VSBLTY LOBT DIE SCHULSICHERHEITSINITIATIVE VON MATTHEW MCCONAUGHEY

Schauspieler gründet eine Organisation, um Schulen beim Zugang zu Zuschussgeldern über eine Milliarde US-Dollar zu unterstützen

PHILADELPHIA, 10. August 2023 /PRNewswire/-- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter der KI gesteuerten Sicherheits- und Einzelhandels-Analysetechnologie begrüßt die Bemühungen der Matthew McConaughey-Organisation, die Schulen dabei unterstützen wird, auf die über das Bipartisan Safer Communities Act verfügbaren Finanzmittel über eine Milliarde US-Dollar zuzugreifen.

https://www.greenlightsgrantinitiative.org ist eine zentrale Anlaufstelle für den Zugang zu Zuschüssen sowie Tools und Tutorials. Ihr Zweck ist es, den Bewilligungsantrag zu rationalisieren und zugänglicher zu gestalten. In einigen Fällen wird sich die Organisation im Namen einer Schule bewerben.

Am 20. Juli 2023 veröffentlichte Matthew McConaughey ein Video mit der Darstellung und Aktualisierung seiner Initiative https://www.youtube.com/watch?v=EMpdgcUjANM.

„Es besteht der Bedarf, es gibt die Finanzierung, und es gibt die Technologie, doch die Zusammenführung dieser Komponenten für eine Lösung erweist sich für einige Schulbezirke als eine Herausforderung", erklärte Jay Hutton, CEO von VSBLTY. „Wir begrüßen die Initiative, die von McConaughey und seiner Frau ins Leben gerufen wurde, um Schulen zu helfen, Zugang zu verfügbaren Mitteln zu erhalten und letztendlich Sicherheitslösungen zu implementieren. Wir freuen uns darauf, eine kleine Rolle bei diesen edlen Bemühungen, unsere Schulen und Kinder sicherer zu machen, spielen zu können".

Die KI-gesteuerte Software Vector™ bietet eine verbesserte Gesichtserkennung, die entscheidend für die Stärkung der heutigen Sicherheitsanforderungen bei der Anwendung von kontextbezogenen Daten ist, einschließlich der Fähigkeit, Waffen oder verdächtige Personen in einer Menschenmenge zu erkennen.

Mit verschiedenen Partnern hat VSBLTY eine starke Kampagne mit seiner Vectortechnologie gestartet, um US-Schulen und Gebetshäusern Schutz zu bieten und diese Einsätze zu erhöhen. Diese zusätzliche Finanzierung und ein optimierter Zugriff könnten dazu beitragen, diese Installationen und Rollouts zu beschleunigen.

Investorenbeziehungen

Harbor Access

Jonathan Paterson, 475-477-9401

[email protected]

Graham Farrell, +1-416-842-9003

[email protected]

KONTAKT: Linda Rosanio, 609-472-0877,

[email protected]

Über VSBLTY ( http://vsblty.net/ )

Mit Hauptsitz in Philadelphia ist VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) („VSBLTY") der weltweit führende Anbieter im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Echtzeit-Interpretation dessen, was CCTV- und andere Kameras sehen. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter und Geschlecht kann die proprietäre Technologie von VSBLTY das Engagement und die Messung von Einzelhandelsmarken durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Displays in Geschäften am Point of Purchase in Echtzeit effektiv verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz um mehr als 25 %. Das Unternehmen wird auch für seine Führungsrolle in der wachsenden Bewegung „Store as a Medium" gewürdigt, die es Marken ermöglicht, Kunden mit bezahlten Medienanzeigen zu erreichen, wann und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig für Einzelhändler eine neue Einnahmequelle schaffen.

Mit seiner proprietären KI-Software hat VSBLTY auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung mit modernen Überwachungskameras und älteren CCTV-Kameras umfassen. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives Sicherheitssystem anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnt und so Leben retten kann.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817114/VSBLTY_Logo.jpg

SOURCE VSBLTY