VINSSEN gibt den Startschuss für den Bau eines wasserstoffgetriebenen Freizeitbootes

Wichtiger Meilenstein des FuE-Projekts am 8. Oktober mit den Partnern Jeonnam Technopark (JNTP), Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) und Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) gefeiert

SEOUL, Südkorea, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- VINSSEN Co., Ltd, ein Spezialist für maritime Dekarbonisierungstechnologie mit Schwerpunkt auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und integrierten Antriebssystemen, hat am 8. Oktober mit einer feierlichen Zeremonie den Startschuss für den Bau des Rumpfes eines 17,4 m langen Freizeitbootes gegeben. Das Boot bietet Platz für bis zu 10 Passagiere und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten, angetrieben von einem 600 kW-Antriebssystem mit von VINSSEN entwickelten Wasserstoff-Brennstoffzellen und Hochspannungsbatterien. Die koreanische Behörde für die Sicherheit des Seeverkehrs (Korea Marine Traffic Safety Authority, KOMSA) hat bereits eine Bauartgenehmigung erteilt, die das Boot zum ersten Freizeitboot seiner Art im Land macht.

Vessel Rendering of Hydrogen-Powered Leisure boat.

VINSSEN hat vom koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie eine Sondergenehmigung erhalten, um das FuE-Projekt" im Jahr 2023 durchzuführen. Das Projekt mit dem offiziellen Titel „Demonstration des Aufladens und des Betriebs eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenboots" wird in Zusammenarbeit mit JNTP, KOMERI und KITECH durchgeführt. Konkret wird das JNTP technische und regulatorische Unterstützung bei der Durchführung der Sandbox leisten, KOMERI wird eine Bewertung der Stabilität des Schiffskörpers und der Leistung des Wasserstoff-Brennstoffzellensystems durchführen, und KITECH wird sein Fachwissen in den Bereichen Schweißtechnik und Qualitätsmanagement zur Verfügung stellen.

Im Rahmen dieser Initiative plant VINSSEN mit Unterstützung von Jeollanam-do und Yeongam-gun den Bau von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Freizeitbooten während des Demonstrationszeitraums auf der Grundlage der Einrichtung einer sicheren Testumgebung. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Anlegestelle in Yeongam-gun errichten und eine spezielle mobile Wasserstofftankstelle mit differenzierter Überwachungstechnik einrichten und betreiben.

Chil Han LEE, CEO von VINSSEN, erklärte: „Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist von entscheidender Bedeutung für das Erreichen der Kohlenstoffneutralität und die Verbesserung der maritimen Umwelt in Korea." Er fügte hinzu: „Mit diesem Projekt werden wir die Entwicklung sicherer und effizienter umweltfreundlicher Technologien für die maritime Mobilität weiter vorantreiben." Mit diesem Projekt will VINSSEN die breite Einführung von Wasserstoff in Korea und darüber hinaus als nachhaltige Lösung fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530993/Vessel_Rendering_Hydrogen_Powered_Leisure_boat.jpg