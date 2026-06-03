Vorteile für KMU und Ein-Personen-Unternehmen: MINISFORUM stellt auf der COMPUTEX 2026 private AI Agent NAS-Ökosysteme vor

Neue, leistungsstarke AI Agent NAS-Geräte ermöglichen es KMUs und Ein-Personen-Unternehmen, lokalisierte, multitaskingfähige AI Agent-Workflows einzusetzen.

TAIPEH, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, ein weltweit tätiger Anbieter von Edge-Computing-Lösungen und Systemintegrator, präsentierte auf der COMPUTEX 2026 sein fortschrittliches Hardware-Software-Ökosystem. Im Rahmen einer umfassenden Umstellung auf eine spezielle AI Agent NAS-Architektur (Network-Attached Storage) stellte das Unternehmen seine neue Generation dezentraler Edge-KI-Geräte vor, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Ein-Personen-Unternehmen (One-Person Companies, OPCs) zugeschnitten sind. Angeführt vom leistungsstarken AI Agent NAS N5 MAX und dem geräuscharmen All-Flash NAS S5 bietet diese Produktreihe die entscheidende lokale Rechenleistung, den Hochgeschwindigkeitsspeicher und die erstklassige Netzwerkausstattung, die erforderlich sind, um private AI Agents ohne die Kosten für ein Cloud-Abonnement zu betreiben. Um den N5 MAX und den All-Flash S5 in Aktion zu erleben, sind die Besucher der COMPUTEX 2026 herzlich eingeladen, an einer Live-Demonstration teilzunehmen, die vom renommierten Tech-Influencer M. Brandon Lee (@thisistechtoday) moderiert wird.

(Left to right) Yuki Tanio, General Manager of MINISFORUM Japan; Roy Jiang, Chairman of MINISFORUM; Jovi Chi, Senior Director of Marketing at AMD; Emily Yeh, Director of Brand & Marketing of MINISFORUM (Left to right) Yuki Tanio, General Manager of MINISFORUM Japan; Gary Gao, General Manager of the Technical Enablement Group at Intel China; Roy Jiang, Chairman of MINISFORUM; Emily Yeh, Director of Brand & Marketing of MINISFORUM

„Mit dem neuen N5 MAX und dem All-Flash S5 haben wir leistungsstarke Hardware mit unserem selbst entwickelten MinisCloud-Betriebssystem kombiniert, um Anwendern private, unternehmensgerechte Intelligenz zur Verfügung zu stellen, die von Grund auf unter Berücksichtigung des Datenschutzes entwickelt wurde", sagte Emily Yeh, Leiterin der Abteilung für Marke und Marketing bei MINISFORUM. „Durch die Kombination von Silizium der nächsten Generation mit spezialisierten NPU-Engines bieten wir kleinen und mittleren Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen kompakte und dennoch leistungsstarke Plattformen, die eine automatisierte Datenanalyse ermöglichen. Diese Plattformen werden vollständig vor Ort aufgebaut und arbeiten mit mehreren AI Agents zusammen, wodurch effizientere Arbeitsabläufe ermöglicht werden."

Das Ausstellungsprogramm auf der COMPUTEX 2026

1. AI Agent NAS N5 MAX: Das Flaggschiff unter den privaten Datenhubs für lokalisierte KI

Der N5 MAX ist das Flaggschiff unter den All-in-One-NAS-Geräten von MINISFORUM und vereint Speicher mit hoher Kapazität, leistungsstarke Rechenleistung sowie umfassenden lokalen Datenschutz für Wissenszentren von KMU und lokale Rechenzentren.

Flaggschiff-KI-Verarbeitung und lokale LLMs: Angetrieben vom Premium-Prozessor AMD Ryzen AI Max+ 395, der beeindruckende 126 TOPS liefert. Unterstützt vom 64 GB großen LPDDR5x-Speicher mit 8533 MT/s und hoher Bandbreite führt er komplexe Open-Source-Modelle wie Qwen3.6 35B vollständig offline auf einem einzigen Gerät aus.

Angetrieben vom Premium-Prozessor AMD Ryzen AI Max+ 395, der beeindruckende 126 TOPS liefert. Unterstützt vom 64 GB großen LPDDR5x-Speicher mit 8533 MT/s und hoher Bandbreite führt er komplexe Open-Source-Modelle wie Qwen3.6 35B vollständig offline auf einem einzigen Gerät aus. Massive hybride Kapazität und Konnektivität: Unterstützt 5 x 3,5-Zoll-SATA-Festplatten und 5 x M.2-SSDs (erweiterbar auf bis zu 200 TB) sowie zwei 10-GbE-LAN-Anschlüsse und zwei rückseitige 80-Gbps-USB4-v2-Anschlüsse für nahtlose, schnelle Dateiübertragungen bei Mehrbenutzerbetrieb.

Unterstützt 5 x 3,5-Zoll-SATA-Festplatten und 5 x M.2-SSDs (erweiterbar auf bis zu 200 TB) sowie zwei 10-GbE-LAN-Anschlüsse und zwei rückseitige 80-Gbps-USB4-v2-Anschlüsse für nahtlose, schnelle Dateiübertragungen bei Mehrbenutzerbetrieb. Hardware-Software-Integration: Angetrieben durch das optimierte MinisCloud-Betriebssystem und den KI-Assistenten MinisOpenClaw, der eine Installation mit nur einem Klick ermöglicht. Das System arbeitet über einen Zero-Token-Mechanismus mit standardmäßiger Datenisolierung und Offline-Kontensystemen, wodurch KI-Daten lokal verbleiben und gleichzeitig Tools für natürliche Sprache wie MinisPhotos für die intelligente semantische Suche nach Assets genutzt werden können.

2. All-Flash NAS S5: Das leise Back-End für autonome KI-Aufgaben

Der in Kürze erscheinende All-Flash NAS S5 mit Intel® Core™-Plattform der 3. Generation wurde entwickelt, um den Mainstream-Markt für SSD-Speicher zu revolutionieren, indem er erstklassige High-End-Leistung zu einem erschwinglichen Preis bietet.

Geräuscharme, lüfterlose Architektur: Die vollständig lüfterlose Konstruktion mit reiner SSD-Struktur eliminiert mechanische Laufwerksgeräusche und Lüftergeräusche vollständig und macht das Gerät damit zur perfekten, ablenkungsfreien Ergänzung für hochwertige Audio-/Videostudios, Heimkinos und Schlafzimmer.

Die vollständig lüfterlose Konstruktion mit reiner SSD-Struktur eliminiert mechanische Laufwerksgeräusche und Lüftergeräusche vollständig und macht das Gerät damit zur perfekten, ablenkungsfreien Ergänzung für hochwertige Audio-/Videostudios, Heimkinos und Schlafzimmer. All-Flash Performance: Ausgestattet mit fünf M.2-2280-SSD-Steckplätzen, integrierter 10-GbE-Netzwerkverbindung und schnellen USB-4-Anschlüssen erschließt der S5 das volle Lese- und Schreibpotenzial moderner Solid-State-Speicher

Ausgestattet mit fünf M.2-2280-SSD-Steckplätzen, integrierter 10-GbE-Netzwerkverbindung und schnellen USB-4-Anschlüssen erschließt der S5 das volle Lese- und Schreibpotenzial moderner Solid-State-Speicher AI-First-Funktionen: Der S5 bietet eine Ein-Klick-Installation des AI Agent (MinisOpenClaw), wodurch Nutzer LLM in der Cloud ausführen und sofortigen Zugriff auf intelligente Workflows sowie eine intuitive semantische Suche erhalten (z. B. „Finde Fotos von mir am Strand").

Weitere Highlights der Produktpalette

Neben seinem zentralen NAS-Ökosystem präsentiert MINISFORUM auf der COMPUTEX zudem zwei neue, auf KI ausgerichtete Rechenlösungen: die AI Mini Workstation MS-03 und den AI Mini PC M2 Pro. Die MS-03 beschleunigt rechenintensive Workflows für Kreative durch eine Plattform der nächsten Generation der Intel® Core™ Ultra Series 3 (Intel 18A-Prozess), eine TDP von 70 W, zwei PCIe 5.0 M.2-Steckplätze und 10-GbE-Netzwerkfunktionen. Der M2 Pro bietet hingegen erstklassige Rechenleistung bei kompakter Bauweise, mit 180 AI-TOPS auf Plattformebene und einem Vollmetallgehäuse mit integriertem Netzteil.

Erleben Sie das AI Agent-Zeitalter in Aktion auf der COMPUTEX

Besucher der COMPUTEX 2026 können während der gesamten Messe den Stand von MINISFORUM (TaiNEX, Halle 1, 4. Etage, Stand Nr. L0301) besuchen, um die AI Agent NAS-Produktreihe hautnah zu erleben, die Zukunft des Edge-Computing zu erkunden und zu erfahren, wie N5 MAX und S5 robuste, lokalisierte Speicherlösungen für das Zeitalter der privaten KI neu definieren.

Um den N5 MAX schon bald zu kaufen, besuchen Sie bitte MINISFORUM Brand Shop.

Informationen zu MINISFORUM

MINISFORUM wurde 2018 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Edge-Computing-Lösungen sowie ein Systemintegrator, der Edge-Computing-Geräte für das Zeitalter der privaten KI entwickelt. Das Produktportfolio umfasst AI Agent NAS, AI Mini Workstations, AI Mini PCs und AtomMan Mini-Gaming-PCs und bedient mehr als 4 Millionen Nutzer in über 100 Ländern. Mit einem unterstützenden globalen Vertriebsnetz, das seiner Kernphilosophie treu bleibt, sorgt MINISFORUM dafür, dass der technologische Fortschritt mit dem Leben Schritt hält, setzt sich für einen gerechten Zugang zu Rechenleistung ein und macht diese weltweit für Familien und Unternehmen zugänglich.

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