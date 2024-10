VINSSEN ने हाइड्रोजन-संचालित अवकाश नाव के निर्माण का शुभारंभ समारोह आयोजित किया

8 अक्टूबर को भागीदारों Jeonnam Technopark (JNTP), Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) और Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) के साथ अनुसंधान एवं विकास परियोजना की प्रमुख उपलब्धि का उत्सव मनाया गया।

सियोल, दक्षिण कोरिया, 17 अक्टूबर, 2024 /PRNewswire/ -- हाइड्रोजन ईंधन सैल्स और एकीकृत प्रोपल्शन सिस्टमों पर केंद्रित एक समुद्री डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ, VINSSEN Co., Ltd ने 17.4 मीटर लंबी अवकाश नौका के पतवार निर्माण की शुरुआत के अवसर पर 8 अक्टूबर को एक लांच उत्सव आयोजित किया। इस हाइड्रोजन ईंधन सैल्स और VINSSEN द्वारा विकसित उच्च-वोल्टेज की बैटरियों सहित 600kW प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित अधिकतम गति 20 नॉट वाली नाव में 10 यात्री तक बैठ सकते हैं। Korea Marine Traffic Safety Authority (KOMSA) द्वारा पहले ही डिज़ाइन अनुमोदन जारी कर दिया गया है, जिससे यह देश में अपनी तरह की पहली अवकाश नौका बन गयी है।

Vessel Rendering of Hydrogen-Powered Leisure boat.

VINSSEN को R&D परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कोरिया की Ministry of Trade, Industry, and Energy से पहली बार 2023 में विशेष अनुमोदन प्राप्त हुआ था। इस JNTP, KOMERI और KITECH के सहयोग से संचालित परियोजना का आधिकारिक नाम "Demonstration of the Charging and Operation of a Hydrogen Fuel Cell Powered Boat" है। विशेष रूप से, JNTP तकनीकी और विनियामक सैंडबॉक्स निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा, KOMERI पतवार स्थिरता आकलन हाइड्रोजन ईंधन सैल सिस्टम प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा, और KITECH पतवार वेल्डिंग टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता प्रबंधन की विशेषज्ञता साझा करेगा।

इस पहल के एक भाग के रूप में, VINSSEN ने, Jeollanam-do और Yeongam-gun के सहयोग से, सुरक्षित परीक्षण वातावरण की स्थापना के आधार पर प्रदर्शन अवधि के दौरान हाइड्रोजन ईंधन सैल अवकाश नौकाओं का निर्माण करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी Yeongam-gun में एक नौकाबंध स्थल की सुविधा स्थापित करेगी, तथा विभेदीकृत निगरानी टेक्नोलॉजी सहित एक विशेष मोबाइल पैकेज जैसी हाइड्रोजन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और संचालन करेगी।

VINSSEN के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Chil Han LEE, ने कहा, "यह अनुसंधान एवं विकास परियोजना अंततः कार्बन तटस्थता प्राप्त करने और कोरिया में समुद्री पर्यावरण में सुधार लाने के लिए आवश्यक है।" उन्होंने आगे कहा, "इस परियोजना के माध्यम से हम सुरक्षित और कुशल पर्यावरण-अनुकूल समुद्री गतिशीलता टेक्नोलॉजियों को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे।" इस परियोजना से, VINSSEN का लक्ष्य कोरिया और अन्य स्थानों पर हाइड्रोजन ऊर्जा को अधिक टिकाऊ समाधान के रूप में व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

