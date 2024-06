VanceAI PC Upgrade: Verbesserte Funktionen für überlegene Bildverarbeitung

HONGKONG, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- VanceAI , der weltweit führende Anbieter von AI-basierten Lösungen für Bildbearbeitung und -verbesserung, freut sich, ein Upgrade für VanceAI PC anzukündigen. Diese Desktop-Software bietet jetzt eine Dual-Modus-Funktionalität, die eine konsistente Verarbeitungsqualität auf allen Plattformen gewährleistet.

Vorstellung von Dual-Modus: Lokal und Online

VanceAI PC bietet zwei verschiedene Betriebsmodi: den lokalen Modus und den Online-Modus. Dies ermöglicht es den Benutzern, nahtlos zwischen der Verarbeitung von Bildern auf ihren lokalen Maschinen und der Nutzung der Cloud-Server von VanceAI zu wechseln, wobei beide Modi identische hochwertige Ergebnisse liefern.

Lokaler Modus

Der lokale Modus ist nach dem erstmaligen Kauf von VanceAI PC ohne Verbrauch von Credits zugänglich. Dieser Modus nutzt die GPU oder CPU des Computers zur Verarbeitung von Bildern und umfasst vier Kernfunktionen: Bild vergrößern ohne Qualitätsverlust, verschwommene bilder schärfen, Bildrauschen entfernen und alte Fotos restaurieren.

Online-Modus

VanceAI PC bietet einen Online-Modus, der ein erweitertes Paket von Tools einschließlich Image Upscaler, Denoise AI, Image Sharpener, AI Old Photo Restorer, AI Background Remover, AI Portrait Transformer und AI Photo to Sketch, der Foto in Zeichnung umwandeln kann, bietet. Dieser Modus erfordert eine Internetverbindung und verbraucht Credits, um auf den Online-Service zuzugreifen, der auch auf der VanceAI-Website verfügbar ist.

Konsistente Bildverarbeitungsqualität

VanceAI bietet stets hochwertige Bildverarbeitungsergebnisse. Das aktualisierte VanceAI PC ermöglicht es Benutzern, mühelos zwischen den lokalen und Online-Modus zu wechseln. Unabhängig davon, ob Benutzer sich dafür entscheiden, Bilder auf ihren lokalen Geräten oder über die Cloud-Server von VanceAI zu verarbeiten, bleiben die Ergebnisse jedes Mal identisch und hochwertig.

Über VanceAI

VanceAI führt weiterhin in der Bereitstellung fortschrittlicher AI-gestützter Bildverarbeitungswerkzeuge mit über 20 Tools, die auf der VanceAI-Website verfügbar sind. Die Benutzer können auf ein umfassendes Paket von Funktionen zugreifen, um alle ihre Bildverarbeitungsbedürfnisse zu erfüllen. Zusätzlich zu den erwähnten VanceAI PC-Tools bietet VanceAI auch andere bemerkenswerte Tools.

AI Image Enhancer : VanceAI Image Enhancer hilft dabei, Bildqualität verbessern und verschwommene oder niedrigauflösende Fotografien mit nur einem Klick in hochwertige Bilder verwandeln zu können.

: VanceAI Image Enhancer hilft dabei, Bildqualität verbessern und verschwommene oder niedrigauflösende Fotografien mit nur einem Klick in hochwertige Bilder verwandeln zu können. AI Image Generator : VanceAI Image Generator ist ein ausgezeichneter AI Image Generator. Er nutzt fortschrittliche Text-zu-Kunst-Algorithmen, um Benutzern dabei zu helfen, gewünschte Kunstwerke durch Texteingaben zu generieren.

VanceAI Image Generator ist ein ausgezeichneter AI Image Generator. Er nutzt fortschrittliche Text-zu-Kunst-Algorithmen, um Benutzern dabei zu helfen, gewünschte Kunstwerke durch Texteingaben zu generieren. Toongineer Cartoonizer : Mit diesem Tool können Sie Fotos in Comic umwandeln und mit nur einem Klick niedliche Cartoon-Versionen von sich selbst erstellen.

: Mit diesem Tool können Sie Fotos in Comic umwandeln und mit nur einem Klick niedliche Cartoon-Versionen von sich selbst erstellen. E-Commerce Tools: VanceAI bietet den AI Background Generator , der speziell für Produktbilder im E-Commerce konzipiert ist. Der AI Fashion Model Generator hilft dabei, professionelle, AI-generierte Modelfotografie für den Mode-E-Commerce zu erstellen.

Kontakt

Unternehmen: VanceAI Technology

Website: https://vanceai.com/de/

E-Mail: [email protected]