattform-Technologie des Unternehmens, stellt die optimale Genexpression wieder her, indem sie die Auswirkungen der Alterung im Epigenom bekämpft. Dadurch wird die Fähigkeit der Zellen, Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln und Gewebe zu heilen oder zu regenerieren, wiederhergestellt. Dies wird dazu beitragen, unheilbare chronische Krankheiten zu bekämpfen. Die Bereitstellungsplattform eTurna™ von Turn Bio verwendet einzigartige Rezepturen, um die Ladung genau an bestimmte Organe, Gewebe und Zelltypen zu liefern.

Das Unternehmen schließt derzeit die vorklinische Forschung zu speziell konzipierten Therapien, die auf Indikationen in der Dermatologie und Immunologie abzielen, ab und entwickelt Therapien für die Augenheilkunde, Osteoarthritis und das Muskelsystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.turn.bio.

