Was servieren Sie an den Festtagen? Hier ein paar Tipps für Sie, von "I Love Fruit & Veg from Europe".

Neben den traditionellen Gerichten empfehlen wir Vorspeisen, Pasteten, Salate und Desserts, die vor Obst und Gemüse nur so strotzen. Obst bildet traditionell den Abschluss eines Abendessens, kann aber auch als Beilage serviert werden: hier empfehlen wir Birnen, aber auch Zitrusfrüchte passen gut in Salate. Gemüse kann roh, gekocht, gebraten oder gebacken werden: Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl, Endivie, Kürbis und Spinat werden das Haus mit ihrem Duft erfüllen.

Probieren Sie dieses überraschende Rezept - eine herzhafte Käse-Birnen-Torte aus Mürbeteig, die Ihre Gäste garantiert begeistern wird.

Für acht Personen

Vorbereitung: 20 Minuten

Kochzeit: 35 Minuten

Ruhezeit: eine Stunde

Inhaltsstoffe

Für den Mürbeteig:

350 g italienisches Mehl Typ 1 (helles Vollkornmehl)

100 g trockener Weißwein

100 g natives Olivenöl extra

Salz

1 Zweig frischer Rosmarin

Für die Füllung:

5 mittlere/kleine Coscia-Birnen

200 g kräftiger Blauschimmelkäse, in Stücke geschnitten

frischer Rosmarin

Bereiten Sie zunächst den Mürbeteig vor. Mehl, Weißwein, Olivenöl, eine Prise Salz und gehackte Rosmarinnadeln in eine Schüssel geben. Zu einem glatten und festen Teig kneten, in Frischhaltefolie wickeln und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Dann den Teig etwa 0,5 cm dick ausrollen und in eine mit Backpapier ausgelegte Kuchenform mit 22 cm Durchmesser legen. Den Teigboden mit einer Gabel einstechen und den Käse darüber streuen. Ein paar kleine Stücke für später aufheben. Schneiden Sie die Birnen in gleichmäßige Scheiben und verteilen Sie sie auf der Torte. Bei 200°C 35 Minuten lang backen. Nach dem Backen fünf Minuten ruhen lassen, dann die restlichen Käsewürfel darüber streuen, die auf der Oberfläche schmelzen werden für einen schönen Effekt. Noch warm servieren und mit ein paar Rosmarinnadeln garnieren.

Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr.

