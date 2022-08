TÜV Rheinland und UWANT haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart

SHANGHAI, 17. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Am 8. August haben TÜV Rheinland Greater China und Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd. („UWANT") in Shanghai eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die beiden Parteien werden sich auf den Bereich der Haushaltsgeräte konzentrieren und in den Bereichen Produktprüfung und -zertifizierung, Leistungsverbesserung, Marktzugang und Aufbau von Personalkapazitäten eingehend zusammenarbeiten. Rooman Zhou, General Manager of Overseas Marketing von UWANT Li Yonggang, General Manager of Electrical and Electronic Services von TÜV Greater China und andere nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.