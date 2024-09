Ugreen hat auf der IFA 2024 seine NASync-Serie präsentiert: Speicherlösungen der nächsten Generation können jetzt bestellt werden

BERLIN, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- UGREEN, ein Pionier auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik, präsentierte auf der IFA 2024 eine breite Palette von Produkten und Lösungen. Das Unternehmen erhielt 15 renommierte Auszeichnungen, darunter als Highlight den „Omdia Innovation Award", der das Engagement für bahnbrechende Technologien unterstreicht, und sicherte sich 15 Medienauszeichnungen, darunter die begehrte Auszeichnung „Best of IFA 2024" von angesehenen Publikationen wie Android Authority, How-To Geek und MakeUseOf. Zu den Highlights zählte die NASync-Serie, zu der auch die nächste Generation von AI NAS (Network-Attached Storage) gehört, die ihr konzeptionelles Debüt gab.

Die UGREEN NASync-Serie ist eine vielseitige Speicherlösung für Privat-, Heim- und Geschäftsanwender. Sie fungiert als intelligente Datenverwaltungszentrale und ermöglicht nahtlose Datenspeicherung und -zugriff über Smartphones, Laptops, Tablets und Fernseher durch Netzwerkkonnektivität. Während der Veranstaltung erhielt die Serie, zu der die NASync-Modelle DXP6800 Pro, DXP8800 Plus, DXP480T Plus, DXP2800, DXP4800 und DXP4800 Plus gehören, viel Zuspruch, wobei das DXP480T Plus den Omdia Innovation Award der IFA erhielt.

Ausgestattet mit bis zu Intel Core™ i5-Prozessoren und zwei 10GbE-Netzwerkanschlüssen bieten NASync-Geräte eine außergewöhnliche Verarbeitungsleistung und blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Darüber hinaus bietet das proprietäre Betriebssystem von UGREEN eine optimierte Benutzererfahrung mit einer All-in-One-App und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Die Serie ist ab sofort auf der offiziellen UGREEN-Website erhältlich und wird am 20. September 2024 auf Amazon eingeführt. Sie soll im Oktober 2024 auch in Deutschland und den Niederlanden über ausgewählte Händler verfügbar sein.

Die neuen KI-gestützten NAS-Modelle von UGREEN sollen die weltweit ersten KI-NAS sein, die mit einem Large Language Model (LLM) ausgestattet sind und natürliche Sprachverarbeitung und KI-Chat-Funktionen bieten, die alle lokal ausgeführt werden. Darüber hinaus werden erhebliche Hardware-Upgrades die KI-Verarbeitungsfähigkeiten der Modelle gesteigert. Dieser Ansatz verbessert den Datenschutz und die Sicherheit, indem er die Verarbeitung lokal hält und die Latenzzeit für KI-gesteuerte Aufgaben reduziert, was ihn ideal für Umgebungen mit eingeschränktem oder keinem Internetzugang macht.

Neben den Produktpräsentationen veranstaltete UGREEN eine Podiumsdiskussion zum Thema „Innovation für NAS", an der Branchenexperten wie David Feng, VP der Client Computing Group von Intel, Jannes Günther, NAS Business Development Manager von UGREEN für DACH, Markus Xie, NAS-Produktmanager von UGREEN und Niels Maseberg, ein renommierter NAS-Entwickler und -Experte, teilnahmen. Das Panel befasste sich mit der innovativen Zukunft der NAS-Technologie und diskutierte Themen wie die praktischen Anwendungen von KI-gesteuerten NAS, UGREENs Zusammenarbeit mit Intel und Bedenken bezüglich Sicherheit und Datenschutz im Zusammenhang mit KI. Über 20 Medien und Branchenexperten nahmen an der Veranstaltung teil und sprachen ihr großes Lob aus. Sie waren der Meinung, dass die Veranstaltung nicht nur wertvolle Einblicke in die Entwicklung neuer Technologien bot, sondern auch neue Impulse für die tragfähige Innovation der Branche lieferte.

Darüber hinaus stellte UGREEN sein neuestes Produkt vor, die UGREEN Revodok Thunderbolt™ 5 Docking Station, eine der ersten in der Branche, die die Thunderbolt™ 5-Technologie von Intel einsetzt.

„Ich möchte UGREEN zu ihren spannenden Produktankündigungen auf der IFA 2024 gratulieren. UGREENs globale Einführung ihres Intel-basierten AI NAS, das jetzt mit Intel® Core™ i5 Prozessor, Thunderbolt™ 4 und Intel® Wi-Fi 6E ausgeliefert wird, repräsentiert eine neue Ära intelligenter Speicherlösungen. Ich freue mich auch auf kommende Innovationen wie die Intel® Core™ Ultra AI NAS-Serie und die Thunderbolt™ 5 Docking Station, die noch mehr bahnbrechende Fähigkeiten auf den Markt bringen werden", sagte Jason Ziller, Vice President und General Manager, Client Connectivity Division bei Intel Corporation.

Mit einer Bandbreite von 80 Gbps verspricht die Revodok Thunderbolt™ 5 Docking Station überlegene Datenübertragungsraten und eine verbesserte Videoausgabe und übertrifft damit die Thunderbolt™ 4 Docks.

Preise und Verfügbarkeit:

DXP2800, 399,99 Euro: Hier erhältlich für Amazon.de und Ugreen.de mit 10% Rabatt.

DXP4800 Plus, 699,99 Euro: Hier erhältlich für Amazon.de und Ugreen.de mit 10% Rabatt.

DXP4800, 599,99 Euro: Erhältlich bei Ugreen.de mit 10% Rabatt.

DXP480T Plus, 999,99 Euro: verfügbar bei Ugreen.de.

DXP6800 Pro, 1.199,99 Euro: verfügbar bei Ugreen.de.

DXP8800 Plus, 1.499,99 Euro: verfügbar bei Ugreen.de.

