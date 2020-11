Welche Windows Internet Security Software schützt Sie am besten? Welche bremst ihren Computer ein?

AV-Comparatives beantwortet diese Fragen im Real-World Protection Test und Speed Impact Test 2020

Höchste und niedrigste Schutzraten und Geschwindigkeitstest für die Marktführer im Bereich Internet Security Produkte für Eddverbraucher unter Windows 10 veröffentlicht-

INNSBRUCK, Österreich, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Independent, ISO-certified security testing lab AV-Comparatives has released the results of its 2020 H2 Consumer Real-World Protection Test. Popular anti-malware programs for Microsoft Windows 10 from 17 different vendors were put through their paces.

Das unabhängige, ISO-zertifiziertes Sicherheitstestlabor AV-Comparatives hat die Ergebnisse seines Endverbraucher-Test für das zweite Halbjahr veröffentlicht. Beliebte Anti-Virus-Programme für Microsoft Windows 10 von 17 verschiedenen Anbietern wurden auf Herz und Nieren geprüft.