Unionfab erweitert sein Angebot für CNC-Bearbeitung in Deutschland, den USA und Kanada

Das Unternehmen hebt sein breites Materialspektrum, Präzisionsbearbeitung, Prüfunterstützung sowie kurze Durchlaufzeiten für die Prototypen- und Kleinserienfertigung hervor

SHANGHAI, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Unionfab, eine On-Demand-Fertigungsplattform mit Schwerpunkt auf schneller Prototypenfertigung und Kleinserienfertigung, erweitert sein Angebot für CNC-Bearbeitung für Ingenieure, OEMs sowie Produktteams in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Kanada.

Unionfab highlights its strengthened CNC machining capabilities, backed by approximately 400 CNC machines, 3–5 day lead times, tolerances down to 0.0005 in, inspection support, and post-processing services.

Da Entwicklungszyklen kürzer und technische Anforderungen anspruchsvoller werden, spielen Materialauswahl und Prozessstabilität in der CNC-Fertigung eine zunehmend wichtige Rolle. Unionfab unterstützt eine breite Palette Standard- und Spezialwerkstoffe, die üblicherweise speziell in nordamerikanischen sowie europäischen Projekten eingesetzt werden, darunter Aluminiumlegierungen wie 6061-T6 und 7075, Edelstähle wie 303, 304, 316 und 17-4 PH, Werkzeugstähle wie A2, D2, H13 und P20 sowie Titanlegierungen, Messing, Kupfer und technische Kunststoffe wie POM, Nylon, Polycarbonat, PMMA, ABS und PEEK.

Mit rund 400 CNC-Maschinen unterstützt Unionfab sowohl die Herstellung von Prototypen als auch die Produktion von Kleinserien. Für ausgewählte Projekte bietet das Unternehmen Lieferzeiten von drei bis fünf Tagen, erweiterte Toleranzoptionen bis ±0,0005 Zoll sowie ein breites Spektrum an Nachbearbeitungs- und Oberflächenveredelungsleistungen, darunter Eloxieren, Polieren, Glasperlenstrahlen, Galvanisieren sowie Lackieren.

Für präzisionskritische Anwendungen bietet Unionfab außerdem Prüf- und Qualitätskontrollverfahren, um Maßhaltigkeitsprüfungen, eine gleichbleibende Fertigungsqualität sowie eine verbesserte Herstellbarkeit zu unterstützen. Neben der eigentlichen Bearbeitung bietet das Unternehmen technisch ausgerichtete Unterstützung bei der Angebotserstellung, Prozessprüfung und Produktion.

„Kunden, die heute CNC-Anbieter prüfen, suchen nach mehr als reiner Bearbeitungskapazität", sagte Allen Yan, Geschäftsführer von Unionfab. „Sie erwarten auch geeignete Materialoptionen, eine gleichbleibende Bearbeitungsqualität, zuverlässige technische Kommunikation und Lieferzeiten, die zu tatsächlichen Projektplänen passen."

Die Online-Fertigungsplattform von Unionfab verbessert die Effizienz der Beschaffung zusätzlich durch schnelle Angebotserstellung und vereinfachte Auftragsverwaltung. Kunden können Angebotsanfragen einreichen und Angebote anfordern auf: https://www.unionfab.com/order

Informationen zu Unionfab

Unionfab ist eine Fertigungsplattform auf Abruf, die Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen CNC-Bearbeitung, 3D-Druck, Vakuumguss und Kleinserienfertigung anbietet.

Website: www.unionfab.com

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