UniDoc Health geht Partnerschaft mit Carefluence® ein, um die Interoperabilität im Bereich eHealth zu verbessern

VANCOUVER, BC, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc" oder das „Unternehmen"), ein Innovator im eHealth-Sektor, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Carefluence®, einem anerkannten Innovator für Interoperabilitätslösungen im Gesundheitswesen, bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die fortschrittliche, auf Fast Healthcare Interoperability Resources („FHIR") basierende Plattform von Carefluence in die Telemedizin-Lösungen von UniDoc eingebettet, die einen nahtlosen Datenaustausch und die Konnektivität zwischen verschiedenen IT-Systemen im Gesundheitswesen ermöglichen.

Wesentliche Merkmale:

Partnerschaft zur Einbettung FHIR-basierter Interoperabilität direkt in die Telemedizinlösungen von UniDoc.

Ermöglicht UniDocs Plattform eine breite Schnittstelle zu elektronischen Gesundheitsakten („EHR"), Gesundheitsinformationssystemen („HIS") und anderen digitalen Gesundheitsplattformen.

Verbessert die Kontinuität der Versorgung, die Koordination und die Patientensicherheit durch nahtlosen Datenaustausch.

„Die Integration der Interoperabilitätsplattform von Carefluence in unsere eHealth-Lösungen ist ein wichtiger Fortschritt für UniDoc", sagte Antonio Baldassarre, CEO der UniDoc Health Corp. „Viele Gesundheits-IT-Systeme verfügen über eigene APIs und Cloud-Systeme, was zu einer fragmentierten Patientenversorgung führt. Diese Partnerschaft wird es unserem H3 Health Cube ermöglichen, die Lücken zwischen unterschiedlichen Gesundheitsüberwachungsgeräten, zentralen Gesundheitssystemen, elektronischen Patientenakten und Abrechnungssystemen zu schließen und einen einheitlichen Überblick über den Gesundheitszustand der Patienten zu liefern.

Indem wir sicherstellen, dass unsere Kunden ihre bestehenden Systeme weiter nutzen können, beschleunigen wir nicht nur den Integrationsprozess, sondern senken auch die Gesamtkosten für unsere Kunden. Dies ist eine starke Ergänzung unserer Plattform, die UniDocs Position auf dem eHealth-Markt weiter festigt."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Carefluence seine vom Office of the National Coordinator for Health Information Technology („ONC") zertifizierte, FHIR-basierte OpenAPI und eine umfassende Suite von Interoperabilitäts-Tools für die eHealth-Lösungen von UniDoc bereitstellen. Diese Integration wird die Interoperabilität zwischen der Gerätedatenplattform von UniDoc und mehreren Gesundheitsinformationssystemen, einschließlich EHRs, KISs und anderen digitalen Gesundheitsplattformen, erleichtern. Diese Initiative soll die Kontinuität der Versorgung erhöhen, die Koordination der Versorgung verbessern und dazu beitragen, die Patientensicherheit in der gesamten Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Die Plattform von Carefluence wurde entwickelt, um technologische Barrieren zu beseitigen und eine reibungslose Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen innerhalb von Gesundheitsgemeinschaften zu ermöglichen. Die Plattform hilft Gesundheitsdienstleistern, Zeit und Kosten zu sparen, die mit der Datenübertragbarkeit und der Workflow-Integration verbunden sind, und ist damit ein Pluspunkt in der zunehmend digitalen Gesundheitslandschaft.

„Mit der praktischen Erfahrung der letzten zehn Jahre bei der Implementierung von Interoperabilitätslösungen verfügt Carefluence über die Fähigkeit von Fast Healthcare Interoperability Resources, sich mit Kreativität und Technologie an die Bedürfnisse seiner Kunden anzupassen"", sagte Dr. Suresh Anne, Präsident von Carefluence. „Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit UniDoc Health und freuen uns darauf, unsere Lösungen zum Nutzen der UniDoc-Kunden einzusetzen."

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 21. Mai 2024 seine Option ausgeübt, den Vertrag mit Rumble Strip Media Inc. („Rumble") über die Bereitstellung bestimmter Social-Media-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen an UniDoc (die „Dienstleistungen") für einen zusätzlichen Zeitraum von drei Monaten ab dem 17. September 2024 zu verlängern. Die Dienstleistungen können Investor-Relations-Aktivitäten im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange umfassen. In Verbindung mit der Verlängerung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Rumble zusätzliche 500.000 US-Dollar zuzüglich der geltenden Steuern zu zahlen. Rumble und seine Direktoren sind dem Unternehmen gegenüber unabhängig, und nach Kenntnis des Unternehmens besitzt, kontrolliert oder leitet Rumble keine Wertpapiere des Unternehmens. Rumble Strip Media Inc. (Adresse: #893 250-997 Seymour St, Vancouver, British Columbia, V6B 3M1; E-Mail: [email protected]) ist ein Medien- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Vancouver.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es seit dem 28. Juni 2024 durch die Ausübung von Aktienbezugsscheinen einen Gesamterlös von etwa 1.632.330 US-Dollar erhalten hat. Die Optionsscheine wurden in Verbindung mit einer am 31. März 2021 abgeschlossenen Privatplatzierung ausgegeben.

Informationen zu UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine eHealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in der Patienten eine umfassende Beratung erhalten, als wären sie in einer Arztpraxis anwesend. eHealth öffnet die Türen zu einem großen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang, keine Erfahrung oder kein Verständnis für die Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit der Schlüssel zu seinem Geschäftsangebot ist. UniDoc hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung eines hervorragenden Produkts und eines ausgeklügelten kommerziellen Netzwerks innerhalb kurzer Zeit einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Das UniDoc-Team freut sich über Ihr Engagement, Ihre Fragen und Ihr Interesse. Bleiben Sie also bitte in Kontakt und laden Sie alle, die sich für unsere Geschichte interessieren, ein, unsere Website www.unidoctor.com zu besuchen und sich anzumelden, um die neuesten Informationen über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte zu erhalten.

Informationen zu Carefluence

Carefluence® revolutioniert die Interoperabilität durch die Entwicklung kohärenter, FHIR-basierter Daten- und Workflow-Konnektivität im Gesundheitswesen. Die Carefluence®-Plattform erleichtert den standardbasierten Datenaustausch zwischen IT-Systemen im Gesundheitswesen und gewährleistet so die Kontinuität der Pflege, eine effiziente Pflegekoordination und eine verbesserte Patientensicherheit. Als erste Interoperabilitätsplattform in den USA, die die ONC-Zertifizierung für ihre FHIR-basierte OpenAPI erhalten hat, ist Carefluence weiterhin führend bei der Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Interoperabilitätslösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sein können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen enthalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „könnte", „würde", „könnte", „wird", „wird sein", „wahrscheinlich", „außer", „antizipieren", „glauben", „beabsichtigen", „planen", „prognostizieren", „projizieren", „schätzen", „Ausblick" oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten der Carefluence-Technologie, die Integration der Carefluence-Technologie in die Produkte des Unternehmens sowie die von Rumble zu erbringenden Dienstleistungen und deren Zeitplan.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die in der jährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens vom 31. Juli 2024 unter der Überschrift „Risikofaktoren" beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussage gemacht wird. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

