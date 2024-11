Wedia stärkt seine internationalen Ambitionen mit der Unterstützung von Cathay Capital

PARIS, 19. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Wedia Gruppe kündigt eine neue Phase in ihrer Entwicklung an. Nach einem erfolgreichen öffentlichen Übernahmeangebot und der bevorstehenden Durchführung eines Squeeze-out-Verfahrens wird Wedia in ein privates Unternehmen umgewandelt, das sich im gemeinsamen Besitz von Cathay Capital, dem Gründer und CEO von Wedia, Nicolas Boutet, und dem Managementteam von Wedia befindet, mit Unterstützung von privatem Fremdkapital, das von der Financière Arbevel1 gezeichnet wurde. Dieser strategische Schritt wird es Wedia ermöglichen, sein Wachstum in den Bereichen Digital Asset Management (DAM) und Social Media Management (über seine Marke Iconosquare) zu beschleunigen.

Eine visuellere, sozialere und stärker personalisierte Form des Marketings

In einer Zeit des exponentiellen Wachstums digitaler Inhalte revolutioniert die generative KI die Art und Weise, wie Marken visuelle Inhalte erstellen und anpassen. Für Marken und ihre Agenturen ist die Beherrschung des visuellen Marketings mit Fotos, Videos, 3D-Inhalten und die Verbreitung dieser Bilder, insbesondere auf Medienplattformen (Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest ...), heute unerlässlich. Diese Herausforderungen sind besonders für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung, die bestrebt sind, personalisierte, ansprechende Marketingerlebnisse zu bieten, unabhängig von den Umständen, mit denen sie konfrontiert sind: Vielzahl von Marken, Kanälen, Ländern, Sprachen usw.

SaaS-Lösungen für optimierte Kommunikation

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet die Wedia Gruppe einzigartige SaaS-Lösungen für Digital Asset Management und Social Media Management. Die benutzerfreundliche Plattform, kombiniert mit einem datenzentrierten Ansatz, und zusätzlicher Unterstützung ist vollständig konfigurierbar, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Mit Kunden wie Decathlon, Total und Merck setzt Wedia KI ein, um Marken bei der Optimierung ihrer digitalen Inhalte zu unterstützen, die Verteilung über verschiedene Kanäle zu automatisieren und die Wirksamkeit zu messen.

Internationale Expansion mit Unterstützung von Cathay Capital

Mit mehr als 4.000 Kunden gehört Wedia bereits zu den fünf größten europäischen Akteuren in den Bereichen Digital Asset Management und Social Media Management, zwei Sektoren, die sich in einem raschen Wandel befinden. Mit der strategischen Unterstützung von Cathay Capital will Wedia der führende europäische Akteur und der unverzichtbare Partner für Marketing- und Kommunikationsabteilungen weltweit werden. Die Vision von Wedia ist es, die digitale Transformation des Marketings voranzutreiben, indem es immer visueller, sozialer und kontextbezogener wird, mit personalisierten Inhalten, die speziell für jede Zielgruppe entwickelt werden.

Innovationen im Bereich Kundenerfahrung und Marketingleistung

Das Unternehmen wird sein SaaS-Angebot mit den fortschrittlichsten KI-Technologien erweitern, um die Anforderungen von Marketing- und Kommunikationsfachleuten zu erfüllen. Durch die Revolutionierung der Suche in Millionen von Kampagneninhalten, die Automatisierung der Anpassung von Kampagnen an die lokalen Gegebenheiten in jedem Land und die Maximierung ihrer Verbreitung in sozialen Netzwerken steigert Wedia die Marketingleistung. Diese Initiativen sind Teil einer ehrgeizigen strategischen Vision, die von Wedia.ai verkörpert wird.

Ein Team von Spezialisten für die digitale Transformation von Marken

Mit dieser neuen Kapitalstruktur sind die 100 Mitarbeiter der Wedia Gruppe mit Sitz in Paris, Limoges, Berlin und Frankfurt bestens gerüstet, um die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und Marken weiterhin bei der Erstellung, Verbreitung und Optimierung ihrer digitalen Inhalte auf globaler Ebene zu unterstützen.

Nicolas Boutet, Gründer und CEO von Wedia: „Wir freuen uns über den Erfolg dieser Transaktion, die den ersten Schritt einer strategischen Partnerschaft mit Cathay Capital darstellt, die darauf abzielt, Wedia als europäischen Marktführer zu etablieren. Dieses Ziel wird durch internationales organisches Wachstum, die Einführung neuer Lösungen und Innovationen, insbesondere im Bereich KI, sowie durch strategische Akquisitionen, die zur Marktkonsolidierung beitragen, erreicht."

Jean-Marc Prunet, Partner bei Cathay Capital: „Unsere Investition in Wedia veranschaulicht die Fähigkeit von Cathay Capital, mit visionären Unternehmern maßgeschneiderte Transaktionen durchzuführen. Nicolas Boutet und sein Team wählten uns wegen unserer Expertise im Bereich B2B-Software (Cathay Capital hat in den letzten sechs Jahren sieben Transaktionen in diesem Sektor abgeschlossen) und wegen unseres branchenspezifischen und internationalen Ökosystems. Nach diesem erfolgreichen ersten Schritt arbeiten wir nun gemeinsam mit Wedia daran, die Organisation zu stärken, die Expansion zu beschleunigen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation zu identifizieren."

Ghada Kneisel, Managing Director von Financière Arbevel: „Wir sind von der einzigartigen Positionierung der Gruppe und ihrer Fähigkeit, eine individuelle Antwort auf die Herausforderungen ihrer Kunden zu geben, überzeugt und freuen uns, Nicolas und sein Team bei ihren Ambitionen für internationale Expansion und Innovation zu unterstützen".

Informationen zu Wedia

Die Wedia Gruppe ist ein internationales Unternehmen, das sich auf B2B SaaS für Digital Asset und Social Media Management spezialisiert hat. Mit ihren beiden Angeboten, Wedia und Iconosquare, unterstützt die Gruppe ihre Kunden (Vermarkter, Kommunikatoren, E-Händler, Social-Media-Manager usw.) bei der Aufrechterhaltung, Personalisierung, Verbreitung und Leistungsmessung ihrer Inhalte (Fotos, Videos, Social Posts usw.).

Diese Angebote ermöglichen es den Kunden der Gruppe, die Organisation ihrer Marketinginhalte zu vereinfachen, ihre Verteilung über verschiedene digitale und physische Kanäle zu automatisieren und schließlich ihre Wirksamkeit zu messen. Die hochwertige und innovative Positionierung der Gruppe wurde von namhaften Kunden (Decathlon, Universal, Merck und NASA) und führenden Technologieanalysten (Gartner, Forrester und Constellation Research) bestätigt.

Um ihre 4.000 Kunden in über 120 Ländern zu bedienen, kann die Wedia Gruppe mit Sitz in Frankreich, Deutschland und Kanada auf mehr als 100 engagierte Mitarbeiter zählen. Die Wedia Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von fast 14 Mio. EUR, wovon über 80 % auf SaaS-Einnahmen entfallen, und treibt ihre Entwicklung mit einer bewährten Mischung aus kontrolliertem organischem und externem Wachstum voran.

Informationen zu Cathay Capital

Cathay Capital ist eine private Beteiligungs- und Risikokapitalgesellschaft, die Unternehmen in Europa, Nordamerika und Asien unterstützt. Cathay Capital unterstützt Unternehmen in allen Entwicklungsphasen, von Start-ups bis hin zu mittelständischen Unternehmen, um Wachstumschancen zu nutzen, die internationale Expansion voranzutreiben und nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen. Mit ihrer internationalen Reichweite und ihrem fundierten lokalen Fachwissen bringt die Plattform Menschen – Investoren, Unternehmer, Managementteams und führende Unternehmen – zusammen, um Wissen und Ressourcen auszutauschen und so die Entwicklung und Umgestaltung von Unternehmen zu fördern. Cathay Capital wurde 2006 mit einem starken unternehmerischen Erbe gegründet und verwaltet heute ein Vermögen von mehr als 6 Mrd. EUR und hat von seinen Büros in Paris, New York, San Francisco, München, Berlin, Madrid, Shanghai, Peking und Singapur mehr als 280 Investitionen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter getätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cathaycapital.com

Informationen zu Financière Arbevel

Financière Arbevel ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft und ein führender Akteur im Universum der kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Nach der Fusion mit Actis im Jahr 2022 und mit Montpensier Finance im Jahr 2024 verwaltet Financière Arbevel, das seit 2024 im Besitz von Weinberg Capital Partners ist, nun ein Vermögen von über 6 Mrd. EUR und hat seine Produkt- und Dienstleistungspalette erweitert (börsennotierte Aktien, flexibles Management, Anleihenmanagement, alternative Anlagen, Privatschulden).

Weitere Informationen: www.arbevel.com

Informationen zum Europäischen Investitionsfonds und zu InvestEU

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist eine Tochtergesellschaft der Europäischen Investitionsbank (EIB). Ihre Hauptaufgabe besteht darin, europäische Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zu unterstützen, indem sie ihnen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert. InvestEU fasst die Vielzahl der EU-Finanzinstrumente, die derzeit zur Unterstützung von Investitionen in den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, unter einem Dach zusammen und macht die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler.

Weitere Informationen unter www.eif.org.

1 Begünstigt durch eine InvestEU-Garantie des Europäischen Investitionsfonds