Valour kündigt die bahnbrechende Einführung von 20 neuen Digital Asset ETPs an der Spotlight-Börse an

Die neuen ETPs bieten Anlegern ein sicheres, reguliertes Engagement in einer Vielzahl modernster Blockchain-Technologien und unterstützen die Mission von Valour, die traditionelle Finanzwelt mit der dezentralen Zukunft zu verbinden. Ehrgeizige Wachstumsziele: Valour will sein Produktangebot bis Ende 2025 auf 100 ETPs ausweiten und damit seine Position als führendes Unternehmen bei der Demokratisierung des Zugangs zu digitalen Vermögenswerten über traditionelle Börsen festigen.

TORONTO, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralem Finanzwesen („DeFi") eine Vorreiterrolle spielt, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, gleichzeitig 20 neue ETPs an der Spotlight-Börse eingeführt hat. Diese bedeutende Erweiterung bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in einem breiten Spektrum innovativer digitaler Vermögenswerte.

Mit dieser bahnbrechenden Einführung von 20 neuen ETPs festigt Valour seine Position als führender Anbieter von reguliertem Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Dieser Meilenstein – die größte Markteinführung an einem einzigen Tag in der Geschichte von Valour – zeigt unser Engagement für die Demokratisierung des Zugangs zu digitalen Vermögenswerten an traditionellen Börsen. Durch die Erweiterung der Produktpalette um eine breite Palette innovativer digitaler Vermögenswerte öffnen wir Anlegern die Tür zur Teilnahme an diesem sich rasch entwickelnden Markt. Nach dieser Lancierung wird Valour über ein beeindruckendes Portfolio von mehr als 60 ETPs verfügen, die an verschiedenen europäischen Börsen notiert sind, wobei mehrere von ihnen Weltpremieren in ihren jeweiligen Kategorien darstellen. Nachdem Valournow das ehrgeizige Ziel erreicht hatte, sein ETP-Angebot bis zum Jahresende auf mehr als 50 ETPs zu erhöhen, setzte sich das Unternehmen ein noch ehrgeizigeres Ziel: 100 ETPs bis zum Ende des Jahres 2025. Valour konzentriert sich weiterhin darauf, sichere, regulierte und zugängliche Wege für Investitionen in digitale Vermögenswerte zu schaffen.

Johan Wattenström, Mitbegründer von Valour, erklärte: „Diese bahnbrechende Einführung von 20 neuen ETPs ist ein entscheidender Moment für Valour und die Branche der digitalen Vermögenswerte. Durch die gleichzeitige Einführung einer so vielfältigen Palette innovativer Produkte erweitern wir nicht nur unser Portfolio, sondern bieten Anlegern Zugang zur Spitze der Blockchain-Technologie. Mit mehr als 60 ETPs, die inzwischen an europäischen Börsen notiert sind, darunter mehrere Weltneuheiten, erfüllen wir unsere Aufgabe, die traditionelle Finanzwelt mit der dezentralen Zukunft zu verbinden. Dieser Meilenstein ebnet den Weg für unser ehrgeiziges Ziel, bis Ende 2025 100 ETPs zu erreichen, und unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung sicherer, regulierter und zugänglicher Wege für Investitionen in digitale Vermögenswerte. Wir halten nicht nur mit dem sich schnell entwickelnden Kryptomarkt Schritt, sondern sind auch führend darin, Anlegern diese Möglichkeiten durch regulierte Produkte an traditionellen Börsen zu bieten."

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies und Mitbegründer von Valour, fügte hinzu: „Dieser Start von Valour stellt einen Wendepunkt für DeFi Technologies und das gesamte Ökosystem digitaler Vermögenswerte dar. Wir erweitern nicht nur unser Angebot, sondern gestalten die Art und Weise, wie sich traditionelle Investoren mit modernster Blockchain-Technologie beschäftigen können, grundlegend neu. Der Erfolg von Valour unterstreicht das Engagement unserer Gruppe, die Kluft zwischen dem herkömmlichen Finanzwesen und der dezentralen Zukunft zu überbrücken. Während wir unsere Ziele für 2025 festlegen, festigt DeFi Technologies seine Position als Vorreiter in der Branche und fördert den Zugang zu digitalen Vermögenswerten durch regulierte, sichere und zugängliche Produkte. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die Expertise unseres Teams und unser unermüdliches Engagement, Anlegern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um an der finanziellen Revolution von Web3 und DeFi teilzuhaben."

Liste der neu aufgelegten ETPs:

1. Valour Sei (SEI) ETP (ISIN: CH1108679247)



Sei (SEI): Valour Sei (SEI) SEK ist ein ETP, das den Preis von SEI, der nativen Kryptowährung der Sei-Blockchain, abbildet. Entwickelt als hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain, ist Sei für den Handel optimiert und bietet unübertroffene Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Seine innovative Architektur ermöglicht dezentrale Börsen („ DEXs" ) und DeFi-Anwendungen mit sofortiger Finalität und niedrigen Transaktionskosten, was es zu einer idealen Plattform für Finanzanwendungen macht. Mit einem wachsenden Ökosystem und dem Fokus auf die Unterstützung von Entwicklern und Nutzern positioniert sich Sei als wichtiger Akteur in der Entwicklung des dezentralen Handels und der Web3-Infrastruktur. SEI-Inhaber können sich aktiv an der Governance des Netzwerks, Staking und dem Wachstum des Ökosystems beteiligen und so zu einer dynamischen und zukunftsorientierten Blockchain-Community beitragen. Marktkapitalisierung: 2,21 Mrd. $ Globaler Rang: 59



2. Valour Worldcoin (WLD) ETP (ISIN: CH1108679254)

Worldcoin (WLD): Valour Worldcoin (WLD) SEK ist ein ETP, das WLD, die native Kryptowährung des Worldcoin-Ökosystems, abbildet. Worldcoin kombiniert biometrische Technologie mit Blockchain, um eine sichere, datenschutzfreundliche Identitätsprüfung zu ermöglichen und den universellen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu fördern. Es ist auf globale Inklusion ausgerichtet und unterstützt Initiativen wie das universelle Grundeinkommen und fördert die gleichberechtigte Teilnahme an der digitalen Wirtschaft. Die Inhaber von WLD tragen zu einer Vision zugänglicher und dezentraler Finanzen bei, die eine integrativere globale Gemeinschaft fördern. Marktkapitalisierung: 2,14 Mrd. $ Globaler Rang: 61



3. Valour Aptos (APT) ETP (ISIN: CH1108679262)

Aptos (APT): Valour Aptos (APT) SEK ist ein ETP auf APT, die native Kryptowährung der Aptos-Blockchain. Aptos ist eine Layer-1-Blockchain der nächsten Generation, die auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt ist und eine nahtlose Erfahrung für dezentrale Anwendungen bietet („ dApps" ). Mit der innovativen Programmiersprache Move ermöglicht Aptos schnelle Transaktionen und ein entwicklerfreundliches Ökosystem. Aptos konzentriert sich auf die Förderung der Web3-Nutzbarkeit und -Einführung und bietet eine robuste Infrastruktur für NFTs, DeFi und darüber hinaus. APT-Inhaber können sich am Staking, an der Governance und am Wachstum des Ökosystems beteiligen und so zu einer Blockchain beitragen, die auf Leistung und eine florierende digitale Zukunft ausgelegt ist. Marktkapitalisierung: 6,2 Mrd. $ Globaler Rang: 25



4. Valour ASI (FET) ETP (ISIN: CH1108679270)

ASI (FET): Valour ASI (FET) SEK ist ein ETP, das FET abbildet, den nativen Token des Fetch.ai-Ökosystems. Fetch.ai kombiniert KI und Blockchain, um autonome Agenten zu schaffen, die Systeme in Branchen wie Lieferkette, Finanzen und Mobilität optimieren. Der FET-Token ermöglicht die Ausführung von Smart Contracts, Staking und Governance und treibt die KI-gestützten Fähigkeiten des Netzwerks voran. Im Rahmen eines kürzlich erfolgten Zusammenschlusses von drei dezentralen KI-Plattformen: Fetch.ai, SingularityNET und Ocean Protocol wurde FET entwickelt, um den Nutzen über Anwendungen hinweg zu vereinheitlichen und seine Verwendung für eine verbesserte Interoperabilität und Skalierbarkeit zu rationalisieren. FET-Inhaber tragen dazu bei, dezentrale KI-Lösungen für eine intelligentere, effizientere digitale Wirtschaft voranzutreiben. Marktkapitalisierung: 4,1 Mrd. $ Globaler Rang: 36



5. Valour Render (RENDER) ETP (ISIN: CH1108679288)

Rendern (RENDER): Valour Render (RENDER) SEK ist ein ETP, das RENDER, die native Kryptowährung des Render-Netzwerks, abbildet. Render nutzt die Blockchain-Technologie, um GPU-basiertes Rendering zu dezentralisieren und bietet Kreativen einen kostengünstigen und skalierbaren Zugang zu Rechenleistung für visuelle Effekte, Spiele und Design. Das Rendering Network wurde entwickelt, um die digitale Kreativität zu fördern, und verbindet Nutzer, die Rendering-Dienste suchen, mit GPU-Besitzern, um Ressourcen zu optimieren und Kosten zu senken. RENDER-Token werden als Zahlungsmittel und Anreiz für die Teilnehmer des Netzwerks verwendet und ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb des kreativen Ökosystems. RENDER-Inhaber unterstützen die Vision einer dezentralen Datenverarbeitung, die Innovation und Zugänglichkeit in der digitalen Kunst- und Unterhaltungsindustrie fördert. Marktkapitalisierung: 4,6 Mrd. $ Globaler Rang: 30



6. Valour Aerodrome Finance (AERO) ETP (ISIN: CH1108679296)

Finanzierung des Flugplatzes (AERO): Valour Aerodrome (AERO) SEK ist ein ETP, das AERO abbildet, den nativen Token von Aerodrome Finance im Base-Netzwerk. Base, eine Layer-2-Blockchain von Coinbase, ist auf Skalierbarkeit und kostengünstige Transaktionen ausgelegt. Aerodrome ist ein automatischer Marktmacher (AMM) der nächsten Generation, der für effiziente Token-Swaps und Liquiditätsbereitstellung entwickelt wurde. AERO-Token dienen als Utility- und Governance-Vermögenswerte, die es den Inhabern ermöglichen, sie zu sperren, um Stimmrechte und Gewinne aus Handelsgebühren zu erhalten. Durch die Optimierung des DeFi-Betriebs mit dem Schwerpunkt auf Nutzerbeteiligung und Anreizen fördert Aerodrome ein dezentralisiertes, gemeinschaftsgesteuertes Finanzökosystem. Marktkapitalisierung: 1,3 Mrd. $ Globaler Rang: 87



7. Valour Arweave (AR) ETP (ISIN: CH1108679304)

Arweave (AR): Valour Arweave (AR) SEK ist ein ETP, der AR, den nativen Token des Arweave-Netzwerks, abbildet. Arweave ist ein dezentralisiertes Speicherprotokoll, das für eine dauerhafte Datenspeicherung zu einmaligen Kosten entwickelt wurde und sicherstellt, dass Informationen auf unbestimmte Zeit zugänglich bleiben. Arweave basiert auf seiner einzigartigen Blockweave-Technologie und ermöglicht eine schnelle, skalierbare und kostengünstige Datenabfrage. Der AR-Token wird verwendet, um für die Datenspeicherung zu bezahlen und Anreize für Miner zu schaffen, die das Netzwerk aufrechterhalten. Durch das Angebot einer nachhaltigen Lösung für die Bewahrung digitaler Inhalte fördert Arweave ein von der Gemeinschaft getragenes Ökosystem, das die Geschichte sichert, die Transparenz fördert und dezentrale Anwendungen mit zuverlässiger, dauerhafter Speicherung ermöglicht. Marktkapitalisierung: 1,4 Mrd. $ Globaler Rang: 81



8. Valour Injective (INJ) ETP (ISIN: CH1108679312)

Injektionsmittel (INJ): Valour Injective ( INJ) SEK ist ein ETP, der INJ, das native Token des Injective-Protokolls, abbildet. Injective ist eine dezentrale Blockchain, die für das Finanzwesen optimiert ist und schnelle, skalierbare und interoperable Lösungen für Handel , Kreditvergabe und andere DeFi-Anwendungen bietet. Injective basiert auf einer Layer-1-Architektur und ermöglicht vollständig dezentralisierte Orderbücher, permanente Swaps und Cross-Chain-Kompatibilität. Der INJ-Token treibt das Ökosystem an, indem er Staking, Governance und Gebührenzahlungen erleichtert. Mit dem Ziel, den Zugang zu den Finanzmärkten zu erweitern, fördert Injective eine nutzerzentrierte, gemeinschaftsorientierte Plattform, die Innovation und Inklusivität im dezentralen Finanzwesen unterstützt. Marktkapitalisierung: 2,7 Mrd. $ Globaler Rang: 53



9. Valour Aave (AAVE) ETP (ISIN: CH1108679338)

Aave (AAVE): Valour Aave (AAVE) SEK ist ein ETP, das AAVE, den nativen Token des Aave-Protokolls, abbildet. Aave ist eine DeFi-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, über ein sicheres, nicht-pfändbares Ökosystem digitale Vermögenswerte zu verleihen, zu leihen und Zinsen zu verdienen. Aave basiert auf intelligenten Verträgen auf Ethereum und anderen Blockchains und bietet innovative Funktionen wie Flash-Kredite und variable Zinssätze. Der AAVE-Token wird für Governance, Staking und die Sicherung des Protokolls verwendet und ermöglicht es den Inhabern, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen und Belohnungen zu erhalten. Durch die Förderung von Transparenz und Zugänglichkeit unterstützt Aave ein robustes und integratives Finanzökosystem in der dezentralen Wirtschaft. Marktkapitalisierung: 4 Mrd. $ Globaler Rang: 37



10. Valour Pendle (PENDLE) ETP (ISIN: CH1108679346)

Pendle (PENDLE): Valour Pendle (PENDLE) SEK ist ein ETP, das PENDLE, den nativen Token des Pendle Finance-Protokolls, abbildet. Pendle ist eine DeFi-Plattform, die es Nutzern ermöglicht, künftige Erträge zu tokenisieren und zu handeln, um so eine bessere Kontrolle über das Ertragsmanagement zu erhalten. Durch die Aufteilung der renditetragenden Anlagen in Kapital- und Ertragskomponenten ermöglicht Pendle den Nutzern, Strategien mit fester oder variabler Rendite zu verfolgen. Der PENDLE-Token erleichtert die Beteiligung an der Governance und schafft Anreize für die Bereitstellung von Liquidität innerhalb des Ökosystems. Durch seinen innovativen Ansatz zur Tokenisierung von Erträgen erhöht Pendle die Flexibilität und Effizienz bei der DeFi-Ertragsoptimierung. Marktkapitalisierung: 952,5 Mrd. $ Globaler Rang: 108



11. Valour Fantom (FTM) ETP (ISIN: CH1108679353)

Fantom (FTM): Valour Fantom (FTM) SEK ist ein ETP, der FTM, den nativen Token des Fantom-Netzwerks, abbildet. Fantom ist eine leistungsstarke, skalierbare Blockchain-Plattform, die für schnelle und kosteneffiziente ddApps und Unternehmensanwendungen entwickelt wurde. Angetrieben von seinem einzigartigen Lachesis-Konsensmechanismus ermöglicht Fantom nahezu sofortige Transaktionen mit niedrigen Gebühren bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Der FTM-Token wird für Transaktionsgebühren, Staking und Governance verwendet und ermöglicht es den Inhabern, Entscheidungen im Netzwerk zu beeinflussen und Belohnungen zu verdienen. Fantom fördert ein robustes Ökosystem, das DeFi, NFTs und eine breite Palette innovativer Anwendungen unterstützt und die Einführung der effizienten Blockchain-Technologie vorantreibt. Marktkapitalisierung: 3,2 Mrd. $ Globaler Rang: 46



12. Valour Kaspa (KAS) ETP (ISIN: CH1108679379)

Kaspa (KAS): Valour Kaspa (KAS) SEK ist ein ETP, das KAS, das native Token der Kaspa-Blockchain, abbildet. Mithilfe des GhostDAG-Protokolls verarbeitet Kaspa Blöcke parallel, was eine schnelle Transaktionsabwicklung und hohe Skalierbarkeit ermöglicht. Der KAS-Token wird für Transaktionsgebühren und Netzwerksicherheit durch Mining verwendet. Mit seinem effizienten und dezentralen Design unterstützt Kaspa skalierbare Blockchain-Anwendungen, die Entwicklern und Nutzern gleichermaßen zugute kommen. Marktkapitalisierung: 4 Mrd. $ Globaler Rang: 38



13. Valour Pyth Network (PYTH) ETP (ISIN: CH1108679387)

Pyth Network (PYTH): Valour Pyth Network ( PYTH) SEK ist ein ETP, der PYTH, den nativen Token des Pyth Network, abbildet. Pyth ist ein dezentralisiertes Orakel, das dApps über Blockchains hinweg Echtzeit-Marktdaten direkt aus erstklassigen Quellen liefert. Der PYTH-Token ermöglicht den Inhabern Governance, sodass sie sich an Entscheidungen über das Protokoll beteiligen und darüber abstimmen können. Durch die Bereitstellung präziser, zeitnaher Daten verbessert Pyth Network die Zuverlässigkeit und Effizienz dezentraler Finanzanwendungen (DeFi) . Marktkapitalisierung: 1,5 Mrd. $ Globaler Rang: 78



14. Valour Jupiter (JUP) ETP (ISIN: CH1108679395)

Jupiter (JUP): Valour Jupiter (JUP) SEK ist ein ETP, das den auf der Jupiter-Plattform verwendeten Token JUP abbildet. Jupiter ist ein Tool auf der Solana-Blockchain, das Nutzern hilft, die besten Preise beim Tausch von Token zu erzielen, indem es sich mit vielen DEXs verbindet. Mit dem JUP-Token können die Nutzer darüber abstimmen, wie die Plattform betrieben und verbessert werden soll. Durch die Kombination von Liquidität aus verschiedenen Quellen und die Bereitstellung benutzerfreundlicher Tools macht Jupiter den dezentralen Handel auf Solana einfacher und effizienter. Marktkapitalisierung: 1,4 Mrd. $ Globaler Rang: 80



15. Valour Lido DAO (LDO) ETP (ISIN: CH1108679403)

Lido DAO (LDO): Valour Lido DAO (LDO) SEK ist ein ETP, das LDO, den von der Lido DAO-Plattform verwendeten Token, abbildet. Lido ist ein liquides Staking-Protokoll, das es Nutzern ermöglicht, ihre Kryptowährungen wie Ethereum zu staken und gleichzeitig Zugang zu Liquidität durch gestackte Token-Derivate zu haben. Der LDO-Token verleiht den Inhabern ein Stimmrecht bei Entscheidungen über den Betrieb der Plattform, einschließlich Gebühren und Protokollaktualisierungen. Durch die Möglichkeit des einfachen Stakings und die Flexibilität bei den eingesetzten Token vereinfacht Lido den Staking-Prozess und hilft den Nutzern, Belohnungen zu verdienen und gleichzeitig im DeFi-Ökosystem aktiv zu bleiben. Marktkapitalisierung: 1,6 Mrd. $ Globaler Rang: 70



16. Valour Wormhole (W) ETP (ISIN: CH1108679411)

Wormhole (W): Valour Wormhole (W) SEK ist ein ETP, der den Token W, der im Wormhole-Netzwerk verwendet wird, abbildet. Wormhole ist ein kettenübergreifendes Nachrichtenprotokoll, das die Übertragung von Vermögenswerten und Informationen zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht und die Interoperabilität im dezentralen Ökosystem unterstützt. Der W-Token wird verwendet, um die Governance zu unterstützen und Anreize für Netzwerkteilnehmer zu schaffen, die das Protokoll pflegen und sichern. Durch die Verbindung mehrerer Blockchains vereinfacht Wormhole die Bewegung und Kommunikation von Vermögenswerten und fördert so eine besser vernetzte und zugänglichere DeFi-Umgebung. Marktkapitalisierung: 858,3 Mrd. $ Globaler Rang: 118



17. Valour THORChain (RUNE) ETP (ISIN: CH1108679429)

THORChain (RUNE): Valour THORChain ( RUNE) SEK ist ein ETP, das RUNE, den nativen Token des THORChain-Protokolls, abbildet. THORChain ist ein dezentralisiertes Liquiditätsnetzwerk, das kettenübergreifende Tauschgeschäfte ermöglicht, sodass Nutzer Vermögenswerte direkt zwischen Blockchains handeln können, ohne dass zentrale Börsen erforderlich sind. Der RUNE-Token treibt das Netzwerk an, indem er Liquiditätspools sichert, Swaps ermöglicht und an der Governance teilnimmt. RUNE-Inhaber können Token einsetzen, um Belohnungen zu erhalten und Entscheidungen des Protokolls zu beeinflussen. Durch die Vereinfachung des Tauschs von Vermögenswerten und die Aufrechterhaltung der dezentralen Liquidität erhöht THORChain die Flexibilität und Zugänglichkeit im gesamten DeFi-Ökosystem. Marktkapitalisierung: 2,1 Mrd. $ Globaler Rang: 62



18. Valour Akash Network (AKT) ETP (ISIN: CH1108679437)

Akash Network (AKT): Valour Akash (AKT) SEK ist ein ETP, das AKT, den nativen Token des Akash Network, abbildet. Akash ist eine dezentrale Cloud-Computing-Plattform, die Entwickler mit ungenutzten Rechenressourcen verbindet und eine kostengünstige und skalierbare Alternative zu herkömmlichen Cloud-Anbietern darstellt. Der AKT-Token wird für Zahlungen, Staking und Governance verwendet und ermöglicht es den Inhabern, Entscheidungen über den Betrieb und das Wachstum der Plattform zu beeinflussen. Durch die Ermöglichung eines flexiblen, erlaubnisfreien Zugangs zu Cloud-Diensten unterstützt Akash Network Innovation und Dezentralisierung in der digitalen Wirtschaft. Marktkapitalisierung: 919,6 Mrd. $ Globaler Rang: 114





19. Valour Starknet (STRK) ETP (ISIN: CH1108679049)

Starknet (STRK): Valour StarkNet (STRK) SEK ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das STRK, den nativen Token des StarkNet-Ökosystems, abbildet. StarkNet ist eine dezentrale Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, die Zero-Knowledge-Rollups (ZK-Rollups) nutzt, um schnelle, kostengünstige und sichere Transaktionen zu ermöglichen. Der STRK-Token wird für Governance, Staking und die Zahlung von Transaktionsgebühren verwendet und ermöglicht es den Inhabern, Protokoll-Upgrades und die Entwicklung des Ökosystems zu beeinflussen. Durch die Verbesserung der Skalierbarkeit und Effizienz von Ethereum unterstützt StarkNet eine breite Palette von dApps und fördert die Innovation im Blockchain-Ökosystem. Marktkapitalisierung: $1.4B Globaler Rang: 86



20. Valour Metis (METIS) ETP (ISIN: CH1108679056)

Metis (METIS): Valour Metis (METIS) SEK ist ein börsengehandeltes Produkt (ETP), das METIS, das native Token der Metis Layer 2 Plattform, abbildet. Metis ist eine dezentralisierte Skalierungslösung für Ethereum, die optimistische Rollups nutzt, um schnellere, kostengünstige Transaktionen und eine effiziente Bereitstellung von dApps zu ermöglichen. Der METIS-Token wird für Transaktionsgebühren, Staking und Governance verwendet und ermöglicht es den Inhabern, über Protokollentscheidungen abzustimmen und das Wachstum des Netzwerks zu unterstützen. Durch die Verbesserung der Skalierbarkeit und die Vereinfachung der Blockchain-Entwicklung fördert Metis ein robustes Ökosystem für Web3-Projekte, DeFi und andere dezentralisierte Technologien. Marktkapitalisierung: 315,5 Mrd. $ Globaler Rang: 247



Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die Privatanlegern und institutionellen Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihre traditionellen Bankkonten bieten. Die vollständig abgesicherten Digital Asset ETPs von Valour zeichnen sich durch geringe bis gar keine Verwaltungsgebühren aus und sind an verschiedenen europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen notiert. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc.

Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Notierung der neu aufgelegten ETPs, die Entwicklung und die Aussichten der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, die fortgesetzte Aufrechterhaltung, Entwicklung und das Wachstum der digitalen Vermögenswerte, die den ETPs von Valour zugrunde liegen, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer

