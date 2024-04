Visuelle Identität zum Start des 300-Tage-Countdowns der 9. Asiatischen Winterspiele enthüllt

HARBIN, China, 18. April 2024 /PRNewswire/ -- Am Abend des 13. Aprils wurde der Beginn des 300-tägigen Countdowns für die 9. Asiatischen Winterspiele im nordostchinesischen Harbin gefeiert. Auf der Veranstaltung wurden die visuelle Identität der Spiele, einschließlich der Farbpalette, der Kerngrafiken und der Sportpiktogramme(Sportsymbole), sowie das Werbevideo „Shared Future for Harbin" vorgestellt.

The 300 days to go of the 9th Asian Winter Games Harbin 2025 event

Unter dem Motto „Dream of Winter, Love among Asia" werden die Spiele vom 7. bis 14. Februar 2025 stattfinden. Nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wird China damit ein weiteres internationales Eis- und Schneeevent ausrichten.

Die Farbpalette „Romantic Dreams" umfasst vier Themenfarben, nämlich Kristallblau, Fliederviolett, Reichweitengrün und Erntegelb. Sie verkörpern die Vielfältigkeit und Integrität, die langjährige Kultur und Geschichte, sowie die reichen Ressourcen von Harbin, einer Stadt, die für ihren Eis- und Schneetourismus bekannt ist. Außerdem ist sie stolz auf ihre charakteristischen vier Jahreszeiten und das Potenzial für eine vielversprechende Zukunft.

Inspiriert von der Tatsache, dass der Songhua-Fluss, ein wichtiger Fluss in Harbin, gefroren ist, verkörpert die Themenfarbe Kristallblau die Eis- und Schneeressourcen der Stadt. Das Fliederviolett ist nach der Stadtblume von Harbin, dem Flieder, benannt. Die Farbe steht für die Gastfreundschaft und das Innovationspotenzial der Stadt sowie die festliche Atmosphäre, die die Winterspiele anregt. Die Farbe Grün bezieht sich auf die Farbe des Großen und Kleinen Khingan-Gebirges in der Provinz Heilongjiang. Nicht zuletzt spiegelt die gelbe Farbe der Ernte die goldene Zeit der Reisreife in der Region wider.

Die Kerngrafik mit dem Namen „A Timely Snow" nimmt die gewundene und wunderschöne Form des Songhua-Flusses als Vorbild und ist mit Stadtelementen wie dem Harbin Grand Theater, Schneeflocken und Eiskristallen geschmückt.

Die Sportpiktogramme(Sportsymbole) lehnen sich an das Konzept des „Breakthrough" an, dem Emblem von Harbin 2025 Winterspiele. Damit wird der Geist der unermüdlichen Ausdauer der Athleten und ihr Streben nach einem ständigen Durchbruch verdeutlicht.

Die Sportpiktogramme(Sportsymbole) setzen sich aus 16 sport- oder disziplinspezifischen Piktogrammen zusammen. Durch die lebhafte und genaue Darstellung der verschiedenen Sportarten durchbrechen diese Bilder die Sprachbarrieren und tragen dazu bei, die Spiele in der internationalen Gesellschaft bekannt zu machen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2386318/0414.jpg