UniDoc Health nimmt an der HLTH 2024 als Teil des Standes von S&P500 TelCo teil

VANCOUVER, BC, 03. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF) („UniDoc" oder das „Unternehmen"), ein Innovator im Bereich eHealth, freut sich, seine Teilnahme an der HLTH 2024 Konferenz als Teil des Standes eines der größten S&P 500 US-Telekommunikationsunternehmen („TelCo") bekannt zu geben.

Wichtigste Erkenntnisse:

UniDoc Health stellt seine fortschrittliche eHealth-Plattform auf der HLTH 2024 als Teil des TelCo-Standes vor.

Die Partnerschaft mit TelCo integriert hochmoderne Kommunikationsdienste in das Gesundheitsangebot von UniDoc.

Teilnehmer können im Voraus Termine mit UniDoc-Vertretern vereinbaren, um die neuen Lösungen zu erkunden.

Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc, kommentierte: „Diese Zusammenarbeit mit TelCo stellt für UniDoc eine enorme Chance dar, seine Reichweite zu vergrößern und den Wert unserer eHealth-Plattform zu steigern. Durch die Integration unserer eHealth-Lösungen in das globale Netz von TelCo sind wir in der Lage, innovative Erfahrungen und Ergebnisse im Gesundheitswesen zu liefern. Unsere Teilnahme an der HLTH 2024 bietet eine Plattform, um zu zeigen, wie diese Partnerschaft Patienten und Anbietern gleichermaßen zugute kommen kann."

Die Veranstaltung, die vom 20. bis 23. Oktober 2024 im Venetian Expo Center in Las Vegas stattfindet, ist der erste Schritt in der laufenden Partnerschaft zwischen UniDoc und TelCo, die sich darauf konzentriert, die Kommunikationsdienste von TelCo mit der eHealth-Plattform von UniDoc zu integrieren, um einem globalen Publikum umfassende Gesundheitslösungen anzubieten.

Die Partnerschaft zwischen UniDoc und TelCo zielt darauf ab, durch eine Kombination von eHealth-Diensten und fortschrittlichen Kommunikationsplattformen die Einbindung von Patienten und die Effektivität von Ärzten zu verbessern. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit durch den Einsatz von KI-gestützten Technologien die Datenanalyse verbessern und eine präzisere und vorausschauende Gesundheitsversorgung ermöglichen, die zu schnelleren Diagnosen und Behandlungsoptionen führt.

UniDoc wird auf der HLTH 2024 seine innovativen Lösungen vorstellen, die die Gesundheitsversorgung verändern sollen. Die Teilnehmer werden ermutigt, UniDoc am Stand von TelCo zu besuchen, um mehr darüber zu erfahren, wie die eHealth-Plattform von UniDoc, integriert mit den Kommunikationsdiensten von TelCo, die sich entwickelnden Bedürfnisse der globalen Gesundheitsgemeinschaft erfüllen kann.

Interessierte Teilnehmer, die ein persönliches Treffen mit einem Vertreter des Unternehmens im Voraus buchen möchten, werden gebeten, eine E-Mail an [email protected] zu senden und dabei verfügbare Zeiten und Daten sowie die Kontaktdaten für die Antwort anzugeben. Wir werden uns bemühen, Ihrem Interesse nachzukommen, soweit es die Verfügbarkeit zulässt.

UniDoc lädt alle ein, seine Website zu besuchen, um mehr über unsere eHealth-Lösungen zu erfahren und unser Einführungsvideo anzusehen.

Informationen zu UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine eHealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in der Patienten eine umfassende Beratung erhalten, als wären sie in einer Arztpraxis anwesend. eHealth öffnet die Türen zu einem großen Teil der Bevölkerung, der keinen Zugang, keine Erfahrung oder kein Verständnis für Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit der Schlüssel zu seinem Geschäftsangebot ist. UniDoc hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung eines hervorragenden Produkts und eines ausgeklügelten kommerziellen Netzwerks innerhalb kurzer Zeit einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Das UniDoc-Team freut sich über Ihr Engagement, Ihre Fragen und Ihr Interesse. Bleiben Sie also bitte in Kontakt und laden Sie alle, die sich für unsere Geschichte interessieren, ein, unsere Website www.unidoctor.com zu besuchen und sich anzumelden, um die neuesten Informationen über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte zu erhalten.

