vidaXL : Japandi-Designtrend stärkt den Wunsch nach aufgeräumten Wohnräumen und fördert das mentale Wohlbefinden

VENLO, Netherlands, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Aktuelle Suchdaten zeigen: Verbraucherinnen und Verbraucher interessieren sich zunehmend für Japandi – eine Einrichtungsphilosophie, die durch klare Linien und ausgewogene Räume Ruhe und Wohlbefinden fördert. Im Zuge des weltweiten Interesses an minimalistischen Lebensstilen steigt auch die Nachfrage nach Möbeln im Japandi-Stil deutlich an. Der Trend verbindet japanische Ruhe mit skandinavischer Schlichtheit und trifft damit den Nerv unserer Zeit.

Graph that shows the interest of Japandi in German

Suchdaten und Social-Media-Trends stützen vidaXLs Erkenntnisse über die wachsende Nachfrage nach Möbeln im Japandi-Stil

Das Interesse an Japandi ist zwischen 2020 und 2025 konstant gewachsen, mit klaren Anstiegen Anfang 2024. Es wird erwartet, dass sich diese Dynamik bis 2026 fortsetzt. Google-Suchdaten zeigen, dass die Nachfrage im März 2024 mit 57.881 deutschen Suchanfragen einen Rekordwert erreichte.

einen Rekordwert erreichte. Der Bericht „Pinterest Herbst-Trends 2024" zeigt, dass die Suchanfragen nach „Japanischem Wohnzimmerdesign" um 135 % gestiegen sind. Dies spiegelt das wachsende Bedürfnis der Kunden nach ruhigen, ästhetisch klaren Wohnräumen deutlich wider.

sind. Dies spiegelt das wachsende Bedürfnis der Kunden nach ruhigen, ästhetisch klaren Wohnräumen deutlich wider. In den vergangenen zwölf Monaten wurden auf TikTok in Deutschland 982 Beiträge mit dem Hashtag #japandi veröffentlicht. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer den Stil aktiv in ihren eigenen vier Wänden umsetzen und ihre Ergebnisse gerne teilen.

Aufgeräumte Wohnräume unterstützen die mentale Gesundheit

Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die Wohnumgebung einen spürbaren Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Ein geordneter, aufgeräumter Wohnraum kann das mentale Wohlbefinden verbessern (Quinn 2025). Genau diese Verbindung greift Japandi auf: Der Stil kombiniert funktionale Schlichtheit mit einer beruhigenden Ästhetik und ist besonders bei modernen Hausbesitzern gefragt.

Um dem wachsenden Interesse gerecht zu werden, bietet vidaXL eine Japandi-Kollektion an. Sie unterstützt Menschen dabei, harmonische und ausgewogene Wohnräume zu gestalten. „Unsere vom Japandi-Stil inspirierten Möbel machen diese zeitlose Philosophie für alle zugänglich, die sich ein ruhiges und funktionales Zuhause wünschen", sagt Berta, Leiterin des Bereichs Commercial Operations bei vidaXL.

Weitere Informationen zu den Erkenntnissen von vidaXL finden Sie hier: https://www.vidaxl.de/japandi-trend-report.html

Über vidaXL

vidaXL ist ein internationaler Onlinehändler mit Sitz in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und bietet heute ein großes Sortiment an erschwinglichen Produkten für Haus und Garten an. Dabei verfolgt vidaXL stets den Anspruch, Stil und Funktionalität zu verbinden.

Alle europäischen Aktivitäten werden vom Distributionszentrum in Venlo aus koordiniert. Von dort aus beliefert vidaXL mehr als 30 Märkte, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Spanien, Schweden und Griechenland. Ergänzend betreibt das Unternehmen Lager- und Fulfillment-Center in den USA und Australien, um auch diese Regionen direkt bedienen zu können.

Dank dieser internationalen Struktur kann vidaXL weltweit erschwingliche Wohnlösungen anbieten und seine Position als Anbieter im Bereich Home & Garden – insbesondere in den Segmenten Möbel, Heimwerkerbedarf und Dekoration – weiter stärken.

