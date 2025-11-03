Vernetzte Flotten erhalten fortschrittlichen Cyber-Schutz: Enigmatos und @-yet geben Partnerschaft in Deutschland bekannt

DÜSSELDORF und KÖLN, Deutschland und TEL AVIV, Israel, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Angesichts der zunehmenden Cyber-Bedrohungen für die Logistikbranche haben Enigmatos, ein israelischer Marktführer im Bereich Cybersicherheit für die Automobilindustrie, und @-yet, ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit und funktionale Sicherheit, eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Flottenbetreiber und Telematik-Anbieter in Deutschland mit modernsten Schutztechnologien gegen Cyberangriffe auszustatten.

Die fortschreitende Digitalisierung der Logistik und des Flottenmanagements hat die Effizienz von Transport- und Lieferketten erheblich gesteigert. Gleichzeitig sind vernetzte Fahrzeuge und Systeme zunehmend Ziel ausgeklügelter Cyberangriffe – von Datenmanipulationen über Betriebsstörungen bis hin zu Eingriffen in Fahrzeugfunktionen.

Enigmatos bietet mit seiner Softwareplattform EnigmaOne eine nicht-intrusive, datenbasierte Lösung, die Fahrzeugkommunikation in Echtzeit überwacht und Angriffe automatisch erkennt und abwehrt. Durch fortschrittliche Deep-Packet-Inspection-Analysen (DPI) wird eine lückenlose Transparenz über die gesamte Flotte hinweg geschaffen. So können bösartige Anomalien frühzeitig erkannt und potenzielle Bedrohungen gestoppt werden, bevor Schäden entstehen.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft wird die Technologie auf dem deutschen Markt eingeführt, um Flottenbetreibern eine validierte, leistungsstarke Cybersicherheitslösung bereitzustellen. Die Zusammenarbeit wurde von der AHK Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer sowie von NRW.Global Business, der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, initiiert und unterstützt.

„Deutschland ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Logistik in Europa, und wir freuen uns sehr, mit @-yet zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz hier zu stärken", sagte Eyal Kamir, Executive Chairman von Enigmatos. „Gemeinsam können wir Flottenbetreibern eine validierte, ressourceneffiziente Lösung bieten, um ihre Vermögenswerte vor den sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen zu schützen."

Wolfgang Strasser3 von @-yet ergänzte: „Die Digitalisierung und Vernetzung moderner Fahrzeuge ist ein großer Fortschritt, schafft aber auch neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Cybersecurity muss hier Schritt halten. Mit der Technologie von Enigmatos können Bedrohungen KI-gestützt in Echtzeit erkannt und neutralisiert werden – ein entscheidender Beitrag für die Sicherheit moderner Flotten."

Die Partnerschaft markiert den Markteintritt von Enigmatos in Deutschland und stärkt die Cyberresilienz der europäischen Logistikbranche.

