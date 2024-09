Update für Jackerys Balkonkraftwerk Navi 2000: Neue Funktionen, mehr Leistung und umfassende Shelly Integration

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Pünktlich zur IFA optimiert Jackery sein DIY-Solarsystem Navi 2000 und spendiert dem Balkonkraftwerksspeicher mit integriertem Wechselrichter eine Multi-Device-Funktion für mehr passgenaue Leistung, Kompatibilität mit Shelly Pro 3EM und Shelly Pro EM-50 sowie ein Cloud-Update mit Time-of-Use-Modus und Schlechtwetterwarnung.

Vom Balkon-Solar zum umfassenden Energiespeicher dank Multi-Device-Parallelschaltung

Jackery Enhances Navi 2000 Balcony Power Station with New Features, Increased Power, and Expanded Shelly Integration

Eingeführt als maximal flexibles DIY-Balkonkraftwerk mit Speicher, das in wenigen Minuten einsatzbereit und zudem mobil ist, schafft die Weiterentwicklung des Systems nun auch den Sprung zu einem umfassenden Heimenergiespeicher (ESS). Dank der Einführung von Multi-Device-Parallelschaltung und lokaler drahtloser Kommunikation können nun bis zu drei Navi 2000-Einheiten plus jeweils bis zu drei Batterypacks miteinander verbunden werden. Wenn mehrere Stromkreise – beispielsweise durch eine Einliegerwohnung oder kleine Büroeinheit – im Haus zur Verfügung stehen, ermöglicht dieses Setup Kapazitäten von 2 bis 24 kWh und eine Solareingangsleistung von bis zu 4800 Watt.* Zudem vereinfacht die Parallelschaltung auch die Möglichkeit, Solarpanels an unterschiedlichen Standorten wie Balkonen, Garagen und Gärten in verschiedenen Ausrichtungen zu platzieren, um den Solarertrag zu optimieren. Das Navi 2000 ermöglicht ein zentrales Energiemanagement und eine intelligente Leistungsverteilung ohne aufwändige Verkabelung, denn die Geräte kommunizieren untereinander drahtlos per eigenem Wifi und arbeiten als zentrales System zusammen, um leistungsstarke Verbraucher wie Klimaanlagen o. Ä. mit Strom zu versorgen. Die Grundeinheiten bieten im Parallelbetrieb bis zu 2400 Watt*, dabei ist die Abgabe-Leistung der Geräte flexibel anpassbar, sodass gesetzeskonform maximal 800 Watt eingespeist werden. Sollten sich die Vorschriften weiterentwickeln, ist das Navi 2000 zukunftssicher, denn der Output kann dann einfach mittels OTA-Update erhöht werden.

Erweiterung der Shelly-Integration für ein intelligentes Energiemanagement

Das Navi 2000 ist bereits seit seiner Einführung zum Shelly Smart Plug Pro kompatibel, um per zugehöriger App eine Energieüberwachung in Echtzeit, eine smarte Stromzuweisung sowie die Fernsteuerung von angeschlossenen Geräten zu bieten. Die enge Kooperation mit dem Experten für die Überwachung und Analyse des Energieverbrauchs von Haus- und Gebäudeautomationssystemen führt nun zur Ausweitung des Funktionsumfangs des Balkonkraftwerkspeichers von Jackery. So ist das optimierte Jackery-System nun auch mit Shelly Pro 3EM sowie Shelly Pro EM-50 kompatibel, was Nutzerinnen und Nutzer erweiterte Smart-Home-Funktionen bietet. Vor allem macht die Shelly-Integration das System noch effizienter: Während das Navi 2000 mit seinem integrierten Wechselrichter einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig niedrigem Umwandlungsverlust aufweist, sorgt die Einbindung der Shelly-Produkte dafür, dass der Strom verbrauchsabhängig eingespeist und so möglichst wenig Strom verschenkt wird. Dank der intelligenten Leistungsverteilung des zwischengespeicherten Stroms ist eine optimale Solarenergienutzung sichergestellt. Dabei lässt sich das Heimspeichersystem über die Jackery Home App mühelos verwalten, sodass jedes Watt effizient genutzt, Energieverschwendung minimiert und Einsparungen maximiert werden.

Cloud-Update: Smarterer Energieeinsatz

Nicht zuletzt hat Jackery seinem Solar-Heimspeicher-System ein Cloud-Update spendiert, das den Time-of-Use-Modus (ZOU) beinhaltet. Dieser ermöglicht es, Lade- und Entladezeiten noch effizienter zu planen, um von günstigeren Stromtarifen außerhalb der Spitzenzeiten zu profitieren. Darüber hinaus integriert die Jackery Home App jetzt auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). So erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine entsprechende Warnung und können bei extremen Wetterbedingungen und drohendem Stromausfall den Batterievorrangmodus aktivieren. Dank bidirektionaler Ladefunktion kann dann mit nur einem Klick in der zugehörigen App die Solarenergie mit AC-Ladung ergänzt werden, um den Akku in weniger als 52 Minuten zu 80 % aufzuladen. Zudem ist Hybrid Charge ein interessantes Feature, wenn etwa zukünftig ein dynamischer Stromtarif zum Einsatz kommen sollte.

Verfügbarkeit und Aktionspreis

Die neuen Funktionen des Navi 2000 werden bis Ende September 2024 sowohl für Neugeräte als auch per Update für bereits gekaufte Systeme verfügbar sein. In der Zwischenzeit bietet Jackery das DIY-Solarsystem über seinen Jackery-Onlineshop und Amazon bis zum 12. September 2024 vergünstigt an: Das Navi 2000 gibt es mit 400 Euro Rabatt im Aktionszeitraum für nur 1.399 € statt 1.799 €, während das Set bestehend aus Navi 2000 und 4 x 200 Watt flexiblen Solarpanels um satte 530 Euro reduziert für nur 1.899 € statt 2.429 € zu haben ist.

*Die Leistungsmerkmale hängen von der Kombination der Produkte ab. Diese müssen gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften gewählt und genutzt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495948/IMAGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg