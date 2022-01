Ulusal TV Newsroom: Amerikanische Pläne in Kasachstan und der Ukraine zielen auch auf die Türkei

Ismail Hakki Pekin kommentierte die Proteste in Kasachstan mit den Worten, dass ähnliche Veranstaltungen auch in anderen Ländern der Region stattfinden werden, z. B. in Usbekistan, Tadschikistan und Afghanistan. „Es gab einen gegenseitigen Machttest. Kasachstan ist meiner Meinung nach das wichtigste Land in Zentralasien. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn russische U-Boote, die Boden-Boden-Raketen abfeuern können, durch Venezuela und Kuba fahren."