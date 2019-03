Le jackpot Powerball s'apprête à franchir le milliard de dollars

theLotter.com: "Les ventes de billets internationaux sont plus élevées que jamais"

LONDRES, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Powerball recommence ! Il y a trois ans, personne ne pouvait imaginer voir un jackpot d'un milliard de dollars, mais pour la troisième fois de son histoire, une loterie américaine promet de transformer l'un de ses participants en milliardaire. Et le gagnant peut très bien être étranger. Des millions d'Européens commandent des billets pour le Powerball US, d'une valeur de 750 millions $. Avec des ventes record, le prix pourrait très bien augmenter avant le tirage.

D'après Adrian Cooremans, porte-parole de theLotter: « Certaines loteries américaines, telles que le Powerball et le Mega Millions, ont changé leurs règles il y a quelques années afin d'offrir des jackpots encore plus opulents. Depuis, nous avons vu un nombre croissant de joueurs d'Europe, d'Asie, d'Australie ou d'Amérique Latine sur notre site. Et ce n'est pas étonnant… Deux jackpots d'un montant de 1,6 milliard de dollars sont tombés – Celui du Powerball en janvier 2016 et, plus récemment, celui du Mega Millions en octobre 2018, qui a par ailleurs été remporté par un gagnant unique. Un véritable rêve qui se réalise… »

Cooremans poursuit: « Nous avons vu des médias tels CNN, NBC, BBC… évoquer nos activités. Depuis près de deux décennies, nous offrons un service unique : nous achetons physiquement des billets de loterie américains - ce que la plupart des autres fournisseurs ne font pas. Nous respectons les règles, qui stipulent qu'il n'est pas nécessaire d'être citoyen ou résident pour jouer. Nos précédents gagnants d'Europe, d'Australie, du Canada, d'Irak et d'Amérique Latine ont tous été minutieusement contrôlés par des agences fédérales et nationales. A chaque fois, il a été établi que theLotter et ses gagnants individuels agissaient conformément aux règles de la loterie et à la loi. »

« Nous travaillons déjà avec les assemblées législatives et commissions de loterie des États américains, mais la coopération tend à s'intensifier. Dans les mois à venir, nous sommes sur le point de lancer une série de coentreprises exclusives - avec une approbation officielle de ces organismes pour les options de jeu en ligne. Les négociations en sont au stade final. Restez à l'écoute ! »

