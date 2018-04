USGBC gibt Preisträger der „Greenbuild Europe Leadership Awards" 2018 bekannt

„Mit der Verleihung der ‚Leadership Awards' können wir auf Leader der Branche für ökologisches Bauen in Europa hinweisen, die durch ihre wichtige Arbeit das Leben Anderer positiv beeinflusst haben", so Mahesh Ramanujam, President und CEO des USGBC. „Diese Leader haben Herausragendes geleistet, ihre jeweiligen Gemeinschaften durch ihre Begeisterung für die umweltbezogenen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Vorteile ökologischen Bauens nach vorn zu bringen."

Die Leadership-Auszeichnungen dieses Jahres gehen an:

Anna Denell , Direktorin für Nachhaltigkeit bei Vasakronan, für ihre entscheidenden Beiträge zum Wandel der schwedischen Immobilienbranche und zur Förderung hoch leistungsfähiger Gebäude in Europa. Unter ihrer Führung hat sich Vasakronan zu einem weltweiten Leader im Bereich ökologischen Bauens und zu einer Kohlendioxid-neutralen Firma entwickelt. Vasakronans Nutzung der LEED-Volumen-Zertifizierung und seine Selbstverpflichtung, für sein gesamtes Portfolio „LEED"-Status zu erreichen (LEED: Leadership in Energy and Environmental Design; dt.: Führerschaft in energie- und umweltgerechter Planung), haben für die internationale Gemeinschaft Modellcharakter.

Saint-Gobain, das Materialien und Lösungen konzipiert, produziert und vertreibt, die für das Wohlergehen und die Zukunft aller von wesentlicher Bedeutung sind. Man findet die Materialien und Lösungen allerorten in Lebensräumen, im täglichen Leben: in Gebäuden, in Beförderungs- , Infrastruktur- und vielerlei Industrieanwendungen. Sie bieten Menschen Komfort, Leistung und Sicherheit. Gleichzeitig gehen sie auf die Herausforderungen nachhaltigen Bauens, der Ressourceneffizienz und des Klimawandels ein. Das Unternehmen entwickelt fortlaufend neue Lösungen – für Gebäude, die ihre Nutzer begeistern und zugleich die Umwelt schützen.

USGBC's 12.000 nationale Mitgliederorganisationen, über 201.000 weltweit tätige LEED-Fachberechtigte, und Netz lokaler Leader in den USA und weltweit bilden den Kern seiner Mission, über das LEED-Programm ökologischen Bauens einen Marktwandel herbeizuführen. Im Moment gibt es über 93.000 gewerbliche Projekte, die sich an LEED beteiligen. Zusammen machen diese in allen 50 US-Staaten sowie 167 Ländern und Territorien fast 2 Milliarden Quadratmeter Bauraum aus.

„Wir freuen uns sehr, diese drei Vorreiter würdigen zu können. Sie setzen, was die Schaffung gesünderer, nachhaltigerer Gebäude, Gemeinschaften und Städte betrifft, neue Maßstäbe", so Kay Killmann, Geschäftsführer von GBCI Europe. „Es ist der Führung vorangehender Personen und Unternehmen zu verdanken, dass unsere Vision ökologischer Gebäude für alle innerhalb der jetzigen Generation Wirklichkeit werden kann. Diese Leader tragen zu einem wirklichen Wandel der Branche für ökologisches Bauen bei und inspirieren andere Wirtschaftsführer, in puncto soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit proaktiv zu handeln."

„Greenbuild", gegründet 2002, bringt Branchenführer, Experten und im direkten Einsatz stehende Fachleute zusammen, die sich für ökologisches Bauen einsetzen. Das macht Greenbuild zum idealen Forum, sich über bahnbrechende Produkte, Dienstleistungen und Technologien rund um das ökologische Bauen zu informieren. Greenbuild Europe bietet zwei Tage mit inspirierenden Rednern, mit unbezahlbaren Möglichkeiten zum Vernetzen mit Anderen, mit Vorzeigeprojekten der Branche sowie mit Sessions zum LEED-Einstufungssystem für ökologisches Bauen an. Die Sessions gehen auf eine Vielzahl wichtiger Themen ein – Marktwandel, Gesundheit und Wohlergehen, bis hin zu Normen und Zertifizierungssystemen. Die Teilnehmer erhalten auf vielen der Bildungs-Sessions Gutschriften für Weiterbildungsstunden.

Das USGBC fungiert als präsentierende Organisation für Greenbuild – die weltweit größte Konferenzplattform für ökologisches Bauen. Greenbuild wird 2018 in fünf Städten weltweit stattfinden: neben Berlin in Mexico City, Chicago, Shanghai und Mumbai. Greenbuild Europe ist die erste Veranstaltung des Jahres. Sie bringt Wirtschaftsführer zusammen, die sich auf nachhaltigeres Bauen und eine bessere Lebensqualität für alle konzentrieren.

Informationen zum U.S. Green Building Council

Das U.S. Green Building Council (USGBC) setzt sich dafür ein, über kosteneffiziente und energiesparende ökologische Gebäude zu einer florierenden und nachhaltigen Zukunft beizutragen. Das USGBC will einen Marktwandel herbeiführen und verfolgt diese Mission über sein LEED-Programm für ökologisches Bauen, über solide Bildungsangebote, ein internationales Netz von Leadern auf der Ebene lokaler Gemeinschaften, die jährlich stattfindende Greenbuild International Conference & Expo, das Center for Green Schools sowie über Fürsprache für Initiativen öffentlicher Ordnung, die ökologisch-orientierte Gebäude und Gemeinschaften fördern und ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter usgbc.org; oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

