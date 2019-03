US Powerball kurz vor dem Durchbruch der 1 Milliarde-Dollar-Marke

theLotter.com: "Internationaler Tippscheinverkauf höher als je zuvor"

LONDON, 26. März 2019 /PRNewswire/ -- Powerball tut es wieder - bis vor drei Jahren konnte sich niemand vorstellen, einen Jackpot in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zu sehen, aber zum dritten Mal in der jüngsten Geschichte verspricht eine US-Lotterie, einen ihrer Teilnehmer zu einem Milliardär zu machen. Und der Gewinner kann dabei sehr wohl ein Auswärtiger sein. Millionen Europäer, Australier und Lateinamerikaner bestellen Tippscheine für den $750 Mio. US-Powerball und bei einem Umsatz auf einem historischen Höchststand erwarten Branchenkenner, dass die Jackpot-Summe vor der Ziehung noch steigen wird.

TheLotters Sprecher Adrian Cooremans: „US-Lotterien wie Powerball und Mega Millions haben ihre Regeln vor einigen Jahren angepasst und das Ergebnis ist: sehr üppige Jackpots. Seitdem haben wir immer mehr Spieler aus Lateinamerika, Europa, Asien und Australien auf unserer Seite gesehen. Und kein Wunder… Wir hatten zwei $1,6 Milliarden Jackpots - Powerball hatte einen im Januar 2016 vergeben, und vor kurzem, im Oktober 2018 gab es bei den Mega Millions einen einzigen Gewinner, der die gleiche Summe gewann. Es ist wirklich der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. "

Cooremans fährt fort: „Medienunternehmen wie CNN, NBC, BBC Radio und die deutsche Bild-Zeitung haben bereits über unseren Service berichtet. Nach fast zwei Jahrzehnten sind wir immer noch einzigartig, da wir tatsächlich US-amerikanische Lottoscheine in Papierform kaufen - was die meisten anderen Anbieter nicht tun. Wir halten uns an die Regeln, die besagen, dass Sie kein US-Bürger oder Einwohner sein müssen, um das Spiel zu spielen. Unsere früheren Gewinner aus Europa, Australien, Kanada, Irak und Lateinamerika wurden alle sorgfältig von Bundes- und Landesbehörden geprüft. Jedes Mal wurde festgestellt, dass theLotter und die einzelnen Gewinner gemäß den Regeln der Lotterie und des Gesetzes gehandelt haben. "

„Wir arbeiten bereits mit den US-amerikanischen Gesetzgebern und Lotteriekommissionen zusammen, aber wir intensivieren die Zusammenarbeit. In den kommenden Monaten werden einige exklusive Joint Ventures mit ihnen gestartet - mit ihrem offiziellen Gütesiegel für Online-Spieloptionen. Sowohl in den Ostküstenstaaten als auch an der Westküste sind die Verhandlungen in der Endphase. Bleiben Sie dran!"

