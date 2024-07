„UPI One World"-Wallet-Service jetzt für alle* internationalen Reisenden verfügbar, die Indien besuchen

UPI ist Indiens beliebtes mobiles Echtzeit-Zahlungssystem, das sofortige Zahlungen für Privatpersonen und Händler ermöglicht.

MUMBAI, Indien, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die National Payments Corporation of India (NPCI) kündigte die Einführung der „UPI One World"-Wallet für Reisende aus allen* Ländern der Welt an, die Indien besuchen. Diese Initiative soll internationalen Besuchern ein nahtloses, digitales Zahlungserlebnis in Echtzeit über UPI bieten und so die Erkundung der kulturellen Wunder und pulsierenden Landschaften Indiens erleichtern. Außerdem wird dieser innovative Dienst den geschätzten Delegierten zur Verfügung stehen, die an der Tagung des Welterbekomitees vom 21. bis 31. Juli 2024 in Neu-Delhi teilnehmen.

Unified Payments Interface (UPI) ist Indiens beliebtes mobiles Echtzeit-Zahlungssystem, das sofortige Zahlungen für Privatpersonen und Händler ermöglicht. Durch diese Entwicklung haben die Delegierten und andere ausländische Besucher die Möglichkeit, die reiche Kultur, die Küche und die vielen verschiedenen Erfahrungen Indiens mit Hilfe von UPI-Zahlungen kennenzulernen.

Die UPI-One-World-Wallet, die erstmals während des G20-Gipfels in Indien im vergangenen Jahr eingeführt wurde, wird nun für Besucher aus vielen weiteren Ländern verfügbar sein. Ausländische Besucher können die Wallet nutzen, um den Komfort und die Sicherheit der „Made in India"-Technologie zu erleben. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Bargeld mit sich zu führen und die Komplexität von Devisengeschäften.

Die UPI-One-World-Wallet kann über autorisierte PPI-Aussteller an Flughäfen, in Hotels, an ausgewiesenen Geldwechselstellen und an anderen Anlaufstellen nach einem vollständigen KYC-Verfahren auf der Grundlage eines Reisepasses und eines gültigen Visums bezogen werden. Es werden auch Vorkehrungen getroffen, um diese Wallets im Bharat Mandapam in Neu-Delhi, dem Tagungsort des Welterbekomitees, für die Delegierten bereitzustellen. Nach der Ausstellung kann die Wallet entweder mit Bargeld oder mit anderen Zahlungsmitteln aufgeladen werden.

Internationale Reisende können die UPI-One-World App nutzen, um Zahlungen bei Händlern vorzunehmen, indem sie einfach die QR-Codes scannen. Ein nicht genutzter Saldo kann gemäß den Devisenvorschriften an die ursprüngliche Zahlungsquelle zurücküberwiesen werden. Diese Möglichkeit wurde durch die gemeinsamen Bemühungen von NPCI, IDFC First Bank und Transcorp International Limited unter der Leitung der Reserve Bank of India ermöglicht.

Zu dieser bedeutenden Entwicklung sagte der NPCI-Sprecher: „Wir freuen uns sehr, den internationalen Gästen, die Indien besuchen, über UPI One World die Möglichkeit einer UPI-Erfahrung zu bieten. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Erlebnis für die Besucher zu verbessern, indem sie mit UPI, der bevorzugten Zahlungsmethode der Inder, ausgestattet werden. Internationale Reisende können ihre finanziellen Bedürfnisse mit UPI One World organisieren. Dies ermöglicht das bequeme Aufladen und die Rücküberweisung von ungenutztem Guthaben an die ursprüngliche Zahlungsquelle. Indem wir ausländischen Reisenden die Möglichkeit bieten, das von Indien entwickelte Echtzeit-Zahlungssystem kennenzulernen, machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung eines stärker vernetzten globalen Ökosystems für digitale Zahlungen."

Diese Initiative der NPCI unterstreicht Indiens Führungsrolle im globalen digitalen Zahlungsverkehr und bietet der internationalen Gemeinschaft die Möglichkeit, sich mit Indiens Erfolgsgeschichte der digitalen öffentlichen Infrastruktur (Digital Public Infrastructure, DPI) auseinanderzusetzen und davon zu profitieren. Im Juni 2024 wurden über UPI fast 14 Milliarden Transaktionen im Wert von 20,07 Billionen INR (~ 240 Milliarden USD) abgewickelt. Im Jahr 2023 wickelte UPI rund 80 % aller digitalen Zahlungstransaktionen in Indien ab und ist eines der größten Echtzeit-Zahlungssysteme der Welt.

*Einige Länder sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausgeschlossen.

