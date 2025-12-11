Von flauschigen Kuscheldecken bis Stiftung Warentest-zertifizierten Heizdecken: Bedsure supportet Last Minute-Shopper mit Weihnachtsangeboten

LONDON and HAMBURG, Germany, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Weihnachten rückt näher, und Bedsure stellt eine Auswahl festlicher Produkte vor, die vom 9. bis 22. Dezember 2025 exklusiv auf Amazon erhältlich sind. Das Sortiment umfasst unter anderem von Stiftung Warentest geprüfte Heizdecken sowie Fleece- und Sherpa-Decken und praktische Hoodie-Decken. Wer noch Komfort mit hoher Qualität für die den Geschenkehaufen unter dem Weihnachtsbaum sucht, wird in der LIste unten sicherlich fündig.

Ausgezeichnet, zertifiziert, sicher und energiesparend

Stiftung Warentest hat die Bedsure Heizdecke getestet und mit 1,2 als vertrauenswürdigste, hochwertige Wahl bewertet. Mit einer Oberseite aus Flanell- und einer Unterseite aus Sherpa, Abschaltautomatik und sechs Heizstufen bietet sie luxuriösen Komfort und Sicherheit in einem Überwurf. Sie ist GS-, CE- und ROHS-zertifiziert und hat 74 fühlt Sicherheitstests durchlaufen. Dabei verbraucht sie nur 1/20 eines regulären 2000-W-Heizgeräts.

UVP*: 54,99 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 27% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

Kuschelig warm und langlebig

Das Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set und das Gebürstete Polyester Mikrofaser Bettwäsche Set aus 100% Baumwolle bzw. Polyester halten beide kuschelig warm, sind dabei aber ultraweich und atmungsaktiv. Saubere Nahtkonstruktion und hochwertige, geprüfte Materialien und sowie durchdachte Details wie Reißverschlüsse und Eckbänder sorgen für Extra-Komfort und dauerhafte Haltbarkeit. Beide Sets sind OEKO–TEX Standard 100 zertifiziert.

UVP*: 28,04 Euro und 31,00 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 33% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

OEKO-TEX-zertifizierte Kuscheleinheit auf Bett und Couch

Die Bedsure flauschige Fleece-Kuscheldecke und die Bedsure Hoodie-Decke mit Ärmeln sind warm, ultraweich und langlebig. Dank hochwertiger Materialien bieten sie höchsten Komfort im Winter und die perfekte Balance aus Gewicht und Wärme. Beide Produkte sind OEKO–TEX Standard 100 zertifiziert und sauber verarbeitet.

UVP*: 18,99 Euro und 31,99 Euro. Im Aktionszeitraum bis zu 38% Rabatt. Rabattstaffelungen variieren nach Größen und Farbe.

Über Bedsure

Bedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon (über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen, stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit der einzigartigen GentleSoft™-Technologie hergestellten Kuscheldecken, Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern – leicht erschwinglich, leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website.