VARON-Sauerstoffkonzentratoren decken den steigenden Bedarf an moderner Sauerstofftherapie in Deutschland

Vom Nachrichtendienst

Varon oxygen concentrator

13 Apr, 2026, 01:06 GMT

BERLIN, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Da der Bedarf an respiratorischer Versorgung in ganz Deutschland weiter steigt, wächst die Nachfrage nach sichereren, leiseren und effizienteren Lösungen für die Sauerstofftherapie. Immer mehr Nutzer wenden sich von herkömmlichen Systemen wie Sauerstoffflaschen und konventionellen Sauerstoffgeräten für den Heimgebrauch ab und entscheiden sich stattdessen für moderne Sauerstoffkonzentratoren, die auf Mobilität, Komfort und kontinuierliche medizinische Versorgung ausgelegt sind.

VARON begegnet diesem wachsenden Bedarf mit zwei Lösungen in medizinischer Qualität: dem tragbaren VP-8G und dem für den Heimgebrauch bestimmten Serene 5.

Mobile Sauerstoffversorgung mit dem VARON VP-8G

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-8G wurde für Benutzer entwickelt, die unabhängig von schweren Sauerstoffgeräten sein wollen. Als moderne Alternative bietet er eine zuverlässige Sauerstoffversorgung in einem leichten und reisefreundlichen Design.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Ultraleichtes Design mit nur 1,98 kg
  • 8-stufiger Pulsfluss (1–8 Stufen)
  • Sauerstoffreinheit von 93 % ± 3 %
  • Atemgesteuerter Puls- und Festfrequenzmodus
  • Leiser Betrieb (≤40 dB bei Einstellung Stufe 1)
  • Auswechselbare Batterie für erweiterte Mobilität
  • Kompaktes Tragesystem für den täglichen Gebrauch

Der VP-8G unterstützt einen aktiven Lebensstil, indem er es den Anwendern ermöglicht, zu Hause, im Freien und auf Reisen eine kontinuierliche Sauerstofftherapie zu erhalten.

Sauerstofftherapie zu Hause mit dem VARON Serene 5

Der Sauerstoffkonzentrator Serene 5 wurde für die kontinuierliche Sauerstofftherapie zu Hause entwickelt und ist ein modernes Sauerstoffgerät für den Heimgebrauch.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Sauerstoffausstoß in medizinischer Qualität bei 93 % ± 3 %
  • Einstellbare Durchflussmenge von 0,5 bis 5 L/min
  • Ultraleiser Betrieb unter 43 dB
  • Bis zu 72 Stunden Dauerbetrieb möglich
  • Integrierte 2-in-1-Verneblerfunktion
  • LCD-Bedienfeld mit Sicherheitswarnungen
  • Einfache Mobilität durch eingebaute Räder

Das Modell Serene 5 eignet sich für ältere Menschen, Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen, Schwangere sowie Personen, die eine langfristige Sauerstoffversorgung benötigen. Es funktioniert auch mit CPAP/BiPAP-Therapiesystemen zur Behandlung von Schlafapnoe.

Wachsende Nachfrage nach Lösungen für die Sauerstofftherapie

In Deutschland ist ein Trend hin zur häuslichen Gesundheitsversorgung und zu tragbaren medizinischen Geräten zu beobachten. Dieser Trend führt zu einer steigenden Nachfrage nach modernen Sauerstoffkonzentratoren, die veraltete Sauerstoffsysteme ersetzen.

Sowohl der VP-8G als auch der Serene 5 bieten eine effizientere Alternative zu herkömmlichen Sauerstoffflaschen und zeichnen sich durch höhere Mobilität, mehr Sicherheit und eine einfachere Handhabung aus.

Informationen zu VARON

VARON entwickelt fortschrittliche Lösungen für die Sauerstofftherapie, um Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität zu verbessern. Mit Fokus auf Leistungsstärke, leisen Betrieb und benutzerfreundliches Design unterstützt VARON die modernen Anforderungen an die respiratorische Versorgung in Deutschland und weltweit.

Medienkontakt:

VARON-Sauerstoffkonzentratoren

E-Mail: [email protected] 

Website: https://varoninc.de/ 

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