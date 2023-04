Valour gibt den Start einer physisch mit digitalen Vermögenswerten unterlegten ETP-Emissionsplattform in Europa und einen Rekordanstieg des verwalteten Vermögens im Jahr 2023 um fast 90 % seit Jahresbeginn bekannt

Valour führt sein EU-weites Angebot an physisch besicherten börsengehandelten Produkten auf digitale Vermögenswerte (ETPs) einschließlich White-Label-Lösungen für Vermögensverwalter und Family Offices ein.

Das Gesamtvolumen stieg im Jahr 2023 um 70 Mio. USD und erreichte ein Rekordhoch von fast 148 Mio. USD - ein Anstieg von fast 90 % seit Jahresbeginn.

TORONTO, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), eine Technologie-Holding und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, den Start einer neuen EU-weiten Emissionsplattform für physisch gespeicherte digitale Vermögenswerte in Form von börsengehandelten Wertpapieren (ETP) bekannt zu geben.

Am 5. April 2023 erhielt Valour Digital Securities Limited („VDSL"), ein in Jersey ansässiger Wertpapieraussteller, alle behördlichen Genehmigungen der schwedischen und der Jersey-Regulierungsbehörden für ein EU-weites Angebot an Anleger mit Wohnsitz in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien und der Tschechischen Republik.

Die neuen ETP-Produkte werden an regulierten Börsen wie der Deutschen Börse/Xetra in Frankfurt, der Euronext in Paris und Amsterdam und der SIX Swiss Exchange in der Schweiz notiert werden. Das neue ETP-Programm ergänzt das bereits bestehende Wertpapierprogramm von Valour für digitale Vermögenswerte, das sich insbesondere auf die nordischen Märkte konzentriert und eine breite Palette von über 120 Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten in Form von Underlyings, Baskets oder Indizes abdeckt. Vorbehaltlich der endgültigen Beurteilung durch die Steuerbehörden dürften Investitionen in die neuen ETP-Produkte durch in Deutschland ansässige Privatanleger höchstwahrscheinlich nicht als steuerpflichtige Veräußerungsgewinne gelten, wenn der Anlagezeitraum ein Jahr überschreitet. Daher sollte es in Bezug auf die ETPs keine deutsche Steuerabzugsverpflichtung geben. Bis Ende 2023 will VDSL bis zu 15 neue Produkte unter dem Namen „1Valour" auf den Markt bringen.

Das neue ETP-Programm soll sowohl institutionelle Anleger - wie Unternehmen, Pensionsfonds, Versicherungen, Vermögensverwalter und Family Offices - ansprechen und ihnen eine breite Auswahl an gesicherten digitalen Wertpapieren bieten, die mit internen und externen Anlagerichtlinien und -beschränkungen in Einklang stehen, als auch Privatanleger, die nach langfristigen Anlagen in Verbindung mit der Sicherheit von Werten suchen. VDSL sieht auch gemeinsame „White-Label"-Angebote vor, die es Vermögensverwaltern und Family Offices ermöglichen, selbst entwickelte Strategien und Indizes anzuwenden und damit die Nachfrage ihrer Kunden nach bestimmten digitalen Anlageprodukten und -engagements zu befriedigen.

Die ETPs werden durch die jeweiligen digitalen Vermögenswerte gesichert, die physisch bei regulierten Verwahrungsanbietern gelagert werden. Als erste Depotstellen wurden Komainu (Jersey) Limited, die von der Jersey Financial Services Commission reguliert wird, und Copper Technologies (Schweiz) AG, die beim Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) offiziell anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO), registriert ist, ernannt.

Die physische Verwahrung gewährleistet, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte getrennt vom Emittenten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Sie sind zusätzlich durch einen unabhängigen Dritten, der als Treuhänder fungiert, gesichert und zugunsten der ETP-Anleger verpfändet. Dies bietet den Anlegern eine zusätzliche Ebene der Sicherheit und des Schutzes für ihr Vermögen.

Darüber hinaus hat VDSL vertragliche Vereinbarungen mit etablierten Marktteilnehmern als Market Maker, zugelassenen Teilnehmern und Indexanbietern geschlossen, darunter: GHCO mit Sitz im Vereinigten Königreich, einer der am schnellsten wachsenden Liquiditätsanbieter, der sich auf börsengehandelte Fonds spezialisiert hat und ein Market Maker an allen wichtigen europäischen Börsen ist; Compass Financial Technologies SA, ein unabhängiges Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das sich auf die Entwicklung, Berechnung und Verwaltung von Marktbenchmarks und maßgeschneiderten quantitativen Anlagestrategien durch seine französische Tochtergesellschaft konzentriert, die als Benchmark-Administrator gemäß der EU-Benchmark-Verordnung (EU BMR) registriert ist; sowie Invierno AB („Vinter") mit Sitz in Schweden als Benchmark-Administrator der Vinter-Valour-Benchmark-Familie und als zentraler Empfänger von Eingabedaten mit der Fähigkeit, die Integrität und Genauigkeit der Eingabedaten auf konsistenter Basis zu bewerten.

„Der Start des mit digitalen Vermögenswerten unterlegten Emissionsprogramms ist ein Meilenstein in der Produktstrategie von Valour", so Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von Valour Inc. „Es fügt sich perfekt in die Mission von Valour ein, Anlegern ein Höchstmaß an Sicherheit und einen erleichterten Zugang zum Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten. Das Asset-Backed-Programm stärkt nicht nur die Marke Valour in Europa, sondern ist aufgrund seiner potenziellen Steuervorteile auch für unsere deutschen Investoren von besonderem Interesse."

Valour gibt außerdem bekannt, dass die Gesamt-AUM im Jahr 2023 um 70 Millionen Dollar gestiegen sind und ein Rekordhoch von fast 148 Millionen Dollar erreicht haben - ein Anstieg von fast 90 % seit Anfang 2023. In dieser Zahl sind mehr als 6,6 Millionen US-Dollar an neuen Umsätzen im Rahmen des bestehenden ETP-Programms enthalten - ein organisches Wachstum von 8,5 % neben den üblichen Zahlen zur Markterholung.

Neben diesem bevorstehenden neuen Emissionsprogramm bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Enjin ( ENJ ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ) und Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin ( BTC ) und Ethereum ( ETH ) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

