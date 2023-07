Wedia, Leader im Bereich Digital Asset Management, präsentiert optimiertes Produktangebot, um besser auf Kundenbedürfnisse zu reagieren

PARIS, 24.Juli 2023 /PRNewswire/ -- Mit einer frischen Corporate Identity sowie einem optimierten Produktangebot präsentiert sich Wedia, einer der führenden Anbieter von Digital Asset Management (DAM)-Software, auf seiner neuen Website.

Wedia, die Digital-Asset-Management-Lösung der gleichnamigen Gruppe, hat ihre Website von Grund auf neu gestaltet, um besser auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen Marketingexperten heute konfrontiert sind.

Wedia Rebranding

Die Online-Präsenz von Marken und die Erlebnisse, die sie ihren Zielgruppen bieten, entwickeln sich im Zuge der Digitalisierung ständig weiter. Global Player stehen bei der Verwaltung ihrer Marketinginhalte vor zahlreichen Herausforderungen - von der Verwaltung eines ständig wachsenden Volumens digitaler Inhalte bis hin zur Anpassung der Inhalteproduktion, des Formats und der Verbreitung visueller Inhalte im Internet.

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, bietet Wedia eine Produktpalette an, die weit mehr ein Standard-DAM beinhaltet. Das spiegelt sich auch im neuen Unternehmens-Slogan "Expect more* from Digital Asset Management" wider.

Mit der neuen Website werden die aktuellen Entwicklungen des Wedia-DAMs perfekt aufgegriffen: Neben den DAM-Kernfunktionen bietet die Software integrierte KI, Distributed Marketing für die Lokalisierung von Inhalten sowie Media Delivery & Digital Experience im Dienst der Verbreitung von Inhalten und deren Erfolgsmessung. All dies ermöglicht es internationalen Marketingteams, leistungsstarke Inhalte über sämtliche Kanäle hinweg bereitzustellen und den wachsenden Bedürfnisse und Erwartungen anspruchsvoller Zielgruppen gerecht zu werden.

Sara Jabbari, Marketingleiterin bei Wedia, zeigt sich mit dem Ergebnis des Rebrandings zufrieden:

"Das neue Produktangebot zeigt, wer wir sind und wofür wir stehen - eine umfassende Enterprise Digital Asset Management Lösung, die es unseren Kunden ermöglicht, ihre Inhalte in hochwertige Kundenerlebnisse zu verwandeln. Um dies zu gewährleisten, entwickeln wir unsere Lösungen ständig weiter und erforschen neue Technologien und Trends, um die Zukunft von DAM zu gestalten, sei es durch die Nutzung von UGC-Inhalten, die Integration von generativer KI mit wedia.ai oder die Förderung von digitalem Minimalismus. Effizienz, Engagement und Innovation stehen dabei im Mittelpunkt. All dies macht Wedia zu einem Vorreiter in der DAM-Branche."

Über Wedia

Die an der Euronext Growth notierte Wedia-Gruppe ist ein international agierender Marktführer im Bereich SaaS-Software und Beratung, spezialisiert auf Marketing und Kommunikation.

Mit ihren drei Angeboten Wedia, Galilée und Iconosquare unterstützt die Gruppe ihre Kunden bei der Personalisierung, Verbreitung und Messung ihrer Marketinginhalte.

Die starke und innovative Positionierung der Gruppe wurde von namhaften Kunden (Decathlon, Royal Canin, NASA) und den wichtigsten Technologie-Analysten (Gartner und Forrester) anerkannt.

Die Wedia-Gruppe hat ihren Sitz in Frankreich, Deutschland und Kanada und betreut ihre 5.000 Kunden in über 130 Ländern mit mehr als 150 engagierten Mitarbeitern.

Mit einem Umsatz von 18 Millionen Euro im Jahr 2022, davon mehr als 65% SaaS-Umsatz, ist die Wedia-Gruppe auf eine bewährte Mischung aus organischem und kontrolliertem externem Wachstum ausgerichtet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2159196/Visuel_communique__de_presse_rebranding_Wedia.jpg

